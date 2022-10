5 momentos inspiradores en la música latina

Desde hitos profesionales y nuevos lanzamientos de música hasta anuncios importantes y más, los editores de Billboard destacan las últimas noticias sobre la música latina cada semana. Esto es lo que sucedió esta semana (22 de octubre).

Becky G y los Latin Grammy unen fuerzas

Antes de las elecciones de mitad de periodo de 2022, Becky G y los Latin Grammy se unen para alentar a los estadounidenses a asegurarse de que estén registrados para votar. La cantante pop mexicana-estadounidense, quien también es copresidenta de When We All Vote, le regalará a un fan afortunado la oportunidad de volar a Las Vegas para conocerla y boletos para dos personas para la ceremonia de los premios Latin Grammy el 17 de noviembre. Los participantes pueden postularse para el sorteo “Meet Becky G” (Conoce a Becky G) de When We All Vote haciendo clic en este enlace.

Manuel Turizo y su racha de No. 1

Manuel Turizo sigue causando furor con “La bachata”, lanzada hace cinco meses. Esta semana, el artista colombiano se aseguró su quinto No. 1 en la lista Latin Airplay de Billboard, al tiempo que logró su sexta semana en el No. 1 en Tropical Airplay.

“Cada canción que sacas, la sacas porque sientes algo y estás enamorado. Con ‘La bachata’ me tomó un tiempo”, dice el cantante a Billboard. “Cuando empezó a crecer, primero fue en España, luego en Latinoamérica, y empezó a subir mucho en las listas. Fue entonces cuando sentí que la gente realmente se conectaba con la canción. Unos tres meses después de sacarla, me sentí como guao, esto se está convirtiendo en algo grande. En algún momento, sentí que sería genial hacer un remix, pero abandoné la idea. Siento que ‘La bachata’ es lo que es y esa era la idea. Es una canción muy hermosa”.

Manuel Turizo La Industria INC

Karol G sorprende a fan que dio a luz

En medio de su Strip Love Tour, Karol G sorprendió a una fan que dio a luz durante su concierto en Fresno, California. En sus historias de Instagram, la artista colombiana dijo que se enteró de que la admiradora fue trasladada de urgencia al hospital durante su interpretación de “El Makinón”. Más tarde, Karol se grabó yendo al hospital a visitar a la fan que dio a luz. “Anahí, la bebé esta increíblemente sana y hermosa!!! ¡Su mami también y yo estoy sin palabras! Feliz, bendecida y agradecida por estas increíbles experiencias que Dios agrega a mi vida”, escribió en una historia que desde entonces se borró.

Karol G en un concierto de su Strip Love Tour. Chris Cornejo

Ozuna está listo para el Mundial de Fútbol

Ozuna se asoció con Coca-Cola Puerto Rico para acercar a los amantes del deporte en la isla a la Copa Mundial de la FIFA 2022. En honor al torneo que se llevará a cabo del 20 de noviembre al 18 de diciembre, las latas coleccionables de edición limitada, con 14 diseños diferentes que representan a algunos de los países participantes, ya se pueden comprar en las tiendas de toda la isla.

“Me siento muy feliz con esta colaboración con Coca-Cola y con poder contribuir de alguna manera a seguir cultivando el interés por el deporte del fútbol en Puerto Rico”, dijo Ozuna en un comunicado. “Ser parte de la banda sonora de la Copa Mundial de la FIFA es algo muy especial para mí. Nunca imaginé que podría llegar tan lejos con mi música”.

Además, la iniciativa promoverá el desarrollo del deporte en la isla destinando una donación de 50.000 dólares para la rehabilitación de canchas de fútbol en San Juan.

Un asunto de familia

La popular pareja colombiana Greeicy y Mike Bahía traerán su exitosa gira Amantes por primera vez a Estados Unidos, revela Billboard de manera exclusiva. El tramo norteamericano de la gira en 2023, que sigue a su exitoso recorrido por América Latina en 2018 y 2019, constituye el regreso de Greeicy al escenario después de dar a luz a su primer hijo, KAI, en abril de 2022. A juzgar por el cartel oficial, la pareja también planea llevar a su hijo de gira con ellos.

Presentados por Loud and Live, Greeicy y Bahía, que son pareja desde 2010, visitarán ocho ciudades estadounidenses, comenzando el 23 de febrero en el Colden Auditorium en Nueva York, y terminando el 5 de marzo en The Novo, en Los Ángeles. También visitarán ciudades selectas como Miami y Houston. Antes de visitar Estados Unidos, la gira hará paradas en Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela, entre otros países. Mira las fechas aquí.