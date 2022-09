14 ídolos de la música latina y su pertinencia cultural hoy

Billboard celebra el Mes de la Herencia Hispana destacando a 14 de las figuras más emblemáticas de la música latina.

Desde el más representativo de los cantantes mexicanos de mariachi, Antonio Aguilar, hasta “La Voz” de la salsa Héctor Lavoe y la “Reina de la Música Tejana”, Selena Quintanilla, algunos de nuestros grandes ídolos, su pertinencia cultural y sus mayores hits en Billboard:

ANTONIO AGUILAR

Nacido en Zacatecas, México, a Antonio Aguilar no solo se le conoce por cantar con mariachis. A menudo grababa canciones con tamborazos — grupos parecidos a bandas — que tuvieron su origen en su ciudad natal. Su serie de discos Antonio Aguilar con tambora rinde homenaje a ese estilo con clásicos como “Un puño de tierra”, “Por una mujer casada” y “Lamberto Quintero”.

En las listas: Aguilar llegó a figurar en la lista Hot Latin Songs en dos ocasiones, una de ellas en el Top 20, con “Por ti no voy a llorar”, en julio de 1964. Con Mis número 1… Mis tesoros obtuvo su puesto más alto en ranking de Top Latin Albums, de No. 26, en agosto de 2015.

ARIEL CAMACHO

La carrera de este cantautor mexicano apenas empezaba cuando murió en un accidente automovilístico, pero Ariel Camacho, que lo apostó todo a la música sierreña tradicional, ha sido una inspiración para los artistas más prometedores de la música regional mexicana actual, incluidos Natanael Cano y Christian Nodal. Se le conoce por sus corridos, entre ellos “El karma” y el superromántico “Te metiste”.

En las listas: “Ya lo superé” le dio a Camacho su primera y única entrada en la lista Regional Mexican Airplay.

ARMANDO MANZANERO

Activo hasta su fallecimiento, el cantautor mexicano Armando Manzanero compuso más de 400 canciones que fueron interpretadas por numerosos artistas, desde Frank Sinatra hasta Andrea Bocelli. Nacido en Mérida, Yucatán, en 1935, Manzanero empezó a estudiar música formalmente a los ocho años, en un conservatorio local. Pianista por entrenamiento, comenzó a trabajar profesionalmente como acompañante a los 16 años, y poco después consiguió empleo con CBS Records en México. Como bolerista, pudo ufanarse de tener una voz reconocible, con canciones que trascendieron géneros y nacionalidades durante más de seis décadas. En 2020, fue distinguido con el Premio a la Trayectoria en los Premios Billboard a la Música Latina.

En las listas: Manzanero fue nominado a un Grammy a la canción del año en 1971 como coautor del éxito de Perry Como “It’s Impossible”, que estuvo entre los primeros diez puestos de la lista Hot 100 de Billboard.

CAMILO SESTO

Tras despegar su carrera en los años 60, Camilo Sesto pasó a ser una de las voces más emblemáticas del pop latino de las siguientes dos décadas. Su repertorio romántico incluye canciones sobre el amor incondicional y el mal de amores, así como enseñanzas vitales que trascenderán por siempre las barreras generacionales, como “Vivir así es morir de amor”, “Melina” y otras. El cantante melódico español falleció en septiembre de 2019 a los 72 años.

En las listas: Sesto alcanzó su primer y único No. 1 en Hot Latin Songs con “Amor mío, ¿qué me has hecho?”. La canción llegó a la cima de la lista al cabo de seis semanas de lanzada y pasó allí nueve semanas, hasta noviembre de 1991. Con Amor libre, Sesto conquistó su primer y único No. 1 en la lista Top Latin Albums, un lugar que ostentó durante tres semanas no consecutivas en septiembre de 1988.

CELIA CRUZ

El legado de Celia Cruz va más allá del considerable catálogo de clásicos de la salsa como “Quimbara” y “Guantanamera”. La estrella cubana estuvo entre los primeros íconos afrolatinos en abrazar su negritud y ha inspirado a toda una generación de artistas afrolatinas incluyendo a Amara La Negra y a Goyo, del grupo ChocQuibTown. “A Celia le enorgullecía cambiar su pelo y cantar a su negritud”, dijo Goyo una vez a Billboard. “Celia me enseñó que no tenía que dejar de ser quien era, que podía ser yo misma”.

