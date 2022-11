7 canciones esenciales de ‘Saturno’ de Rauw Alejandro: Selección de los editores

En julio, Rauw Alejandro limpió su cuenta de Instagram y dejó un breve clip en que aparecían él, sus asiduos productores Caleb Calloway, Mr. NaisGai y Keno, y su manager, Eric Duars. “Cuídense los quiero mucho, gracias por el love siempre, nos vemos en un rato”, escribió en el post.

Explorar Explorar Rauw Alejandro See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

De pronto, Rauw se desapareció de las redes sociales, solo para aparecer un mes después en otro clip rodeado de extraterrestres en un estudio. “No crean todo lo que ven y todo lo que escuchan por el internet, excepto que estoy en Saturno haciendo el álbum mas cabrón del año y del otro año y del otro y del otro”, expresó.

https://open.spotify.com/album/6QYD0sLnZNUviYe2iBL2c3?go=1&utm_source=embed_player_m&utm_medium=desktop&nd=1

Casi tres meses después, el artista puertorriqueño cuyo verdadero nombre es Raúl Alejandro Ocasio Ruiz lanza su nuevo álbum de estudio, Saturno, con 18 canciones que incluyen las previamente lanzadas “Lokera”, “Punto 40”, “Dime quien????”, y el sencillo principal “Lejos del cielo”, que marcaron la pauta para su nueva era galáctica.

Rauw Alejandro, “Saturno” Jora Frantzis

El camaleónico cantante se aparta de su trap y perreo característicos, y continúa perfeccionando su arte con un sonido más experimental. Para que tengas una idea, se trata de un hip hop de la vieja escuela con improvisación de los 80 y 90, e incluso punk rock, mezclado con ritmos innovadores y de otro mundo.

Y al más puro estilo Rauw, no podía escaparse al espacio exterior sin canciones innovadoras de reggaetón y algunos de sus mejores colaboradores, como los veteranos Arcángel y DJ Playero.

Saturno (Duars Entertainment/Sony Music Latin) es el tercer álbum de estudio de Rauw después de Afrodisiaco (2020) y Vice versa (2021), que permaneció dos semanas en el No. 1 de la lista Top Latin Albums de Billboard.

A continuación, los editores de Billboard recomiendan siete temas esenciales de este nuevo set.

“Punto 40”, con Baby Rasta

Rauw le obsequia a los fans esta colaboración inesperada con Baby Rasta, del dúo urbano pionero Baby Rasta & Gringo, dando vida así a una nueva versión del exitoso reggaetón underground de estos. Reforzada con nuevos sonidos, y en momentos en que el género esta en mente de todos alrededor del mundo, no sorprende que esta canción se haya vuelto un éxito viral. Varios componentes hacen de ella una representación esencial del álbum: es una visión de Saturno, como si este fuera un Puerto Rico futurista adonde escapas para encontrar los ritmos más urbanos.

“Cazadores”, con Arcángel

“Nosotros fronteamos en cualquier ritmo”, espeta astutamente Rauw Alejandro sobre el melancólico fondo de bajo de “Cazadores”. Con esto, el camaleónico cantante vuelve a afirmar su habilidad para alternar de género sin perder nunca su esencia pícara. Liderando con ritmos de baile temperamentales, el provocador puertorriqueño une fuerzas con su viejo amigo Arcángel para embarcarse juntos en una misión de caza y recolección, comparando grandes armas, o más bien pistolas láser que hacen juego con efectos de sonido parecidos a los de un láser. El espectador se imagina ya un enfrentamiento de proporciones épicas ambientado en una ciudad pecaminosa de tonos neón inspirada en los años 80 (quizás en algún lugar del espacio exterior, o San Junipero de Black Mirror), afín con sus fantasías distópicas.

“Qué rico chingamos”

En los primeros 15 segundos, un sintetizador ascendente crea la ilusión de que salimos disparados al espacio, y una vez que aterrizamos se convierte en una fusión de techno-dancehall de tempo medio. En “Qué rico chingamos”, Rauw se mantiene fiel a su lirismo sensual, al hablar de dos personas que se separan para luego reunirse y continuar donde dejaron las cosas: haciendo el amor. La atronadora batería electrónica y los sensuales ritmos futuristas pueden hacer de este el tema más tecnosexual de Saturno.

“Verde menta”

A tono con la aventura synthwave de Rauw Alejandro que permea todo Saturno, “Verde menta” resucita el movimiento freestyle de los 80 (imagina “When I Hear Music” de Debbie Deb). Con una fascinación obvia por los viajes interestelares impulsados por el sonido, el cadete espacial boricua continúa agregando capas experimentales frescas como la menta al catálogo de la música urbana. Sin lugar a dudas, ha demostrado ser uno de los artistas más imaginativos en ese campo. Sin embargo, lo que no cambia es el coqueto rendezvous de Alejandro, que canta de encuentros románticos rutinarios y quietos, al estilo de Netflix, que emocionan más cuando vienen aparejados con ese interludio de breakbeat. Entonces la realidad te golpea y no sabes realmente si el chico es o no es tuyo, si tus pantaletas son verde menta o no.

“Dime quién????”

En medio del éxito que ha tenido en TikTok con “Punto 40”, Rauw da un salto total a los sonidos synth-pop de los 80, siguiendo una fórmula similar a la que funcionó para su gran éxito mundial “Todo de ti”. El tema electro-pop habla de haber perdido a alguien y que tu ex ya ha encontrado un nuevo amor. “Dime quién es / El que ahora te hace el amor en el coche/ El último que le hablas por las noches/ Y te despides al dormir”, suplica en el estribillo.

“De Carolina”, con DJ Playero

Para este tema, Rauw reclutó a uno de los pioneros del reggaetón, dando como resultado una canción de mucho orgullo dedicada a Puerto Rico. La introducción muestra la mezcla de estilo callejero de los 90 de DJ Playero (“Somos de Carolina y venimos virao”) que mejor representa las raíces de Rauw, quien nació en San Juan pero creció en Carolina. Este tema refuerza su esencia de reggaetón, mostrando el sonido de perreo con toda su fuerza fusionado con ritmos futuristas y teclados para rematar con un concierto en vivo en la isla.

“Lokera”, con Lyanno, Brray

Como reza el dicho “los últimos serán los primeros”, “Lokera” podrá ser la última canción de Saturno, pero fue el primer sencillo del disco que lanzó Rauw. Cerrando con una gran explosión (hasta el próximo álbum, y el siguiente, y el siguiente), “Lokera” presenta a, cobró impulso rápidamente en TikTok y le valió al cantante puertorriqueño Lyanno su primera entrada en la lista Billboard Hot 100.