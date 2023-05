5 lanzamientos de música latina que quizás te perdiste la semana pasada

En una edición especial de Nueva Música Latina, los editores de Billboard Latin y Billboard Español compilaron una lista de cinco nuevas canciones y álbumes lanzaron en los últimos días que no te debes perder.

La ajetreada agenda de lanzamientos de la semana pasada coincidió con la fecha límite para calificar para los Latin Grammy, el 30 de mayo. Ese día, para poder ser considerados para el proceso de nominaciones a los premios de la Academia Latina de la Grabación, los artistas deben haber presentado grabaciones y videos musicales lanzados durante el período de elegibilidad (1 de junio de 2022 al 31 de mayo de 2023).

Como una continuación a nuestra selección de Nueva Música Latina publicada el 26 de mayo, aquí cinco nuevos lanzamientos más para tener en el radar.

Sofia Ryes & Danna Paola, “tqum” (Warner Music Latina)

Las estrellas pop mexicanas Sofia Reyes y Danna Paola unen fueras por primera vez para bendecir a sus fans con “tqum”. En esta canción ultrapop las artistas recuerdan los buenos tiempos con una pareja que ya no está. Pero “ahora que lo pienso bien, aún te quiero un montón, y me pesa, y me pesa. Fui tan ciega y no pude ver qué nos pasó, bebé. Cómo pude perderte y seguir queriéndote”, cantan. “tqum” es una abreviatura de “te quiero un montón” y es el primer sencillo del próximo álbum de Reyes. Escucha el tema y mira el video musical arriba. — GRISELDA FLORES

Cabra, MARTÍNEZ (La Casa del Sombrero)

Con colaboraciones que van desde “Sentido pésame” con Yuba Ire hasta “Toco madera” con Seba Otero y Ambar Lucid, y una pieza instrumental titulada “Karaoke #1”, Cabra presenta su segunda producción post Calle 13, MARTÍNEZ, que además marca su despedida como vocalista, según un comunicado en el que no se especificó el motivo de su decisión. “La idea detrás de este trabajo fue proponer un contraste entre mis pensamientos y mi enfoque de producción en desarrollo”, dijo el artista puertorriqueño en la misiva. “Estas canciones ofrecen una interesante mezcla de emociones, reflexiones y celebraciones que hacen que esta obra musical sea muy especial”.

A nivel sonoro, el EP de ocho cortes recuerda por momentos a la Fania y Rubén Blades, de quienes el productor y compositor ganador de 25 Latin Grammy y tres Grammy — antes conocido como Visitante y cuyo nombre completo es Eduardo José Cabra Martínez — se ha expresado un gran admirador en el pasado. Más alegre e introspectivo que su álbum previo, CABRA de 2021, el productor y compositor continúa fusionando ritmos arraigados en América Latina como la rumba afrocubana (“Sentido pésame), el pambiche dominicano (“Un trambo” con De La Ghetto) o el funk brasileño (“No eres tú soy yo” con Elsa y Elmar) con samples, sintetizadores y elementos no tradicionales, mientras aborda temas como el estado de la industria (“Sonido bestial” con Vicente García”), las vicisitudes de la vida (“Tiro pa lante” con Rodrigo Cuevas), el amor y la mortalidad (“Sentido pésame”).

Lanzado el 26 de mayo de manera independiente bajo el propio sello de Cabra, La Casa del Sombrero, MARTÍNEZ es un clásico instantáneo que te conectará con el pasado y te hará reflexionar sobre el futuro. — SIGAL RATNER-ARIAS

Mau y Ricky, Reik & Béele, “Manos frías” (Warner Music Latina/Sony Music Latin)

El dúo de hermanos Mau y Ricky, Reik y Beéle se unen para lanzar su nueva y superemotiva colaboración “Manos frías”. La canción, que combina hermosamente sus voces armoniosas, comienza con cuerdas de guitarra en el primer verso antes de pasar lentamente a un ritmo pop EDM. La letra describe el desafío de aferrarse a un amor importante porque la vida no sería lo mismo sin esa persona. “Con esas manos frías derretiste las paredes que ponía/ No lo digo, aunque sé que debería/ Tú llegaste a cambiar mi vida”, cantan los artistas en el coro. — INGRID FAJARDO

Luis Fonsi, “Buenos Aires” (Universal Music Latino)

“No saquen el corazón, que están robando”, canta Luis Fonsi en el pegajoso coro de su nuevo sencillo “Buenos Aires”. El tema empieza con unos sentidos acordes de guitarra acústica, y poco a poco va incorporando más instrumentos musicales para desembocar en una mezcla de música urbana con cumbia argentina. En la letra, Fonsi incluye algunas alusiones al popular fútbol argentino como “gol a los 90” y menciona a Recoleta, un sector exclusivo de la ciudad que da título al tema, el primer sencillo de su próximo álbum.

“Es una canción de despecho que te habla de ese dolor que sientes cuando esa persona que significa tanto para ti ya pasó la página”, dijo Fonsi en un comunicado. “Cuando empecé a escribir el tema inmediatamente me transportó a la cumbia argentina y me inspiró a que las nuevas canciones que estaré estrenando hagan referencia a algunas de las ciudades que tienen un gran significado en mi vida y mi carrera”. El video musical, dirigido por Carlos Pérez de Elastic People, es una vibrante explosión rosa, con todo, desde el escenario hasta los atuendos del cantante y sus bailarines, en ese color. — LUISA CALLE

Don Omar & Chencho Corleone, “Podemos repetirlo” (Unisono/Saban Music Group)

Don Omar y Chencho Corleone unen fuerzas una vez más (tras “Hooka” de 2010 con Plan B) en “Podemos repetirlo”. Producida por Little Wizard y Alva, la canción no solo une a dos artistas de renombre de la música urbana, sino que transporta a los fans a la esencia del reggaetón de principios de la década del 2000 con sensuales perreos y una letra igual de sensual. La voz característica de Chencho da inicio a la canción, en la que recuerda a una amante del pasado a la que quiere volver a ver. Don luego interviene, asegurando que no puede dejar de pensar en ella. Si el título de la canción es una indicación, “Podemos repetirlo” es una invitación básicamente a “repetir los buenos tiempos”. “Colaborar con Chencho es un honor increíble porque es bien conocido por ese estilo poderoso y pegadizo”, dijo Don Omar en un comunicado. “‘Podemos repetirlo’ va a ser una de esas canciones totalmente originales que nadie va a poder rehacer”. — JESSICA ROIZ