5 cosas que aprendimos de la charla con Rosalía en el Museo del Grammy

Rosalía fue el centro de atención en el Museo del Grammy el miércoles (5 de octubre) en Los Ángeles, donde mantuvo una conversación íntima en la que habló sobre su gira Motomami, su madre como musa y el cambiante panorama para las mujeres productoras, entre otros temas.

La cantautora y productora, nominada este año a ocho Latin Grammy (incluyendo a álbum del año por Motomami), se encuentra actualmente en Los Ángeles, donde actuará en el YouTube Theatre el 7 y 8 de octubre como parte de su gira mundial. “Va bastante bien. Maravillosamente”, respondió cuando le preguntaron cómo iba el tour. “Tengo tantos muñecos de peluche que me tiran al escenario que no sé qué hacer con ellos. Tengo una maleta llena que normalmente solo los pongo en mi cama en los hoteles”.

Más recientemente, su canción “Despechá” le dio a la artista española su primer No. 1 como solista, sin acompañante alguno, en el Latin Airplay de Billboard. La canción subió del No. 3 para encabezar la lista a la fecha del 8 de octubre.

A continuación, cinco puntos sobresalientes de la conversación moderada por la reportera musical del diario Los Angeles Times Suzy Exposito, recopilados por Billboard.

Cómo surgió el concepto de la gira Motomami:

Todo comenzó cuando estaba pensando en este proyecto y en lo que quería hablar y sentir. ¿Cómo puedo traducir esto al escenario? Porque tiene cierta energía y colores. Era importante que la gente me sintiera cerca. Estoy acostumbrada a actuar en bares, restaurantes, tú sabes, lugares pequeños, y pensé: “¿Cómo puedo seguir teniendo intimidad, pero en lugares como estadios?”

Supuse que tenía que haber una cámara enorme para que se sintieran más cerca de los seres humanos en el escenario. La gente espera fuegos artificiales y lo entiendo, pero lo más loco para mí es bailar y expresarme. Esa energía no tiene precio. Tiene el mayor valor. Estoy en un punto en el que quiero poner todo mi empeño en tener la mejor vocalización, poner todo mi empeño en mis coreografías. Eso es lo importante para mí… no tener que preocuparme por cambiarme de ropa en medio de un espectáculo. ¿Para qué?

Cómo su mamá inspiró el concepto general de Motomami:

Hasta el día de hoy, mi mamá sigue montando su Harley. Ella me inspiró mucho. Solía abrazar a mi mamá cuando montábamos su moto. Recuerdo su cabello rubio golpeándome la cara, con el viento, pero no me importaba. Y luego, de adolescente, también solía andar en moto todo el tiempo. Andar en moto requiere mucha concentración. Tienes que estar presente, no mirar hacia atrás, no mirar hacia adelante, tienes que mantener el equilibrio. Se trata de enfocarse y hay algo mágico en eso.

Sobre tomarse tres años para lanzar un nuevo álbum:

Llevaba años lejos de casa debido a pandemia. Estaba en Estados Unidos trabajando en este nuevo proyecto y estaba muy emocionada de trabajar con colaboradores a los que admiro tanto. Pensaba, “bueno, no puedo ir a casa, porque decían que si iba en medio del proyecto a ver a mi familia, los más probable es que no pudiera volver”. Estaba bien jodida.

Así que hice el sacrificio y me quedé hasta terminarlo. No sé cómo, pero lo terminé y me tomó tres años hacer este proyecto, resolverlo. Me tomó mucho tiempo y no estaba segura de que, cuando estuviera lista para decir algo, iba a haber alguien del otro lado dispuesto a escuchar. En una industria en la que todo marcha tan deprisa, estaba preocupada, pero me dije: “Esta es la única manera”. Pensé que tenía que terminarlo correctamente, para poder sentarme y decir que hice lo mejor que pude.

De fusionar el flamenco con otros géneros:

Tengo amor por toda la música del mundo. Todo está al mismo nivel para mí. A fin de cuentas, la música te hace sentir o no. Pero no es mejor ni peor. Hay tantos artistas flamencos que han impulsado [el género] y han hecho cosas increíbles con él. Eso es inspirador. Me es imposible hablar de mi música sin mencionar el flamenco. Pero como amo todo lo demás, entro al estudio tratando de ponerme al servicio de la canción. Siempre me mantengo abierta para poder pensar con claridad y saber qué necesita esa canción para producirla bien. Mientras más abierto esté tu canal, más recibes y más puedes dar.

El cambiante panorama para las mujeres productoras:

Björk es una mente increíble, y Arca, y ambos producen y lo hacen de manera excelente. De hecho, hay tantas mentes femeninas geniales hoy día que sencillamente lo celebro. Cuando era niña era más difícil encontrar referencias a mujeres [productoras], como si tuviera que cavar para encontrarlas, y creo que ahora es increíble ver a más mujeres que crean sus propios ritmos, y eso me encanta. Hay algo que está cambiando ahora.