En las listas: Con “Ríe llora” Cruz conquistó su primer No. 1 en la lista Tropical Airplay, al dispararse la canción del sitio 29 al primer lugar en su cuarta semana en 2003. Se mantuvo en la cima durante 11 semanas, convirtiéndose en su éxito con más tiempo en las listas. Regalo del alma le dio su primer y único No. 1 en Top Latin Albums, en su segunda semana, y siguió a la cabeza durante tres semanas consecutivas en agosto de 2003.

CELSO PIÑA

“El Rebelde del Acordeón”, como se conocía a Celso Piña, popularizó la “cumbia rebajada”, una fusión de la cumbia mexicana con sonidos norteños, ska, hip hop y reggae. Entre sus canciones inmortales se encuentran “Cumbia sobre el río”, “La colegiala” y “Cumbia sampuesana”.

En las listas: Con Barrio bravo, Piña se aseguró su primera y única entrada en la lista Tropical Albums. Debutó y alcanzó su cumbre en el 16to lugar en septiembre de 2016.

GUSTAVO CERATI

Considerado una de las figuras más influyentes del rock en español, Gustavo Cerati, el difunto líder de Soda Stereo, es uno de esos artistas cuya música perdurará por siempre. El cantante argentino, fallecido el 4 de septiembre de 2014 después de sufrir una embolia y caer en un coma del cual nunca despertó, sigue fascinando a sus fans con su voz y sus inigualables dotes de guitarrista, como ha quedado plasmado en clásicos como “Luna roja”, “Un misil en mi placard” y “En la ciudad de la furia”.

En las listas: Cerati figuró entre los primeros 30 puestos de la lista Latin Pop Airplay con “Día especial”, que llegó a su cumbre en el puesto No. 26 en 2006. Fuerza natural le mereció su primera y única entrada en la lista Top Latin Albums, alcanzando su nivel más alto en el puesto No. 53, en septiembre de 2000.

HÉCTOR LAVOE

Éxitos como “El cantante”, “Periódico de ayer” y “Mi gente” de Héctor Lavoe, a quien se recuerda como “La Voz” de la salsa, sintetizaron la sonoridad del ámbito salsero neoyorquino de los 70. El difunto cantante puertorriqueño contribuyó a impulsar la popularidad de este género tropical durante las décadas de 1960, 70 y 80.

En las listas: Menos de un año después de creada la lista Hot Latin Songs en septiembre de 1986, Lavoe tuvo su primera y única entrada con “Plato de segunda mesa”, que debutó y alcanzó su nivel máximo en el puesto No. 43 en mayo de 1987. Lavoe debutó en el Top 10 de la lista Top Latin Albums casi tres décadas después de su muerte con El Cantante: The Originals, una colección de canciones remasterizadas lanzada por Fania que alcanzó su puesto máximo en la casilla No. 5 en agosto de 2007.

JENNI RIVERA

La cantante mexicana-estadounidense de banda allanó el camino para las mujeres en el género de la música regional mexicana, donde, hasta el día de hoy, predominan los hombres. Algunas de sus canciones más emblemáticas, como “La gran señora” e “Inolvidable”, fueron una fuente de inspiración para mujeres de todas partes con sus letras empoderadoras.

En las listas: “De contrabando” le dio a Jenni Rivera su primer y único No. 1 en la lista Regional Mexican Airplay, donde reinó durante una semana en junio de 2006. La misma gran señora le valió su tercer No. 1 en la lista Top Latin Albums. El álbum alcanzó el primer lugar en diciembre de 2012, donde permaneció ocho semanas. Fue el disco de Rivera que pasó más tiempo en la lista, con un total de 73 semanas.

JOHNNY VENTURA

Nacido en La Vega, República Dominicana, Johnny Ventura inició su carrera a comienzos de la década de 1960 y llegó a ser conocido como “El Caballo Mayor.” Entre sus mayores éxitos tropicales están “Patacón pisao”, “¿Pitaste?” y “Merenguero hasta la tambora”. Abogado de profesión, también incursionó en la política de su país, llegando a ocupar cargos como diputado, vicealcalde, alcalde y embajador.

