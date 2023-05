Adriel Favela, de la rebeldía del corrido a la introspección del mariachi

Con Sólo Muere Si Se Olvida, Adriel Favela ha sorprendido incursionando en el mundo del regional mexicano luego de una década de carrera en la que su repertorio fue básicamente de corridos.

Explorar Explorar Adriel Favela See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

El cantante mexicano, conocido por éxitos que llegaron al top 10 de las listas Latin Airplay y Regional Mexican Airplay de Billboard como “Tomen nota” y “Con un botecito a pecho”, lanzó el EP de seis canciones el 28 de abril bajo Fonovisa/Universal. Grabado en los estudios Sonic Ranch en Tornillo, Texas con la colaboración de figuras como Kiko Cibrián, quien se encargó de dirigir vocalmente al cantante en su debut con las rancheras, y el productor de cabecera de Favela, Daniel Valenzuela, incluye desde el primer sencillo “En este amor” hasta la dulce canción que da título al álbum, “Sólo muere si se olvida”, junto al cantante pop romántico Kurt.

“Este proyecto ha sido de dejarme fluir, no tiene que ver con modas musicales”, dice Favela. “En este momento no me encuentro en una onda violenta de corridos, ya no estoy viviendo como antes, es un crecimiento personal y creo que es válido vivir ambos”.

El músico de 30 años conversó recientemente con Billboard Español sobre este nuevo set de canciones, que también incluyen “Buscando el olvido”, “Niña bonita”, “Mi condena” y “Amor real”. A continuación las desglosamos en el orden que aparecen en la producción.

“En este amor”, una balada ranchera “muy significativa” para Favela, afirma el artista, porque representa su “debut” con mariachi ante el mundo. “En este amor las cosas fueron desequilibradas/ Yo por mi parte daba hasta lo que no tuve/ En cambio tú no dabas nada/ En este amor a mí me toca ser el que te olvide”, dice parte de la letra.

“Buscando el olvido”, una perfecta combinación de música country y mariachi y, a decir del intérprete, la más divertida del disco. “Se toma de más pa’ borrar los recuerdos/ Para el mal de amores no hay otro remedio/ Borracho no pienso en sus besos/ Se me olvida cuánto la quiero”, canta aquí.

“Niña bonita”, una balada de amor cuyo video musical fue grabado en París. “Fue muy especial para mí estar ahí y ver a mis compañeros del mariachi portando el traje de charro fuera de México”, cuenta emocionado.

“Mi condena”, un tema de desamor en el que se hizo acompañar de Ismael de la Rosa y Yerai Cortés, quienes le dan un giro al mariachi con su poderoso canto flamenco.

“Amor real”, otra hermosa balada ranchera de desamor creada ante “la necesidad personal de mandar un mensaje positivo en estos tiempos”, dice Favela. “Quise llevar a mis fanáticos y a los que se han sumado hasta lo más íntimo de mi corazón”.

“Sólo muere si se olvida”, dedicada a su difunta abuela, es una canción “sobre cómo queremos trascender, sobre cómo queremos que nos recuerden”, explica, agregando que haberla hecho con Kurt fue una experiencia “muy especial”.

“Siempre he sido honesto con lo que canto y vivo”, concluye el artista. “Hoy estoy disfrutando la vida de una manera totalmente diferente”.