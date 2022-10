Estos son los 15 No. 1 que más tiempo encabezaron el Latin Pop Airplay

Billboard reúne las 15 canciones que más han durado en el No. 1 de la lista Latin Pop Airplay. La lista incluye himnos pop de principios de 2000 como “No me doy por vencido” de Luis Fonsi, que ostenta el récord con 30 semanas en la cumbre, así como “Suerte” de Shakira, y “Nada valgo sin tu amor” de Juanes. También incluye éxitos más contemporáneos como “Todo de ti” de Rauw Alejandro, que ocupa el segundo lugar con 28 semanas en el No. 1, “Con calma” de Daddy Yankee, “Ginza” de J Balvin, y el himno femenino de Becky G y Karol G, “MAMIII”.

En 2020, Billboard renovó la lista Latin Pop Airplay para reflejar mejor el alcance de la música pop latina en la radio en español. Para la lista revisada se consideran canciones pop, sean baladas, de ritmo medio o rápido. Las melodías pop-rítmicas y pop-dance cumplen los requisitos de la lista si no son predominantemente raps y/o no incluyen elementos notables de ritmo latino, tropical o regional mexicano.

Aquí la lista completa de las 15 canciones que han pasado más tiempo en el No. 1 de la lista Latin Pop Airplay.

La lista de los No. 1 más duraderos se basa en las posiciones máximas de la lista Latin Pop Airplay desde la primera semana de la lista, el 8 de octubre de 1994, hasta la lista del 2 de octubre de 2022. En el caso de las canciones con el mismo número de semanas en el No. 1, las clasificamos según el número de semanas en el Top 10 y luego según el número de semanas en la lista.

15. “Suerte”, Shakira

Alcanzó el puesto No. 1 el 29 de septiembre de 2001, liderando la lista durante 14 semanas.

14. “El Perdón”, Nicky Jam y Enrique Iglesias

Alcanzó el primer lugar el 16 de mayo de 2015, permaneciendo en él 14 semanas.

13. “Tusa”, Karol G y Nicki Minaj

Alcanzó el No. 1 el 15 de febrero de 2020, pasando 15 semanas en la cumbre.

12. “MAMIII”, Becky G y Karol G

Ocupó el primer puesto el 19 de marzo, rigiendo durante 15 semanas.

11. “Con calma”, Daddy Yankee y Katy Perry, con Snow

Alcanzó el No. 1 el 30 de marzo de 2019, liderando la lista durante 16 semanas.

10. “Y tú te vas”, Chayanne

Llegó al primer lugar el 6 de abril de 2002, pasando 18 semanas en la cima.

9. “Si no te hubieras ido”, Maná

Se hizo con el No. 1 el 19 de abril de 2008, donde se mantuvo durante 18 semanas.

8. “Despacito”, Luis Fonsi y Daddy Yankee, con Justin Bieber

Aterrizó en el puesto No. 1 el 4 de marzo de 2017, reinando 18 semanas.

7. “Me enamora”, Juanes

Alcanzó el primer puesto el 29 de septiembre de 2007, liderando 21 semanas.

6. “A puro dolor”, Son by Four

Llegó al puesto No. 1 el 8 de abril de 2000, y pasó 19 semanas en la cumbre.

5. “Nada valgo sin tu amor”, Juanes

Alcanzó el puesto No. 1 el 4 de septiembre de 2004, encabezando la lista durante 20 semanas.

4. “Ginza”, J Balvin

Ocupó el primer puesto el 12 de septiembre de 2016, aferrándose 25 semanas a la cumbre.

3. “Bailando”, Enrique Iglesias, con Descemer Bueno y Gente de Zona

Llegó al No. 1 el 7 de junio de 2017, pasando en él 27 semanas.

2. “Todo de ti”, Rauw Alejandro

Alcanzó el primer lugar el 19 de junio de 2021 y se mantuvo en él 28 semanas.

1. “No me doy por vencido”, Luis Fonsi

Se hizo con el puesto No. 1 el 30 de agosto de 2008, reinando durante 30 semanas.