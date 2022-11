5 momentos inspiradores en la música latina

Desde hitos profesionales y nuevos lanzamientos de música hasta anuncios importantes y más, los editores de Billboard destacan las últimas noticias sobre la música latina cada semana. Esto es lo que sucedió esta semana (22 de octubre).

Tienda de ropa de Jenni Rivera

La tienda Jenni Rivera Fashion reabre en California, ofreciendo camisetas, mercancía, chaquetas y más, desde la talla S hasta la 2XL, con precios que oscilan entre los 19,99 y los 99,99 dólares. Ubicada en el Brea Mall, en el condado de Orange, la familia Rivera espera expandirla a una tienda en línea para los fanáticos.

“Ha recorrido un largo camino desde la primera tienda que se abrió en 2013 y es un momento de mucho orgullo para nosotros poder lograr este hito para honrar el legado de nuestra madre”, dijeron Jacqie Rivera y sus hermanos en un comunicado. “Apuesto a que está sonriendo al recordar los días en que solía vender CDs en las reuniones de intercambio y ahora tiene una tienda completa en una ubicación privilegiada que honra su carrera musical y su legado. Damos la bienvenida a todos sus fans para que vengan a celebrar y recordarla aquí con nosotros”.

Canción navideña de Chiquis

En otra noticia sobre los Rivera, Chiquis lanzó su primera canción navideña esta semana. Dando al clásico navideño “Jingle Bells” un toque de cumbia y spanglish, la artista mexicana-estadounidense lanzó “Jingle Bells (Vamos All The Way)” junto con un video con la misma temática. Presentado por la aplicación de citas latinas Chispa and Cocina, una compañía de producción y medios propiedad de minorías, Chiquis asocia coquetamente a “Jingle Bells” con las citas, la amistad, la familia e incluso el perreo. “Esta canción marca el primer villancico para nuestra Abeja Reina, para recordarnos que Navidad tiene que ver con la felicidad y el amor. La magia está en el aire, ¡así que vamos, hasta el final!”, expresó la artista en su cuenta de YouTube.



Lupita Nyong’o abraza sus raíces

Esta semana, la actriz ganadora del Oscar Lupita Nyong’o rindió homenaje a sus raíces mexicanas cantando una canción del difunto Juan Gabriel. “México!! Estoy aquí! Una canción para ti!”, publicó en TikTok previo al estreno de la película Black Panther: Wakanda Forever (Pantera Negra: Wakanda por siempre). La actriz keniana-mexicana aparece ataviada en una bata de baño y cantando “Me gusta estar contigo”.

En otras noticias sobre Juanga, sus herederos y equipo lanzaron el último proyecto en el que trabajaba el prolífico cantautor mexicano: un tercer disco de duetos de sus éxitos que incluye los sencillos “Déjame vivir” con Anahí, “Ya” con Banda El Recodo y La India y “Mía un año” con Eslabón Armado, así como el focus track “De mí enamórate” con Danna Paola. Los Duos 3 llega seis años después de su muerte.

“Despacito” hace historia, de nuevo

Más de cinco años después de su lanzamiento, “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee extiende esta semana su reinado como el video musical más visto en YouTube, superando 8.000 millones de vistas. “Quién iba a pensar que esa melodía sobre mi guitarra aquella mañana en mi casa iba a ser escuchada en tantos lugares, por tanta gente”, escribió Fonsi en sus redes sociales celebrando el nuevo hito de la canción. “¡Ya son casi seis años y todavía no me lo creo! ¡La palabra GRACIAS se queda pequeñita! 8 billones (8.000 millones, en español), qué bonito suena eso”.

Fonsi continuó agradeciendo a quienes lo hicieron posible, incluidos Daddy Yankee, Justin Bieber ( que se sumó al remix), su coautora Erika Ender, los productores Andrés Torres y Mauricio Rengifo, y el director del video Carlos Pérez, por nombrar algunos, así como a su isla de Puerto Rico, donde filmaron el clip con la ex Miss Universo Zuleyka Rivera.



La racha dominante de Bad Bunny

Apple Music nombra a Bad Bunny su artista del año 2022, siendo esta la primera vez, desde el lanzamiento de los Apple Music Awards en 2019, que una figura latina es reconocida como artista del año y la primera vez que un único artista es nombrado para el premio.

“Cuando comencé, no tenía una base de fans global”, dijo Bad Bunny a Apple Music en una película exclusiva. “Estoy agradecido por todo lo que he logrado y todo lo que he experimentado. El movimiento de la música latina ha crecido mucho. Nunca me atribuiría todo el crédito ni diría ‘es por mí’. No, es cada uno de nosotros. Toda una generación. Nuestra energía y presencia siempre se sienten”.

El superastro puertorriqueño — cuyo álbum Un verano sin ti es también el álbum más reproducido este año en el servicio de streaming Apple Music y el álbum latino más grande de todos los tiempos — es reconocido por su excelencia e influencia en la cultura mundial en 2022.