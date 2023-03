23 canciones para la primavera de 2023: ¡Vota por tu favorita!

Llegó la estación en la que florecen las flores. Con días más luminosos en el horizonte, Billboard Español seleccionó una variedad de canciones para levantar el ánimo y prepararnos para días más largos de sol.

Desde “Flowers” de Miley Cyrus hasta “De todas las flores” de Natalia Lafourcade, estas 23 canciones ideales para recibir la primavera de 2023 incluyen una variedad de géneros y épocas, en inglés y en español, todas en tonos pastel con una pizca de (p)optimismo.

“La primavera” (2001) de Manu Chao sigue sonando refrescante como la lluvia primaveral a más de dos décadas de su lanzamiento. También está “In Bloom” (1991) de Nirvana, de su megaéxito Nevermind, que marcó a una generación de rebeldía insaciable. Luego la reciente Red Moon in Venus de Kali Uchis, que alcanzó el Top 10 en la lista Billboard 200, introduce una cuidada orquestación de sonidos de pájaros piando y zumbidos de bichos en la introducción “in My Garden…”, y continúa con el segundo tema del disco, el lánguido “I Wish you Roses”.

Con “Las flores” de Café Tacvba, de su álbum Re (1994), la mercurial banda presentó una jubilosa canción llena de jaranas vigorizantes y un irresistible ritmo que nos hace sonreír cada vez que suena — así como el primer día de la primavera. En “De todas las flores” (2022) de Natalia Lafourcade, la cantautora continúa su exploración de las raíces mexicanas de una manera elegante y delicada, con rasgueos de guitarra acústica sobre un sutil fondo de dream-pop.

Y, por supuesto, la lista no estaría completa sin el clásico tejano “Como la flor” de Selena y Los Dinos, y “Dónde estará mi primavera” del nativo de Ario de Rosales, Marco Antonio Solís.

