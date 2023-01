Cuarto video de Pitbull alcanza 1.000 millones de vistas en YouTube

Mr. Worldwide ha llegado de nuevo al Billion Views Club.

Esta vez, se trata del video de su ineludible himno club de 2011 “Give Me Everything”, con Ne-Yo, Afrojack y Nayer. La exitosa canción ocupó el primer lugar de la lista Rhythmic Songs de fin de año en 2011 y también fue el primer No. 1 de Pitbull en el Billboard Hot 100, siete años después de su debut en 2004 con “Culo”, junto a Lil Jon.

Pitbut ha alcanzado 1.000 millones de vistas en YouTube tres veces antes: con “Timber” (con Ke$ha), “Rain Over Me” (con Marc Anthony), y “On the Floor” de Jennifer Lopez. “Give Me Everything” fue también la segunda entrada de Ne-Yo y Afrojack al Billion Views Club y la primera de Nayer.

El tema, producido por Afrojack, cuenta con una serie de elementos sonoros que definen la era de 2011, incluyendo acordes de piano brillantes, sintetizadores dominantes y construcciones bailables. Desde el lanzamiento de “Give Me Everything”, el astro pop cubano-estadounidense se ha mantenido ocupado, habiendo logrado su segundo No. 1 en el Hot 100 con “Timber” y un No. 1 en Hot Latin Songs con “Dame tu cosita” junto a El Chombo, Karol G y Cutty Ranks, entre otros logros en las listas de Billboard.

El video de la canción, con su enfoque de fiesta, incluye apariciones de Adrienne Bailon, Miss Haití 2010 Sarodj Bertin, y la modelo rusa Eva Skaya. Aunque “Give Me Everything” tenía buena vibra, hubo alguien que no estuvo muy contenta con la canción: Lindsay Lohan. La actriz, ahora de 36 años — mencionada en el verso “I got it locked up like Lindsay Lohan” (Lo tengo todo asegurado como Lindsay Lohan) — se sintió tan ofendida por el uso de su nombre que demandó a Pitbull, sin éxito.

“Give Me Everything” fue lanzada por Polo Grounds Music, Mr. 305 Entertainment y J Records, sirviendo como sencillo del álbum de Pitbull Planet Pit. La canción se escuchó en clubes y bailes de escuelas secundarias a lo largo de la década de 2010 y continúa sonando hoy.