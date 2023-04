‘Super Mario Bros.’ se apunta un hit con ‘Peaches’ de Jack Black: Aquí la letra en español

The Super Mario Bros. Movie tuvo un estreno histórico el fin de semana pasado, al recaudar la asombrosa suma de 204,6 millones de dólares en sus primeros cinco días de estreno. Aunque la cinta animada ha recibido críticas mixtas, algo que ha sido recibido con beneplácito ha sido el trabajo de voz de Jack Black como el villano Bowser, una inspirada decisión de casting que podría dar también origen a un sencillo exitoso, además de la taquillera película.

“Peaches” de Black debutó la semana pasada junto con la cinta, acompañada de un video musical dirigido por Cole Bennett de Lyrical Lemonade que presenta al artista (en carne y hueso) interpretando la balada de piano solo en una torre. La canción, lanzada por Back Lot Music, subsidiaria de Universal Pictures, tuvo un buen comienzo en streaming y ventas, y no ha hecho más que crecer días después, al imponerse la película en los cines de todo el país. Ha aumentado de 218.000 streams oficiales diarios a pedido en Estados Unidos y unas 500 ventas digitales el 7 de abril en su primer día completo de lanzamiento, a 961.000 streams y 1.000 ventas el 10 de abril: una ganancia de 342% y 104% respectivamente, según Luminate.

De continuar su auge en esas métricas (lo que parece probable, sobre todo a medida que continúa difundiéndose en TikTok), la canción podría competir por un lugar en el Billboard Hot 100 dentro de las próximas dos semanas. Esta sería una primicia para Jack Black como solista, aunque en 2006 alcanzó el No. 78 como parte de su banda Tenacious D con el tema principal de su película The Pick of Destiny, y una segunda aparición en los charts para la franquicia de películas de Super Mario, pues Roxette alcanzó el No. 94 con “Amost Unreal”, de una adaptación cinematográfica menos exitosa del popular videojuego en 1993.

No te pierdas el video a continuación, seguido de la letra traducida al español:

