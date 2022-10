10 canciones para concientizar sobre salud mental

A lo largo de los años, músicos latinos han usado su arte para abordar el tema de la salud mental a través de sus canciones. Por ejemplo, el rapero puertorriqueño Residente lanzó en 2020 su tema autobiográfico “René”, en el que habla francamente sobre la depresión y los momentos oscuros de su vida.

Por otra parte, “Estamos bien” de Bad Bunny, de 2018, es sobre poner la salud mental primero. En el video musical casero, el artista da vida a ese importante mensaje tomándose selfies en el baño con una vieja videocámara, pintándose las uñas de púrpura, empacando su traje de baño, recogiendo a unos amigos, viajando por carretera en Puerto Rico y pasando el rato en la playa con locales y turistas.

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental (observado el 10 de octubre), compilamos una lista de canciones que generan conciencia sobre la salud mental o plantean problemas personales, además de temas sobre cómo encontrar la luz al final del túnel en momentos de agitación interna.

Según el sitio web oficial de la Organización Mundial de la Salud, “el objetivo general del Día Mundial de la Salud Mental es crear conciencia sobre los problemas de la salud mental en todo el mundo y movilizar esfuerzos en apoyo de la salud mental”. La jornada está destinada a “ofrecer una oportunidad para que todos aquellos que trabajan en el campo de la salud mental hablen sobre su trabajo y sobre qué más se debe hacer para que la atención de la salud mental sea una realidad para todos en todo el mundo”.

Desde “Luz azul” de Aterciopelados y “Color esperanza” de Diego Torres, hasta “René” de Residente y otros, aquí nuestra lista con 10 canciones inspiradoras:

1. Aterciopelados, “La luz”

En “Luz azul”, la banda colombiana de rock Aterciopelados canta sobre ver las cosas positivas de la vida cuando todo va mal: “Si se quedó sin gasolina/ Si lo atracaron en la esquina/ Si le clavaron hondo en el alma, una espina/ Ay, si se pone peluda la cosa, recuerde/ La vida es color de rosa/ Y el cielo es azul/ El espacio está lleno de luz”.

2 Bad Bunny, “Estamos bien”

Bad Bunny lanzó su empoderador himno “Estamos bien” con un mensaje especial en redes sociales: “Muchas veces estamos tristes y no sabemos por qué y es solo porque nos olvidamos de las cosas simples de la vida. ¡Soy humano como tú! Y aunque he hecho muchas cosas grandes, hay cosas más pequeñas que aún tengo que lograr. Y son esas cosas más pequeñas las que dan felicidad”.

3 Diego Torres, “Color esperanza”

“Sé que las ventanas se pueden abrir/ Cambiar el aire depende de ti/ Te ayudará/ Vale la pena una vez más”, canta Diego Torres en “Color esperanza”, que se ha convertido en un himno de esperanza y resiliencia.

4 Francisca Valenzuela, “La fortaleza”

La cantautora chilena Francisca Valenzuela lanzó en 2020 el álbum La fortaleza, concebido con el estilo de un diario, y colocó como cierre esta canción del mismo título. “Todo lo que ha pasado me ha llevado hasta hoy/ Miro adelante por el horizonte y la culpa la entierro y me voy/ Empaco maleta, respiro profundo y no miro hacia atrás”, canta. El tema trata de saber lo que uno vale y de comprender que uno es suficiente.

5 Jarabe de Palo, “Bonito”

“Bonita la vida, respira, respira, respira”, es el escueto mensaje que Jarabe de Palo envía en su sencillo de 2003, recordando a los fans la belleza de la vida y la importancia de respirar. La canción es un tema alternativo alegre que le canta a las cosas simples de la vida.

6 Kany García con Natalia Lafourcade, “Remamos”

La cantautora puertorriqueña Kany García se une a Natalia Lafourcade en la bella y poderosa canción “Remamos”, que nos habla de un nuevo comienzo y de dejar atrás lo que nos ha deprimido o no nos ha permitido ser quienes verdaderamente somos.

7 Kendo Kaponi, “Resistencia”

“Resistencia”, de Kaponi, lleva a su audiencia en un viaje sobre su vida en la cárcel y la depresión que sufrió tras las rejas. “La corte no entendió mi posición y me sentenciaron a prisión / Y Navidad en depresión, Nochebuena en segregación”, rapea.

8 Logic & Juanes con Alessia Cara y Khalid, “1-800-273-8255”

Juanes se unió a Logic para el remix en español de esta poderosa canción. El título es el número telefónico gratuito del Centro Nacional para la Prevención del Suicidio en Estados Unidos. “Hay personas en este mundo que están tratando de superar situaciones difíciles y la mayoría de ellas probablemente estén solas, probablemente no sepan qué hacer”, dijo Juanes a Billboard cuando salió la canción en 2017. “La música siempre será esa forma de conectarnos con nosotros mismos y con el resto del mundo, y simplemente encontrar ayuda a través del arte, porque el arte es un arma muy poderosa”.

9 Pedro Capó & Farruko, “Calma (Remix)”

Con su infusión de reggae, la tranquila “Calma” no solo destaca en su letra la belleza de Puerto Rico y cuenta la historia de un amor tropical, sino que trata de “ir a la playa, desconectarse y estar presente”, dijo Capó previamente a Billboard.

10 Residente, “René”

El rapero y cantautor puertorriqueño lanzó una canción introspectiva con letras crudas sobre la depresión y los momentos oscuros de su vida. Componer este tema tan personal fue “terapéutico”, dijo previamente a Billboard. “Cuando caigo en depresión/ Mis problemas se los cuento a la ventana del avión/ El estrés me tiene enfermo/ Hace diez años que no duermo”, dice parte de la letra.