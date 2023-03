‘3MEN2 KBRN’ de Eladio Carrión debuta en el No. 3 de Top Latin Albums 

Eladio Carrión logra su cuarto Top 10 en Top Latin Albums de Billboard con el debut de 3MEN2 KBRN en el No. 3 en esa lista del 1 de abril. El set acumuló 25.000 unidades equivalentes en Estados Unidos durante la semana de seguimiento del 17 al 23 de marzo, según Luminate.

Como es característico en el formato rítmico latino, el streaming comprende la mayor parte de la suma inicial del conjunto. Esta cifra equivale a 31,2 millones de streams oficiales a pedido de las canciones del álbum en su primera semana, al tiempo que 500 unidades provienen de las ventas de álbumes y unidades de álbumes equivalentes a temas.

En la lista multimétrica Top Latin Albums, medida en unidades equivalentes a álbumes, cada unidad equivale a la venta de un álbum, o a 10 temas individuales vendidos de un álbum, o a 3.750 transmisiones de audio y video oficiales con publicidad o 1.250 pagadas o por suscripción a pedido generadas por canciones de un álbum.

3MEN2 KBRN supera el rango de apertura de su último álbum SEN2 KBRN, Vol. 2, que al lanzarse alcanzó el No. 4 en noviembre. Anteriormente, Carrión, nativo de Missouri y de ascendencia puertorriqueña, perdió por poco el primer lugar al debutar Sauce Boyz 2 en un máximo del No. 2 en diciembre de 2021. Además, debutó y alcanzó el No. 8 en la lista únicamente de álbumes latinos con Sauce Boyz en 2020.

3MEN2 KBRN, de 23 temas, se lanzó a través de Rimas el 17 de marzo, el primer día de su semana de seguimiento. Logra asimismo la mayor segunda semana de estreno en términos de unidades totales en 2023, después de Mañana Será Bonito de Karol G, que debutó en el No. 1 con 94 millones de unidades.

Es de destacar que en los últimos 12 meses, 3MEN2 ocupa el sexto lugar en términos de unidades de primera semana. He aquí el resumen de desempeño de los álbumes:

Unidades en general, título, artista, fecha de debut, rango de debut

274.000, Un Verano Sin Ti, Bad Bunny, 21 de mayo de 2022, No. 1

94.000, Mañana Será Bonito, Karol G, 11 de marzo de 2023, No. 1

29.000, Nostalgia, Eslabón Armado, 21 de mayo de 2022, No. 2

29.000, LEGENDADDY, Daddy Yankee, 9 de abril de 2022, No. 1

26.000, Fórmula, Vol. 3, Romeo Santos, 17 de septiembre de 2022, No. 2

25.000, 3MEN2 KBRN, Eladio Carrión, 1 de abril de 2023, No. 3

Además, 3MEN2 irrumpe en el No. 16 del Billboard 200 de todos los géneros, un récord en la carrera de Carrión en la lista de álbumes en general, superando con creces el debut y máximo del No. 92 de Sauce Boyz 2 en diciembre de 2021.

3MEN2 cuenta con un colectivo de superestrellas, con Lil Wayne, 50 Cent, Future, Bad Bunny y Quavo entre los colaboradores del set de 23 temas. Al lanzarse el set, dos temas debutan en el Hot Latin Songs: “Coco Chanel”, con Bad Bunny, en el No. 14 y “Si La Calle Llama”, con Myke Towers, en el No. 40. Este último vale a Carrión su título de mayor rango en la lista multimétrica.

Por otra parte, 3MEN2 alcanza simultáneamente el No. 3 en Latin Rhythm Albums, también el segundo mejor desempeño de Carrión ahí.