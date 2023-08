Talking Heads se reunirá para proyección de ‘Stop Making Sense’ por 40 aniversario

Los fanáticos han estado esperando una reunión de Talking Heads desde principios de la década de 1990, y su deseo finalmente se hará realidad, en cierta manera.

Los miembros David Byrne, Tina Weymouth, Chris Frantz y Jerry Harrison aparecerán juntos públicamente por primera vez desde su incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2002 en la próxima celebración del 40 aniversario de la aclamada película de la banda en concierto Stop Making Sense. Una versión recién restaurada de la cinta se proyectará el 11 de septiembre en el Scotiabank IMAX Theatre de Cineplex como parte del Festival Internacional de Cine de Toronto, según Spin.

El grupo también participará en una sesión de preguntas y respuestas moderada por el cineasta Spike Lee, antes de que la nueva edición de Stop Making Sense llegue a salas de cine comerciales el 22 de septiembre a través de la distribuidora A24.

El Stop Making Sense original se filmó durante tres noches durante cuatro shows en el Pantages Theatre de Los Ángeles en diciembre de 1983, y desde entonces la Biblioteca del Congreso estadounidense lo agregó al Registro Nacional de Cine.

La película muestra al grupo interpretando clásicos como “Psycho Killer”, “Slippery People”, “Burning Down the House”, “Life during Wartime” y “Once in a Lifetime”, así como “Genius of Love” del proyecto paralelo de Frantz/Weymouth, Tom Tom Club.

Mira el tráiler de Stop Making Sense 2023 a continuación.