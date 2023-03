5 mujeres del regional mexicano y sus experiencias en un mundo de hombres

Con el paso de los años, el crecimiento y la relevancia del género regional mexicano ha sido notorio: actualmente la música que representa la cultura mexicana está en un lugar preponderante dentro de la industria. Sin embargo, son pocas las mujeres que han podido sobresalir y sobrevivir en un mundo mayormente de hombres.

El problema no solo se da en los escenarios, donde pocos nombres — como Lola Beltrán, Selena o Jenni Rivera — han hecho historia; también a nivel programadores, empresarios y ejecutivos. Pero el panorama parece estar mejorando con los cambios que ha generado la tecnología en la industria y pioneras que han ayudado a allanar el camino.

Con motivo del Mes de la Historia de la Mujer, cinco mujeres que se han abierto paso en la industria del género regional mexicano, incluyendo ejecutivas, publicistas, compositoras y cantantes, responden a cinco preguntas puntuales de Billboard.

María de Jesús Lizárraga (Doña Chuyita), CEO de LGA Entertainment

María de Jesús Lizárraga (Doña Chuyita) Felipe Osuna

Tras la muerte de su esposo Don Cruz Lizárraga, fundador de Banda El Recodo, en 1995, María de Jesús Lizárraga, conocida en la industria como “Doña Chuyita”, tomó la batuta de la agrupación más longeva y pionera del regional mexicano. Creó una empresa, LGA Entertainment, y potenció los logros de sus artistas llevándolos a los primeros planos no solo en los charts, sino también en la escena internacional, marcando la pauta en lo musical y colocando al género en un nivel competitivo. Infinidad de artistas la mencionan a ella o a sus bandas (también tiene a Banda Los Recoditos) como influencia o referente. La empresa dirigida por Doña Chuyita emplea alrededor de 200 personas.

¿Cómo puede una mujer sobresalir en un mundo mayormente de hombres?

“Primero que nada, teniendo mucha disciplina para sacar adelante el trabajo. En segundo lugar, manejarte con mucho respeto hacia las personas con las que tratas. En este negocio de la música y el regional mexicano en particular, tener palabra y honrarla es de las cosas más importantes. Por último yo creo que las cosas se deben hacer con amor infinito”.

¿Quién fue su mayor inspiración para adentrarse en el regional mexicano?

“Por supuesto mi esposo Don Cruz Lizárraga, él me transmitió este amor por Banda El Recodo y esa manera apasionada de trabajar. Porque él amaba su trabajo y a su banda, él fue y sigue siendo mi mejor ejemplo y nuestra mayor inspiración”.

¿Qué se puede hacer para que más mujeres logren sus sueños dentro del regional mexicano?

“Yo creo que se tienen que crear más espacios para mujeres en todas las áreas del regional mexicano, no solo sobre el escenario, también en puestos ejecutivos. Las mujeres están capacitadas para desarrollarse y sobresalir en cualquier área”.

¿Cuál ha sido su peor experiencia como mujer en el regional mexicano?

“Alguna vez que no nos pagaron lo acordado por un show, pero en realidad siempre me han respetado”.

¿Y la mejor?

“Lograr que la Banda El Recodo haya sido pionera desde que el movimiento se llamaba grupero. Nos tocó una época en la que siempre marcamos la pauta en todo, lo cual es un honor pero también un compromiso que mantenemos hasta el día de hoy”.

Sara Eva Pérez, relacionista pública para México y EE.UU.

Sara Eva Pérez Jorge Pena

Periodista de profesión, Sara Eva Pérez ha ido forjando su carrera como relacionista pública dentro del regional mexicano en México y Estados Unidos a lo largo de tres décadas. Su incursión como ejecutiva de la industria musical en compañías como Fonovisa Music, Univison Music y Universal Music la llevó a trabajar con artistas de la talla de Los Tigres del Norte, Marco Antonio Solís, Banda El Recodo y Los Tucanes de Tijuana, por mencionar algunos. Hoy es una de las relacionistas públicas más respetada del género debido a su dominio de ambos territorios y desde hace siete años es la responsable de la imagen y enlace con los medios de Banda MS, la agrupación más exitosa e importante en el género en los últimos años.

¿Cómo puede una mujer sobresalir en un mundo mayormente de hombres?

“Lo primero es ser auténtica, lo segundo es tener frescura en la música, saber a dónde se quiere llegar y tener objetivos muy claros de lo se quiere hacer. Olvidarse de que eres hombre o mujer, simplemente hacer las cosas muy bien. Lo más importante, y desafortunadamente pasa con muchas cantantes, es que caen en lo mismo. Hay que hacer propuestas diferentes, esto aplica en general no solo para las mujeres. Cuando hay una propuesta fresca y diferente, hay muchas más oportunidades de lograr ocupar un lugar en esta industria”.

¿Quién fue su mayor inspiración para adentrarse en el regional mexicano?

