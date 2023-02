Aitana crece a pasos agigantados

Poco después de aterrizar en Argentina, a donde regresó por primera vez desde su gira pre-pandemia 11 Razones + Latam Tour, Aitana luce muy contenta. Esta vez, la catalana de 23 años pasará más días en el país que de costumbre, fruto de un público que clama “Aitana, ‘Vas a quedarte’”, en alusión a su canción más exitosa hasta la fecha (con más de 141 millones de vistas en YouTube).

La primera visita de Aitana Ocaña Morales había sido especial: la artista fue acogida por la hospitalidad de Tini, quien le hizo espacio para que se presentara con ella en el Luna Park. En ese entonces, Aitana solo contaba con su disco debut, Spoiler (2019), lanzado bajo Universal Music Spain.

Además de impactar, esa noche con TINI plantó un sueño en su corazón: volver a Argentina para revivir la experiencia y ver al público corear de nuevo sus canciones. Este año, lo logró. Con el apoyo de EB Producciones, anunció dos noches en el Teatro Gran Rex y consiguió el sold out para ambas funciones. “Es muy lindo saber que tengo la posibilidad de disfrutar al público argentino, me enorgullece mucho lograr esto”, dice en la historia de portada digital de enero de Billboard Argentina.

Los dos shows agotados sorprendieron a la artista, quien en un principio optó por el Gran Rex porque era más pequeño y fácil de llenar que el Luna Park. Inicialmente se habilitó la venta de entradas para una sola fecha (19 de noviembre). A las dos horas, mientras grababa La Voz Kids, recibió un mensaje de su manager comentándole que ya se habían agotado: tenían que agregar otra fecha (20).

Aitana lanzó su álbum debut en el 2019, bajo licencia de Universal Music Spain. Luego, dos años de pandemia impidieron todo contacto que no fuera virtual. Se acercó a su público con el lanzamiento de 11 Razones, su segunda producción de estudio bajo el mismo sello. Y a pesar de la distancia, cosechó más de lo que creyó que iba a poder: “Eso me ha hecho sentir muy querida”, dice sobre sus recientes sold outs. Además de Buenos Aires, también tuvo lugar para conocer a sus fans de Córdoba.

Y el tour no se limitó a Argentina. La joven visitó Chile y México, donde dio sus primeros conciertos fuera de su país. “Estaba muy asustada porque en España estábamos haciendo shows multitudinarios, pero realmente tenía ganas de volver a tocar en teatros porque es algo completamente distinto”, dice, agregando que al tratarse de su primera gira internacional se incluyeron pocas fechas, pero que el año que viene espera “volver más a lo grande”.

Para Aitana, el teatro es el contexto ideal para brindar su show. Por más que sean multitudinarios, los considera muy íntimos. Acostumbra a cantar y hablar para compartir su historia con los presentes. “Cuando estábamos llegando al show en Chile vi la cola de gente esperando y me dieron ganas de bajarme y abrazarlos a todos, agradecerles por confiar en mí porque realmente no me esperaba nada de lo que estaba pasando”, comenta.

Aunque esté cruzando el charco, la artista está atenta a la música del mundo y, sobre todo, a la de Argentina. Considera que lo que está sucediendo en el país es “una locura” por la cantidad de artistas locales que están dando la vuelta al mundo.

Esta atención dio vida a una canción como “Formentera”, junto a Nicki Nicole, a quien conoció por el hit “Colocao”: “Encontré esa canción en Spotify y me encantó su timbre de voz, escuchaba todo el tiempo la canción. Luego, sacó “Mamichula” con Trueno y esa canción fue furor en España, entonces empecé a escuchar toda su discografía”. En el 2021, Nicki viajó a España y Aitana se enteró porque había quedado para cenar con Ester Expósito. Pero la actriz le comentó que también había quedado con la cantante argentina, y le preguntó si podían juntarse las tres. La cena originó una relación y una colaboración.

“Formentera” se iba a llamar “Baby”, pero Nicki estaba por sacar una canción con ese nombre. La española venía de lanzar “Berlín”, así que le hizo gracia seguir con la línea geográfica. “En la letra utilizaba la analogía de ‘vuelo directo hacia Formentera’ sabiendo que en Formentera no hay aeropuerto, pero que yo llegaría como sea”, cuenta.

En los oídos de Aitana suena mucha música. Hay lugar en sus auriculares para baladas como las de Elsa y Elmar, Lasso, Natalia Lafourcade, Mon Laferte y Carla Morrison. Pero, también escucha mucho a artistas más urbanos, como Duki, Trueno, Tiago PZK, Lit Killah y Nicki Nicole.

También sigue a Emilia desde hace tiempo. Sabe que ésta había hablado muy bien de ella, incluso expresando su interés por colaborar, pero sus estilos más heterogéneos determinaron un camino más largo. Finalmente llegó “Quieres”, su unión junto a la también española Ptazeta. “Emilia hizo todo muy fácil, le mandé lo que tenía y enseguida se puso a escribir y a decirme lo que pensaba. Me parece una artista súper completa y trabajadora, va a llegar muchísimo más alto”.

