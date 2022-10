Selena Gomez se muestra vulnerable en 1er tráiler de ‘Selena Gomez: My Mind & Me’

Apple TV+ presentó el lunes (10 de octubre) el primer tráiler oficial del documental sobre Selena Gomez, Selena Gomez: My Mind & Me.

“Solo sé quien eres, Selena”, narra la superestrella sobre un montaje de clips de sí misma en el tráiler. “A nadie le importa lo que haces. Se trata de quién soy. Estar bien en donde estoy. Estoy agradecida de estar viva”.

El adelanto recorre los múltiples diagnósticos de lupus, depresión y ansiedad de la estrella pop, y un titular sensacionalista de que sufrió un “colapso mental”, antes de ella continuar diciendo: “Permíteme hacer una promesa: voy a dejar de vivir así. ¿Cómo aprendo a respirar con mi propio aliento de nuevo?”

Explorar Explorar Selena Gomez See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

Más adelante, Gómez se lamenta entre lágrimas diciendo que no quiere ser “súper famosa” y comparte un temor profundo a “no ser lo suficientemente buena”. Sin embargo, un viaje humanitario a África y una visita a un viejo amigo de la escuela la ayudan a reconocer algo: “Lo que me hace feliz es la conexión, y me ayuda a salirme de mi cabeza… Claramente todavía estoy aquí para valerme de lo que tenga para ayudar a alguien”.

El tráiler también ofrece a los fans de Gomez un adelanto de la nueva canción, aún sin título, de la intérprete de “Boyfriend”, que dice: “My mind and me/ We don’t get along sometimes/ Gets hard to breathe/ But I wouldn’t change my life/ If somebody sees me like this/ Then they won’t feel alone now/ My mind and me.” (“Mi mente y yo/ A veces no nos llevamos bien/ Se me hace difícil respirar/ Pero no cambiaría mi vida/ Si alguien me ve así/ Entonces no se sentirán solos ahora/ Mi mente y yo”).

El documental completo se estrena en Apple TV+ el 4 de noviembre.

Mira el tráiler y el póster promocional de Selena Gomez: My Mind & Me.