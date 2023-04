Selena Gomez y Bad Bunny reciben nominaciones a los Premios MTV al Cine y la TV 2023: Lista completa

Selena Gomez, Harry Styles, Bad Bunny, Austin Butler y Doja Cat están entre los nominados a los MTV Movie & TV Awards 2023. La ceremonia, conducida por Drew Barrymore, se transmitirá en vivo el 7 de mayo desde el Barker Hangar en Santa Mónica, California, a partir de las 8 p.m. Hora del Este/Pacífico.

Gomez está nominada a mejor actuación en una serie por su papel en Only Murders in the Building y mejor beso por su escena con Cara Delevingne en ese programa. Además, Selena Gomez: My Mind & Me está nominada a mejor documental musical.

Los otros nominados en esta última categoría son Love, Lizzo, The Day the Music Died: The Story of Don McLean’s American Pie, Halftime (sobre Jennifer Lopez) y Sheryl (sobre Sheryl Crow).

Bad Bunny recibió dos nominaciones por Bullet Train: actuación revelación y mejor pelea, por un enfrentamiento con Brad Pitt.

Styles está nominado a mejor villano por su papel en Don’t Worry Darling y a mejor beso por su beso con David Dawson en My Policeman.

Algunos de los postulados también fueron nominados este año al Oscar o Emmy. Austin Butler, nominado al Premio de la Academia al mejor actor por Elvis, compite por el MTV a la mejor interpretación en una película, pero sus cuatro rivales no fueron nominados al Oscar. Estos son Florence Pugh por Don’t Worry Darling, KeKe Palmer por Nope, Tom Cruise por Top Gun: Maverick y Michael B. Jordan por Creed III. (La última película se estrenó en 2023, por lo que Jordan puede obtener una nominación al Oscar el próximo año).

Algo similar ocurre entre las nominadas a mejor canción. “Hold My Hand” de Lady Gaga (Top Gun: Maverick) y “Lift Me Up” de Rihanna (Black Panther: Wakanda Forever), ambas nominadas al Oscar, también compiten aquí, pero las otras cuatro no fueron postuladas al Premio de la Academia por diversas razones. “I Ain’t Worried” de OneRepublic (Top Gun: Maverick) y “Carolina” de Taylor Swift (Where the Crawdads Sing) simplemente no recibieron suficiente apoyo. “Vegas” de Doja Cat (Elvis) no era elegible porque se basó en gran medida en el clásico “Hound Dog” de la década de 1950. “Still Alive” de Demi Lovato aparece en una película de 2023, Scream VI.

Los Premios MTV al Cine y la TV, que reconocen obras de la pantalla grande y chica, con y sin guion, se transmitirán por MTV en más de 170 países.

Los principales candidatos para obras con guion son Top Gun: Maverick, Stranger Things y The Last of Us, con seis nominaciones cada una, seguidos por The White Lotus y Wednesday, con cuatro cada cual.

Los principales nominados para obras sin guion son Jersey Shore Family Vacation, RuPaul’s Drag Race, The Real Housewives of Beverly Hills y Vanderpump Rules, con dos nominaciones cada una.

Este año hay dos categorías nuevas: mejor equipo de reality en pantalla y mejor elenco “kick-ass”.

A partir del miércoles (5 de abril), los fans pueden votar por sus favoritos en 26 categorías neutrales en cuanto a género visitando vote.mtv.com hasta el 17 de abril a las 6 p.m. Hora del Este.

Los productores ejecutivos de los MTV Movie & TV Awards 2023 son Bruce Gillmer, Wendy Plaut y Vanessa Whitewolf, de MTV, junto con Jesse Ignjatovic y Barb Bialkowski, de Den of Thieves. Jackie Barba y Alicia Portugal son las ejecutivas a cargo de la producción y Lisa Lauricella y Mike Ostolaza los ejecutivos de talento musical.