En las listas: La imperecedera música de Ventura ha encontrado lugar en diversas listas de Billboard, entre ellas Hot Latin Songs, Top Latin Albums, Tropical Airplay y Tropical Albums.

JOSÉ JOSÉ

Conocido como “El Príncipe de la Canción”, José José (cuyo verdadero nombre era José Rómulo Sosa Ortiz) fue adorado en toda Latinoamérica y entre los hispanos de Estados Unidos. Alcanzó el estrellato en 1970 con su hit “El triste” y otras baladas emblemáticas como “Almohada”, “El amor acaba” y “Lo pasado, pasado”. En 2017, este ícono cultural latinoamericano reveló a sus admiradores que libraba una batalla con un cáncer pancreático. Falleció a los 71 años el 28 de septiembre de 2019.

En las listas: Con “Como tú”, José José conquistó su tercer No. 1 en Hot Latin Songs, y se mantuvo a la cabeza durante 10 semanas en 1989. Obtuvo su único Top 10 en Top Latin Albums con El príncipe con trío, Vol. 1, que alcanzó su nivel máximo en la casilla No. 10 en marzo de 2003.

JUAN GABRIEL

Antes de incursionar con éxito en el pop, el cantautor mexicano popularizó la balada ranchera. Acompañado a menudo de mariachis, algunos de los clásicos inmortales de Juan Gabriel incluyen “Déjame vivir” con Rocío Dúrcal, “Así fue”, “Se me olvidó otra vez” y “Hasta que te conocí.”

En las listas: “Abrázame muy fuerte” fue el último No. 1 de Juan Gabriel en Hot Latin Songs y su tema que más duró a la cabeza de la lista, con un total de nueve semanas. Conquistó su cuarto No. 1 en Top Latin Albums con Los dúo 2, que 20 semanas en el primer lugar de la lista.

ROCIO DÚRCAL

Nacida en Madrid, España, Rocío Dúrcal inició su carrera como actriz en la década de 1960 pero alcanzó la fama como una de las cantantes folclóricas y de rancheras más populares de México, haciendo su gran despegue en Latinoamérica en los años 80 con hits como “Costumbres”, “Como tu mujer” y “Amor eterno”. Falleció a los 61 años, en 2006, tras una larga batalla con un cáncer uterino.

En las listas: Dúrcal obtuvo su segundo No. 1 con “Como tu mujer”, que llegó al primer lugar en diciembre de 1998 y se mantuvo ahí durante 10 semanas consecutivas. Juntos otra vez fue su primer y único No. 1 en Top Latin Albums. Alcanzó el primer lugar en su segunda semana y lideró durante dos semanas no consecutivas en 1997.

SELENA QUINTANILLA

Selena Quintanilla-Pérez llegó a ser conocida como la Reina de la Música Tejana por haber revolucionado este género al fusionar sus raíces musicales mexicanas con sonidos nuevos y audaces. Con su hermano A.B. Quintanilla, productor de sus mayores éxitos, y su banda Los Dinos, hizo música bajo sus propios términos, agregando una pizca de pop y rock a la clásica cumbia, el mariachi, la ranchera y los ritmos tejanos.

En las listas: “Tú solo tú” fue el tema que le mereció a Selena sus mejores lugares en las listas y el que más tiempo duró en la cima de Hot Latin Songs. La canción alcanzó el No. 1 en su segunda semana en la lista y la lideró 10 semanas consecutivas. Su álbum Dreaming of You debutó en el primer puesto de Top Latin Albums en agosto de 1995, pocos meses después de su muerte. Fue el primer álbum póstumo en debutar en el No. 1 de la lista. También fue, en esa época, el tercer álbum póstumo de cualquier artista en conquistar el primer lugar de la lista Billboard 200, después de proyectos de Janis Joplin y Jim Croce, el primer álbum primordialmente en español en debutar en primer lugar, y el primero de un artista latino en debutar en el No. 1.