Ptazeta llegó a sus oídos con “Mami”, una canción que se viralizó el verano del 2021 en España. Luego, se enloqueció con su sesión con Bizarrap (“Bzrp Music Sessions, Vol. 45”). Aitana tenía a Ptazeta en el radar, así que le envió su canción y la colaboración se hizo fácil. “El otro día estuve en la Bresh de Madrid y me la encontré, hablamos y nos dejamos palabras muy lindas. Es una persona muy real, es lo que ves, dice las cosas como son, pero con la máxima educación, es una gran artista”, dice.

Bizarrap es otro de los admirados por la joven catalana. “Me encantaría hacer algo con él. No solo a mí, sino que creo que hablo por todos los artistas del mundo. A Bizarrap le está yendo realmente muy bien y se lo merece, es súper talentoso”. Algo similar opina de Big One y FMK, dos artistas con los que estuvo menos de una semana y quedó para ver en el estudio. “Siento que hacen un combo increíble, pero que también son excelentes por separado”. Para la artista, son “de los más grandes e igualmente son súper humildes, muy buenas personas”. Aunque se unieron solo en una canción, hicieron muchos temas juntos y harán muchos más.

Gran parte de los seguidores de Aitana llegaron gracias a remixes de canciones como “Mon Amour” de Zzoilo y “Formentera”. “Nadie pensaba que iba a pasar lo que pasó”, recuerda. “‘Mon Amour’ salió en 2020 y en julio de 2021 estaba cocinando con una lista aleatoria de fondo y salió esta canción que nunca había escuchado. La estuve escuchando en bucle hasta que puse una parte de la canción en Twitter y Zzoilo me mandó: ‘Oye Aitana, ¿Hacemos el remix?’”, recuerda.

La anécdota continúa con que al otro día fue al estudio a hacer su parte y Zzoilo fue a conocerla. Sacaron la canción en agosto de 2021, pero nunca creyeron que iba a cobrar tanta magnitud. Ni siquiera le hicieron videoclip. “Ha pasado ya mucho tiempo desde que lanzamos el remix y aún sigue en las listas de España, estoy muy agradecida de que me haya permitido ser parte, es una de las canciones más importantes de mi carrera”.

Cuatro canciones de Aitana ingresaron en el Billboard Argentina Hot 100: “Corazón sin vida” junto a Sebastián Yatra; “Mon Amour” con Zzoilo; “Formentera” con Nicki Nicole, y “Quieres” con Emilia y Ptazeta.

Si bien el camino de Aitana se va solidificando, también va profundizando en nuevas ramas como la actuación. La artista protagoniza junto a Miguel Bernardo la serie La Última, que se estrenó el 2 de diciembre en Disney+. En su primer trabajo como actriz da vida a Candela, una chica que trabaja en una empresa de logística mientras persigue el sueño de convertirse en cantante. La artista dice que el personaje lo “lleva dentro y va a querer siempre”. Además, la experiencia fue completa: creó toda la banda sonora de la serie, que ya salió en un disco de ocho canciones, igualmente titulado La Última.

Para una joven que dio sus primeros pasos en Operación Triunfo, aquella experiencia hoy representa apenas la punta de sus comienzos. Aunque lo que vivió allí fue — en sus palabras — “una locura”, estos seis años trazó un camino de maduración y crecimiento personal y musical del que está feliz y agradecida. “No doy nada por hecho, porque siempre hay que seguir trabajando para lograr las cosas. Tengo una familia que me quiere mucho y me acompaña, me mantienen con los pies en la tierra y me protegen para que todo esté bien”, agradece.

Aunque es de las “recién llegadas” al camino, Aitana tiene un vínculo importante con artistas con largas trayectorias como David Bisbal, quien fue compañero suyo en La Voz Kids, donde ambos fungieron como coaches junto a Rosario y Sebastián Yatra. “Nos queremos mucho, realmente es un apoyo y un referente para mí, lleva mucho tiempo en la industria y a donde vayas todo el mundo tiene algo bonito para decir de él”, cuenta. Además de que lo admira como artista, Aitana destaca su profesionalismo, paciencia y buena disposición.

De algún modo, esos primeros pasos en el concurso que catapultó su carrera cerraron en un círculo perfecto con su presencia en La Voz Kids. Cuando le propusieron trabajar aceptó en seguida, porque considera que, al ser un programa de niños, conecta mucho con ellos y ellos ella. “Porque ven que he cumplido mi sueño”, justifica. “Siento que me toman en serio, pero como una amiga, y eso me parece algo muy lindo porque no están tan nerviosos”. Si bien lo considera una responsabilidad muy grande, cuenta que ha sido increíble. Además, disfruta trabajar con grandes artistas, “es algo muy fuerte para mí”.

— Por Josefina Armendariz y Agustín Contepomi