“Definitivamente alguien a quien hay que reconocerle su trabajo en el género es María de Jesús Lizárraga, Doña Chuyita. Cuando me tocó trabajar con Banda El Recodo, yo la admiraba mucho porque siendo mujer, con objetivos claros, ha logrado ser la cabeza de una empresa mayormente de hombres. Todo el mundo la respeta, en la industria tiene un lugar muy importante y creo que es inspiración para cualquier mujer que está detrás del escenario”.

¿Qué se puede hacer para que más mujeres logren sus sueños dentro del regional mexicano?

“Hay algo muy importante: se debe ser coherente con lo que se es y lo que se canta. Tienes que tener principios, tienes que respetar al público. Digo esto porque actualmente, y es algo triste, hay cantantes en el regional mexicano que se suben a un escenario a decir cosas sin sentido y utilizar un lenguaje e imagen vulgar porque piensan que eso va ligado con el regional mexicano, y estoy totalmente en desacuerdo. Se debe tener una imagen limpia. Ahí está el caso de Ángela Aguilar, quien haciendo música diferentes y estando muy concentrada en sus objetivos ha logrado dar un gran paso hacia adelante y es un ejemplo de que las mujeres sí tienen cabida en el regional”.

¿Cuál ha sido su peor experiencia como mujer en el regional mexicano?

“En una ocasión me tocó enfrentarme con un grupo de empresarios porque un artista no llegó a su evento. En ese momento no me respetaron por el hecho de ser mujer. Sin embargo, me hice valer e hice las cosas como se tenían que hacer, y eso trajo como resultado el ganarme el respeto no solo de ellos que están acostumbrados a tratar con hombres, también de su equipo y de la industria del regional mexicano”.

¿Y la mejor?

“Definitivamente creo que estoy viviendo mi mejor experiencia en el regional mexicano actualmente. La experiencia que me han dado los años, me ha llevado a trabajar con la banda más importante en la actualidad. No es porque yo trabaje con ellos, pero creo que han logrado lo que muy pocos; me refiero a la permanencia, es muy fácil llegar pero mantenerse es lo difícil. He aprendido muchas cosas que antes desconocía, mis horizontes se han ampliado”.

Alhe Romo, cantante del grupo Vilax

Alhe Romo Pablo Regalado

En el 2021, durante la entrega de los Latin Grammy, llamó la atención un grupo regional mexicano nominado a mejor álbum tejano apenas con su disco debut, Vilax, liderado por la vocalista de 24 años Alhe Romo. Es algo que no se veía desde que Alicia Villarreal debutó con el Grupo Límite en los años 90. Universal Music/Fonovisa firmó hace unos meses a esta agrupación de Torreón, Coahuila, la cual viene a sumarse al movimiento que ha empoderado Grupo Frontera y que une a la música del norte de México y el sur de Estados Unidos.

¿Cómo puede una mujer sobresalir en un mundo mayormente de hombres?

“No quitar el dedo del renglón nunca, pero sobre todo ser conscientes de que debemos trabajar por nuestro sueño, pero debemos hacerlo con valores. Se puede si lo haces con mucha constancia, con muchísima pasión y con ganas de hacerlo bien”.

¿Quién fue su mayor inspiración para adentrarse en el regional mexicano?

“Mi mayor inspiración siempre han sido grandes mujeres y leyendas musicales como Selena, Rocío Dúrcal, Alicia Villarreal. Al conocer su historia nos damos cuenta de todo lo que lucharon para tener un lugar dentro de la industria. Tener el apoyo de mi familia, sobre todo de mi mamá, ha sido muy importante; ella es una gran mujer también. La ola de emociones que llega a mí cuando estoy en un escenario, llegar a tocar corazones con mi voz, es algo que me inspira a seguir adelante en este camino que realmente no es fácil, pero luchando y trabajando por tu sueño se puede lograr”.

¿Qué se puede hacer para que más mujeres logren sus sueños dentro del regional mexicano?

“Personalmente pienso que debemos quitarnos de la cabeza que por ser mujeres tenemos menos oportunidades, porque si lo crees, lo creas. Tristemente, y en muchos aspectos de la vida, nosotras debemos hacernos fuertes solas y no dejar que nada nos mueva del camino que vamos trazando siempre con esfuerzo constancia y sobre todo amor propio”.

¿Cuál ha sido su peor experiencia como mujer en el regional mexicano?

“Tengo una carrera corta y afortunadamente aún no he vivido una mala experiencia como para marcarme”.

¿Y la mejor?

“Que en el 2021, junto con mis compañeros de Vilax, fuimos nominados al Latin Grammy como mejor álbum tejano y en ese año fui la única mujer que estaba dentro de la terna. Ojalá la vida me permita repetirla”.

Erika Vidrio, compositora

Erika Vidrio Ernesto Huerta

Erika Vidrio fue durante 13 años una conocida locutora en el área de Los Ángeles. En el 2018 decidió enfocarse totalmente en la composición y hoy es la mujer con más grabaciones dentro del regional mexicano. Una nominación al Latin Grammy y 350 canciones grabadas por artistas como Christian Nodal, Banda MS, Julión Álvarez y muchos más, la han hecho merecedora de varios premios BMI. “Fíjate que sí”, “Borracho de amor”, “Quién es usted” y “40 y 21” son solo algunos de los temas de su autoría que han trascendido en los charts.

