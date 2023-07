Tainy, Carin León, GALE: ¿Cuál es tu álbum favorito de música latina de 2023 hasta ahora? ¡Vota!

Billboard dio a conocer su lista de los “23 mejores álbumes de música latina de 2023 hasta el momento”, recomendados por los editores de Billboard Latin y Billboard Español. La lista de mitad de año incluye álbumes muy variados que abarcan diferentes géneros, desde corridos hasta punk-rock y reggaetón.

La lista comienza por orden alfabético con El Diablo en el Cuerpo de Alex Anwandter. El set abarca baladas latinoamericanas, synth pop y muchos sonidos más, mientras el iconoclasta chileno se sumerge en la agonía, el éxtasis y la lujuria, escribe Isabela Raygoza de Billboard Español. El álbum del cantautor chileno incluye colaboraciones con el dúo puertorriqueño de indie-pop Buscabulla, Javiera Mena y Julieta Venegas, entre otros.

El esperadísimo nuevo álbum de Don Omar Forever King ha valido la pena. El conjunto se nutre del reggaetón que lo convirtió en un pionero del género, pero también muestra a un artista dispuesto a tomar riesgos con diferentes ritmos tropicales, señala Leila Cobo de Billboard.

DATA de Tainy, Mañana Será Bonito de Karol G, y Génesis de Peso Pluma — todos esos álbumes que obtuvieron buenos resultados en la lista Billboard 200, también figuran en la lista. Con DATA, el creador de éxitos logra su segunda entrada en la lista. El álbum alcanzó el No. 11 en la lista del 15 de julio. Mañana Será Bonito de Karol batió varios récords al convertirse en el primer álbum en español de una artista femenina en alcanzar el No. 1 en la lista Billboard 200. Por su parte, Génesis de Peso debutó en el No. 3, la posición más alta de un álbum de música mexicana en esa lista.

¿Cuál es tu álbum latino favorito de lo que va de año? Mira la lista completa y vota a continuación.