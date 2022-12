Desde hitos profesionales y nuevos lanzamientos de música hasta anuncios importantes y más, los editores de Billboard destacan las últimas noticias sobre la música latina cada semana. Esto es lo que sucedió esta semana (10 de diciembre).

Gala de Maestro Cares 2022

Esta semana, la Fundación Maestro Cares, fundada por Marc Anthony y Henry Cárdenas, realizó la novena gala anual “Changing Live, Building Dreams” en Cipriani Wall Street en Nueva York con más de 600 invitados, incluidos J Balvin, Ariana DeBose, líderes clave de la industria y más. El evento de este año, copatrocinado por Ana Navarro y César Millán, reconoció a cinco personalidades clave en los campos de la música, el deporte y los negocios: Gloria y Emilio Estefan con el premio Maestro Cares Community Hero, Mariano Rivera con el premio Maestro Cares All-Star, Jeff Hoffman con el premio Courage to Care, y Eduardo Trujillo con el premio Corporate Social Responsibility. Las ganancias del evento proporcionarán un apoyo esencial para Maestro Cares, una organización sin fines de lucro establecida para mejorar la calidad de vida de los niños y comunidades desfavorecidos en América Latina y Estados Unidos.

Relacionadas 5 momentos inspiradores en la música latina

La Fundación Good Bunny

La Fundación Good Bunny (una organización sin fines de lucro fundada por Bad Bunny) realizará su campaña de donación Bonita Tradición, con la que entregará 25.000 regalos relacionados con las artes (equipos deportivos, instrumentos, materiales de pintura y más) a niños de Puerto Rico. El evento incluirá estaciones de comida y bebidas tradicionales, así como música en vivo y la oportunidad de tomarse una foto con los Reyes Magos. “Queremos cerrar el año de la mejor manera, llevando un poco de alegría, esperanza y amor a los niños con un evento que refleje lo mejor de esta época con un énfasis muy especial en las tradiciones de nuestra isla”, dijo José “Che Juan” Torres, director de la Fundación Good Bunny, en un comunicado de prensa. Bonita Tradición se llevará a cabo a las 8 a.m. hora local el 27 de diciembre en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan.

La aventura cinematográfica de Karol G

Tras su exitosa gira Strip Love, Karol G toma el micrófono para una nueva aventura — esta vez prestando su voz a la banda sonora de la película Puss in Boots: The Last Wish (El Gato Con Botas: El Último Deseo) en una canción titulada “La vida es una”. Al más puro estilo Karol, el tema producido por Ovy on the Drums es un reggaetón vibrante con un toque de guitarras flamencas en honor al actor español Antonio Banderas, quien regresa como la voz del notorio PiB. La película animada, que llega 11 años después del estreno de Puss in Boots (Gato con Botas) de 2011, estará disponible en los cines esta Navidad.

Oh, el amor, el amor…

El amor está en el aire últimamente, comenzando con Becky G, quien acaba de comprometerse con su novio de toda la vida, la estrella de fútbol Sebastian Lletget. La pareja, que comenzó a salir en 2016, compartió la noticia en redes sociales con un dulce carrusel de fotos. “Nuestro lugar por siempre”, titularon la publicación conjunta.

Mientras tanto, el artista puertorriqueño Jay Wheeler y su novia, la cantautora Zhamira Zambrano, celebraron su primer aniversario esta semana. “Eres lo mejor que me ha pasado en la vida princesa, gracias por ser parte de mi felicidad y por darme paz en este mundo tan pesado y lleno de tanto daño”, expresó Wheeler. La pareja se comprometió en el verano.