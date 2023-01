Sofia Carson podría cantar en los Oscar: Lo que eso significaría para Colombia

Un año después de que Sebastián Yatra se lució interpretando “Dos oruguitas” de Encanto en los Oscar, otra artista con sangre colombiana se prepara para actuar en la ceremonia de los Premios de la Academia: Sofia Carson.

La actriz y cantante nacida en Florida de padres barranquilleros es la voz del tema de Diane Warren “Applause”, de la película Tell It Like a Woman, que recibió el martes (24 de enero) la nominación a mejor canción original.

“Nos vamos a los Oscar @dianewarren”, escribió Carson en una publicación en Instagram, junto a un video en el que ambas reaccionan con emoción al recibir juntas la noticia.

Hermosamente interpretada por la cantante de éxitos como “Night Falls”, “Applause” es una balada de empoderamiento femenino y amor propio que te invita a detenerte a celebrar tus logros.

“Reconoce quién eres/ A veces, sé que es tan difícil/ Pero tú brillas/ Eres una superestrella de supernova”, dice parte de la letra, en inglés. “Date un aplauso, te lo mereces/ Date un poco de respeto porque te lo has ganado/ Date un poco de amor porque lo vales”.

El año pasado, Yatra cantó en los Oscar “Dos oruguitas” de la película animada Encanto de Disney, en un número sublime y colorido que incluyó a una pareja de bailarines en trajes típicos colombianos y elementos alusivos a la cinta y a Colombia, como mariposas amarillas. Escrita por Lin-Manuel Miranda, era la primera canción en español nominada al galardón desde que el uruguayo Jorge Drexler se alzó con la estatuilla en 2005 por “Al otro lado del río” de Diarios de Motocicleta. (Esa ocasión, la Academia invitó a Antonio Banderas, un rostro más conocido que Drexler, a cantarla en un momento agridulce para el compositor y sus fans latinoamericanos).

Warren, quien con esta suma 14 nominaciones en la categoría, también compitió el año pasado con “Somehow You Do” de Four Good Days. Pero el galardón a la mejor canción original de 2022 fue para Billie Eilish y Finneas O’Connell por “No Time to Die”, de la cinta homónima de James Bond.

Esta vez la compositora, quien aún no ha ganado el premio, volverá a medirse con algunas superestrellas de la música. “Applause” compite “Hold My Hand” de Top Gun: Maverick, coescrita por Lady Gaga; “Lift Me Up” de Black Panther: Wakanda Forever”, entre cuyos compositores está Rihanna; “Naatu Naatu” de RRR; y “This Is A Life” de Everything Everywhere All at Once. (Para ver la lista completa de nominados haz clic aquí)

El Oscar a la mejor canción original premia a los compositores, no a los intérpretes. Sin embargo, es muy probable que Carson suba al escenario del Teatro Dolby en Hollywood para cantar “Applause” en vivo, pues es tradición que los temas postulados se presenten en la ceremonia — aunque el programa oficial aún no se ha anunciado y los planes a veces cambian.

La 95ª entrega anual de los Premios de la Academia se transmitirá en vivo por ABC el 12 de marzo a las 8:00 pm (hora del este). También podrá verse por streaming en abc.com y la aplicación de la cadena.