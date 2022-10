20 preguntas con Rosario Flores: 30 años de experimentación pop flamenca

Rosario Flores ha ido reescribiendo el cancionero del flamenco-pop en sus prolíficos 30 años de carrera. Por su hermosa mezcla de rumba catalana, baladas conmovedoras y una pizca de rock, la Academia Latina de la Grabación le otorgará el Premio a la Excelencia Musical este noviembre.

Nacida en Madrid en el seno de una emblemática familia de músicos, Rosario del Carmen González Flores estaba hecha para el estrellato. Su madre, Lola Flores, fue una reconocida cantante y bailaora de flamenco; su padre, el virtuoso de la guitarra Antonio “El Pescaílla” González. Criada cuando el funk y el soul eran los géneros dominantes a nivel mundial, pero rodeada de la música de sus raíces andaluzas, la fuerza flamenca pop de Rosario es deslumbrante.

La artista lanzó su primer álbum De Ley en 1992, con el que se ganó un público fiel, y actualmente se prepara para reeditar el álbum en su 30º aniversario. Desde su debut, ha lanzado éxitos como la tierna balada de 1996 “¡Qué bonito!”, dedicada a su difunto hermano, el cantautor Antonio Flores. En las listas de Billboard ha figurado en múltiples ocasiones, con canciones como “Estoy aquí”, “La estrella”, “Aguanta” y “No dudaría”, todas las cuales aparecieron en Hot Latin Songs, Latin Airplay y Latin Pop Airplay.

A lo largo de su carrera, Rosario ha ganado dos Latin Grammy, ambos en la categoría de mejor álbum pop vocal femenino, por Muchas Flores (2002) y De mil colores (2004). En 2002 tuvo un papel en la película Hable con ella de Pedro Almodóvar, mostrando su versatilidad como artista.

Más reciente, colaboró en la divina “Dharma” (2021) del colombiano Sebastián Yatra, prestando su hipnotizante voz rasposa. También el año pasado lanzó su 13º álbum de estudio, Te lo digo todo y no te lo digo na.

Rosario recibirá el Premio a la Excelencia Musical 2022 junto con otros homenajeados que incluyen a Myriam Hernández, Rita Lee, Amanda Miguel y Yordano. Billboard Español conversó por teléfono con la estrella española, quien reflexiona sobre su pasado, su presente y su futuro en la música.

1. Hola Rosario, es un placer saludarte. ¿Cómo te va?

Muy bien. Encantada. Muchísimas gracias.

2. ¿En qué parte del mundo te encuentras?

Ahora mismo estoy en Madrid.

3. ¿Qué desayunaste hoy?

Hoy un zumo de piña, muy buena, es la fruta que me encanta.

4. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando te enteraste que recibirás el Premio a la Excelencia Musical?

Pues un honor muy grande, un regalazo del cielo maravilloso que reconozcan tu trabajo y tu carrera. De esa manera me parece bueno. Tengo que darle muchas gracias a la vida y estoy muy agradecida por todo. He trabajado muchísimo durante toda mi vida y sigo trabajando. La música en mi vida. El mejor premio que me llevo es el del público y que el público me quiera y esté conmigo. Pero por supuesto que voy a recoger ese premio con un honor y con una emoción inmensa.

5. Vienes de una familia extraordinaria de músicos. ¿Cómo fue crecer en un ambiente musical?

Para mí fue maravilloso porque desde luego, si soy artista, es por la familia en la que yo he nacido. Ellos me enseñaron lo que es el arte y el amor. Si tengo algo que expresar, es porque mis padres me llenaron de arte.

6. ¿Cuáles fueron algunas de las lecciones más valiosas que aprendiste de tu mamá y tu papá?

Pues mira, de mi madre lo generosa, lo bonita, lo gran artista y alegre que era. Y de mi padre, él era un gran músico, sobre todo el ritmo que llevo en la sangre. Me enseñó todo lo que sé de la música.

7. ¿Quiénes eran tus ídolos musicales mientras crecías?

Muchos, porque a mí me tocó toda la música funk y soul. Así que me encantaba Stevie Wonder, Michael Jackson, Aretha Franklin, y luego Amy Winehouse también. Por supuesto, el flamenco, como Camarón [de la Isla], [Manolo] Caracol, Ray Heredia, Ketama, y montón de gente más.

8. ¿A cuáles artistas de hoy admiras?

Hoy en día hay un montón de artistas. Pero, ¿admirar, admirar, admirar? Admiro a Stevie Wonder, a la gente mayor que lleva mucho tiempo, que nos han demostrado que valen mucho, y que tienen mucho arte. De los nuevos, me gusta todo lo que venga que me inspire, o que yo pueda ser inspiración para ellos.

9. ¿Cuál es tu instrumento favorito?

Mi cuerpo, mediante la voz; el pelo, mis manos, mi manera de bailar, mi manera de expresar la música con mi cuerpo entero.

10. ¿Qué lugar del planeta es tu favorito y por qué?