Aquí la lista completa de nominados a los Premios MTV al Cine y la TV 2023:

Mejor película

Avatar: The Way of Water

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Nope

Scream VI

Smile

Top Gun: Maverick

Mejor serie

Stranger Things

The Last of Us

The White Lotus

Wednesday

Wolf Pack

Yellowstone

Yellowjackets

Mejor actuación en una película

Austin Butler — Elvis

Florence Pugh — Don’t Worry Darling

KeKe Palmer — Nope

Michael B. Jordan — Creed III

Tom Cruise — Top Gun: Maverick

Mejor actuación en una serie

Aubrey Plaza — The White Lotus

Christina Ricci — Yellowjackets

Jenna Ortega — Wednesday

Riley Keough — Daisy Jones & The Six

Sadie Sink — Stranger Things

Selena Gomez — Only Murders in the Building

Mejor héroe

Diego Luna — Andor

Jenna Ortega — Wednesday

Paul Rudd — Ant-Man & The Wasp: Quantumania

Pedro Pascal — The Last of Us

Tom Cruise — Top Gun: Maverick

Mejor villano

Elizabeth Olsen — Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Harry Styles — Don’t Worry Darling

Jamie Campbell Bower — Stranger Things

M3GAN — M3GAN

The Bear — Cocaine Bear

Mejor beso

Anna Torv + Philip Prajoux – The Last of Us

Harry Styles + David Dawson – My Policeman

Madison Bailey + Rudy Pankow – Outer Banks

Riley Keough + Sam Claflin – Daisy Jones & The Six

Selena Gomez + Cara Delevingne – Only Murders in the Building

Mejor actuación de comedia

Adam Sandler – Murder Mystery 2

Dylan O’Brien – Not Okay

Jennifer Coolidge – Shotgun Wedding

KeKe Palmer – Nope

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Actuación revelación

Bad Bunny – Bullet Train

Bella Ramsey – The Last of Us

Emma D’Arcy – House of the Dragon

Joseph Quinn – Stranger Things

Rachel Sennott – Bodies Bodies Bodies

Mejor pelea

Brad Pitt (Ladybug) vs. Bad Bunny (The Wolf) – Bullet Train

Courteney Cox (Gale Weathers) vs. Ghostface – Scream VI

Jamie Campbell Bower (Vecna) vs. Millie Bobby Brown (Eleven) – Stranger Things

Keanu Reeves (John Wick) vs. Everyone – John Wick 4

Escape from Narkina 5 – Andor

Actuación más aterrada

Jennifer Coolidge – The White Lotus

Jesse Tyler Ferguson – Cocaine Bear

Justin Long – Barbarian

Rachel Sennott – Bodies Bodies Bodies

Sosie Bacon – Smile

Mejor dúo

Camila Mendes + Maya Hawke – Do Revenge

Jenna Ortega + Thing – Wednesday

Pedro Pascal + Bella Ramsey – The Last of Us

Simona Tabasco + Beatrice Grannò – The White Lotus

Tom Cruise + Miles Teller – Top Gun: Maverick

Mejor elenco “kick-ass”

Ant-Man & The Wasp: Quantumania

Black Panther: Wakanda Forever

Outer Banks

Stranger Things

Teen Wolf: The Movie

Mejor canción

Demi Lovato – “Still Alive” (Scream VI)

Doja Cat – “Vegas” (Elvis)

Lady Gaga – “Hold My Hand” (Top Gun: Maverick)

OneRepublic – “I Ain’t Worried” (Top Gun: Maverick)

Rihanna – “Lift Me Up” (Black Panther: Wakanda Forever)

Taylor Swift – “Carolina” (Where the Crawdads Sing)

Mejor serie de docu-reality

Jersey Shore Family Vacation

The Real Housewives of Beverly Hills

Family Reunion: Love & Hip Hop Edition

The Kardashians

Vanderpump Rules

Mejor serie de competencia

All-Star Shore

Big Brother

RuPaul’s Drag Race: All-Stars

The Challenge: USA

The Traitors

Mejor anfitrión

Drew Barrymore – The Drew Barrymore Show

Joel Madden – Ink Master

Nick Cannon – The Masked Singer

RuPaul – RuPaul’s Drag Race

Kelly Clarkson – The Kelly Clarkson Show

Mejor equipo de reality en pantalla

Mike “The Situation” Sorrentino, Vinny Guadagnino, Pauly D (MVP) – Jersey Shore Family Vacation

Tori Deal y Devin Walker – The Challenge: Ride or Dies

RuPaul Charles y Michelle Visage – RuPaul’s Drag Race

Ariana Madix, Katie Maloney, Scheana Shay, LaLa Kent – Vanderpump Rules

Garcelle Beauvais y Sutton Stracke – The Real Housewives of Beverly Hills

Mejor documental musical

Halftime

Love, Lizzo

Selena Gomez: My Mind & Me

Sheryl

The Day the Music Died: The Story of Don McLean’s American Pie