Preocupada por la inclusión y exposición de la mujeres compositoras del regional mexicano, creó Las Compositoras, un espacio en redes y plataformas incluyendo un podcast en el que comparte sus conocimientos y da herramientas para quienes empiezan en esta profesión.

¿Cómo puede una mujer sobresalir en un mundo mayormente de hombres?

“De la misma forma como ellos sobresalen, trabajando. Me refiero no solo a echarle ganas, también a saber cómo funciona el medio de la música, crear tus vínculos, tu red de contactos para que puedas tener oportunidades; trabajar desde todos los puntos, no solo creando canciones bonitas encerrada en tu casa. Hay que ver más allá para poder sobresalir. En la composición la equidad entre mujeres y hombres todavía está en desbalance, pero creo que vamos avanzando, cada vez hay más compositoras en el regional”.

¿Quién fue su mayor inspiración para adentrarse en el regional mexicano?

“Yo crecí con la música ranchera muy arraigada: mis abuelos ponían música de José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández y los Hermanos Záizar, y de ahí mi influencia de la música ranchera visceral. Ya de adolescente veía a Selena, a Alicia Villarreal con Grupo Límite, y me di cuenta que también las mujeres podían sobresalir en el género”.

¿Qué se puede hacer para que más mujeres logren sus sueños dentro del regional mexicano?

“Apoyarnos entre nosotras y entender que no solo existe un solo espacio, todas podemos en nuestro estilo; tener una historia, olvidarnos de eso que dicen que el enemigo de una mujer es otra mujer. En el regional mexicano en particular, yo he tenido grandes aliadas y mujeres que me han apoyado. Así que empecemos por romper esas ideas arcaicas de que somos enemigas. Así podremos generar interés en la gente de la industria y lograr que volteen a ver los proyectos de mujeres. Todo empieza por nosotros”.

¿Cuál ha sido su peor experiencia como mujer en el regional mexicano?

“Lo peor han sido ciertas humillaciones, el que desmeriten tu trabajo solo por ser mujer, el que incluso ni siquiera te den la oportunidad de que les muestres tu canción. En lo personal, lo más difícil para mí fue lograr el respeto, la credibilidad. El que dijeran en un principio que yo no escribía mis canciones fue muy duro mentalmente para mí, creo que ha sido uno de los obstáculos más grandes que he superado”.

¿Y la mejor?

“Vivir de lo que me apasiona. Esa es una sensación muy bonita, me parece una bendición”.

Diana Reyes, cantante con 25 años de trayectoria

Diana Reyes Courtesy of DR Promotions

Diana Reyes es conocida como la Reina del Pasito Duranguense. La cantante nacida en Baja California Sur marcó una de las épocas de más esplendor del regional mexicano con ese movimiento musical en el que solo ella y Los Horóscopos de Durango tuvieron cabida. A lo largo de más de dos décadas, ha incursionado en la música ranchera y de banda convirtiéndose en referente de muchas mujeres que se adentran en el género. Jenni Rivera la consideraba una de sus inspiraciones, e incluso grabaron juntas el tema “Ajustando cuentas” antes de la muerte de la Diva de la Banda.

Reyes es la creadora de Mujeres del Regional, un grupo de talentosas cantantes que han encontrado más obstáculos que oportunidades y que unidas ofrecen un espectáculo de primer nivel abriéndose paso ellas mismas.

¿Cómo puede una mujer sobresalir en un mundo mayormente de hombres?

“Yo creo que la mejor manera para seguir avanzando es no perder el rumbo de lo que queremos lograr y no claudicar, porque lamentablemente tenemos que seguir trabajando para mostrar nuestras capacidades”.

¿Quién fue su mayor inspiración para adentrarse en el regional mexicano?

“Sin duda, mi gusto por la música inició por mi padre; verlo cantar me alentó para cantar yo también. Mi inspiración para adentrarme en esta música fue la señora Lola Beltrán, Chayito Valdez y Joan Sebastian”.

¿Qué se puede hacer para que más mujeres logren sus sueños dentro del regional mexicano?

“La industria de la música es muy difícil y este género lo es aún más para una mujer, aunque esto no nos debe impedir hacer lo que nos gusta. No debemos limitarnos a echar mano de lo que por muchos años estuvimos acostumbrados como la radio y la televisión; hoy debemos aprovechar todas las herramientas que nos brinda la tecnología, como las redes sociales y plataformas. Además de no parar de trabajar. También es muy importante unirnos así como lo hacen los hombres”.

¿Cuál ha sido su peor experiencia como mujer en el regional mexicano?

“En una ocasión un empresario me golpeó y tuvieron que llevarme a un hospital”.

¿Y la mejor?

“La verdad no creo que por ser mujer específicamente, pero mi mejor experiencia ha sido que a pesar de lo difícil que es lograr el éxito en esta carrera, he conseguido cosas que no me imaginaba. Pero las he soñado y he trabajado para lograrlas, así que me queda claro que aunque sea mujer, nada es imposible”.