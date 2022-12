Arelys Henao conquista a Latinoamérica con serie sobre su vida en Netflix

Arelys Henao, la mujer que le imprimió el toque femenino a la música popular colombiana, hoy tiene a 18 países siguiendo la historia de su vida pese a no haberse presentado en concierto o sonar en la radio en la mayoría de ellos.

Según reportes de Netflix, la serie biográfica Canto para no llorar, Arelys Henao — producida por Caracol Televisión y protagonizada por la actriz colombiana Mariana Gómez en el papel de la cantante — está entre las más vistas del momento en el servicio de streaming en países que incluyen Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, además de España y Estados Unidos.

“Han sido más de veinte años de decir lo que las mujeres tenían guardado y creo que eso es lo que me ha permitido representarlas”, dice Henao a Billboard Español sobre la conexión con el público femenino que primero la hizo una estrella en Colombia y que hoy comienza a interesarse en ella en otros mercados.

Henao, nacida en Sabanalarga, Antioquía, se inició en la música de pequeña, pero fue a principios de los años 90, cuando huyó a Medellín de la violencia de las guerrillas, que empezó a hacerlo de manera más profesional. Inspirada en grandes exponentes de la música popular colombiana como Darío Gómez y el Charrito Negro, decidió ser la mujer estandarte del género y cantar la tradicional música de despecho a su estilo.

En 2001 lanzó La Reina de la Música Popular, pero fue Por la Puerta Grande de 2004 — que incluyó títulos como “Por mis hijos”, “Tengo celos” y “Soy la otra” — el que solidificó su estatus en el género. Desde entonces ha lanzado más de una docena de álbumes y compuesto cerca de 200 canciones. Temas como “Señor prohibido”, “Amante y amigo”, “Mujeres y despecho” y “Un amor nuevo” superan cada uno 2 millones de reproducciones en Spotify, mientras que sus videos suman más de 200 millones de vistas en YouTube.

En los últimos años, las redes y plataformas han sido muy importantes para la carrera de Henao, quien durante la pandemia se mantuvo activa y alcanzó un mayor nivel de exposición.

“No había trabajo en los conciertos pero había que aprovechar el tiempo y me interesaba mucho que mi música se diera a conocer en otros países, así que hicimos promoción y entrevistas virtuales con muchos medios y esto fue muy importante para lo que está sucediendo”, explica en referencia a los buenos resultados que está teniendo la primera temporada de Canto para no llorar (titulada The Unbroken Voice para el mercado anglo).

Fue Caracol Televisión, la empresa de medios más importante de Colombia, la que decidió llevar a la pantalla la vida de la llamada Reina de la Música Popular Colombiana y lanzarla en enero del 2022 de manera local. Posteriormente quiso llevarla al siguiente nivel con el empuje de Netflix, donde la primera temporada, que consta de 61 capítulos, se estrenó recién el 24 de noviembre.

“Canto para no llorar, Arelys Henao es la historia de una mujer que enfrenta situaciones con las que muchas mujeres hoy en día se sienten identificadas, como el desplazamiento y la violencia de género”, destaca Lisette Osorio, VP de Negocios Internacionales de Caracol Televisión, ante la respuesta positiva que ha recibido la serie. “Sabemos que el entorno sociocultural en el que vivimos necesita historias que refuercen el mensaje de inclusión que deja esta protagonista que se convierte en referente de lucha, con su música, frente a la desigualdad social”, agrega.

Henao recibió recientemente el premio Monitor Latino como mejor artista popular femenina por el éxito de su álbum de 2021 Lo Pasado Pisado en Colombia. Este año también fue asesora en el reality La Voz Kids en su país natal e hizo visitas de promoción a México y Estados Unidos con la intención de reforzar su imagen en 2023, sobre todo ahora que su serie biográfica es tan bien aceptada.

La gira homónima del disco la tuvo gran parte del 2022 recorriendo Colombia, además de algunas ciudades de Ecuador, Costa Rica y Estados Unidos. Actualmente promueve “Devuélveme los besos”, un tema a dúo con El Charrito Negro, que lanzó el 2 de diciembre.