Bueno, mi lugar favorito es con mi familia en una playa con sol y una comida muy buena, una guitarra, y una hoguera. Cantar, abrazar, y tirarte muchos besos con tus seres queridos.

11. Has tenido una carrera exitosa también como actriz. ¿Cuál ha sido tu película favorita en la que has trabajado?

Hablé con ella dirigida por Pedro Almodóvar. Fue un regalo muy bonito, donde hice un papel precioso. Y también he trabajado con Carmen Maura [en Chatarra (1991)], Fernando Fernán Gómez [en Delirios del amor (1986)], y con otros actores inmensos y grandes. La verdad que el cine siempre me ha gustado. Probablemente si me llamara un director para hacer un papel pequeñito, lo haría porque me gusta el cine, lo conozco. Pero la música, yo soy música al 100%. Yo soy una artista de energía, y a mí me tienen que ver en vivo y en directo.

12. ¿Qué es lo que más te gusta de ser cantante y de ser actriz?

Esa es mi vida, no me planteo ser solo cantante. Me veo como Rosario, que canta y que se expresa. Tengo el sentir de la música y me vienen canciones. Siempre me ha gustado ser artista. Nunca he tenido la doble impresión de mí. Siempre he sido Rosario, artista, y eso siempre lo he tenido muy claro. Además que artista, quería hacer [mi carrera] como quería yo hacerlo.

13. Tienes 10 años como coach en La Voz Kids. ¿Qué es lo que más disfrutas de participar en el programa?

La Voz Kids me ha dado muchísimos regalos. Los niños me quieren. ¿Imagínate? Soy su “monstrua” porque yo les digo que son unos “monstruos maravillosos”. La verdad es que me siento muy querida con los niños. Que te quieran los niños, ¿qué más te puede pasar? Es un programa que me ha dado mucho, muchas emociones, muchas experiencias y con la música, es muy bonito. Los niños son súper valientes, y me dejan con la boca abierta.

14. A lo largo de tu carrera, has ayudado a internacionalizar la música de tu cultura andaluza, como la rumba y el flamenco. Son géneros con mucha fuerza y actitud. En pocas palabras, ¿qué simboliza para ti?

Es mi música donde me he criado, como siento, como respiro, y la energía que mi tierra también me da, de haber nacido aquí. Es la música que me tocó escuchar. Así que creo que soy una consecuencia total de todo lo que he vivido.

15. ¿Cuál ha sido tu opinión cuando artistas fuera de esas raíces interpretan géneros que son tradicionales para ti y tu familia? ¿Es un tema delicado o se acepta?

Yo creo que la música es evolución, y que todo cambia. Lo único es que tu cojas música que esté hecha y la cambies, y te la lleves a tu terreno — yo estoy abierta a todo lo que sea bueno en la música, que sea bienvenida. Los tiempos van cambiando y la música también. Entonces la evolución de la música es eso, ¿no? Va cambiando y cogiendo unas y otras raíces. Y así cada uno en su momento en el que le toca vivir haga su propia música a su propio estilo.

16. Recientemente colaboraste con Sebastián Yatra en la canción “Dharma”. Platícame un poco cómo surgió esa colaboración y del proceso creativo.

Sebastián me llamó, cosa que me encantó porque me gusta mucho su música, y me enseñó su canción “Dharma” que me pareció tan bonita. Le dije que yo le iba a dar un poco de mi toque, así, flamenquito. A él le encantó, y la verdad es que hemos tenido muchísimo éxito con la canción. Ha sido un regalazo para los dos. Ahora estoy con él en La Voz Kids, así que probablemente haremos más cosas juntos.

17. ¿Con quién más te gustaría colaborar, vivo o muerto?

Uy, no lo sé, la verdad. Con muchísima gente. Estoy pendiente de hacer un disco de 30 años De Ley, y de llamar a muchos artistas internacionales y nacionales, así que ya sabré yo en este aspecto, porque tengo un proyecto muy bonito.

18. En tu último disco, Te lo digo todo y no te digo na, colaboraste con artistas como Juan Magán, Jorge Drexler y Vanesa Martín. ¿Cómo vas seleccionando con quién colaborar?

Tengo a Fernando Illán, que es mi mano derecha y que es mi productor de toda la vida. Y luego coproducimos con otros productores como Juan Magán, y con programadores también. Estoy abierta a todo. Los artistas nos juntamos con gente que nos enriquece, bienvenido sea. Que sea para evolucionar y cambiar, eso me parece muy valioso.

19. Hoy como adulta, si pudieras darte un consejo de niña, ¿cuál sería?

Que disfrutemos de la vida, que no pensemos tanto y que disfrutemos más de corazón y de los momentos con la familia.

20. ¿Qué más sigue para Rosario Flores?

Seguir cantando, bailando, haciendo canciones desde mi corazón para todas las personas que me quieren y que me siguen. Subirme a muchísimos escenarios, cantar, bailar hasta que tenga fuerza y salud. Igual hago un documental sobre mi vida, y el disco del proyecto que te he dicho, 30 años De Ley. Tengo mucho, mucho, mucho futuro por delante.