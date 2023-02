Rosalía y Coca-Cola lanzan sabor de edición limitada: “Me recuerda a mi fruta favorita”

Rosalía tiene una nueva colaboración con Coca-Cola que se lanzará a finales de este mes. El gigante de las bebidas y la cantante española ganadora del Grammy se unieron para crear un sabor de Coca-Cola Creations de edición limitada como parte de la campaña Coke Move.

Rosalía cocreó la nueva bebida, que le da un giro único al sabor clásico, en la sede de Coca-Cola en Georgia. “Fui a Atlanta y estuve experimentando, probando mil sabores y eligiendo aromas”, dijo a Billboard Español. “El proceso fue muy divertido hasta llegar al sabor que podéis encontrar”.

“Me dejé llevar por aquellos sabores que despertaban algo en mí”, agregó. “Los que me hacían cerrar los ojos cuando los probaba y que me parecían más delicicosos. Me recuerda muchísimo al coco, mi fruta favorita y que siempre he comido desde pequeña”.

La colaboración de Coca-Cola incluye una canción exclusiva, “Lie Like You Love Me (LLYLM)”, que se lanzó el 27 de enero. Mientras tanto, las latas y botellas de Coca-Cola de edición especial canalizan la personalidad alegre de Rosalía, con colores vibrantes y garabatos dibujados a mano por la cantante. Además, los fanáticos pueden escanear un código QR en la lata o botella coleccionable de Coca-Cola Move para acceder al Coca-Cola Creations Hub digital, que ofrece contenido exclusivo tras bastidores de la creación de “LLYLM” y más.

“La transformación es un medio de autoexpresión poderoso que resuena con la generación actual, y la música es el lenguaje universal de esa transformación”, dijo Oana Vlad, directora senior de estrategia global de la Compañía Coca-Cola. “Asociarnos con alguien tan inspirador y vanguardista como Rosalía para darle vida a nuestro último lanzamiento de Coca-Cola Creations ha sido maravilloso y ha abierto nuevos caminos para Coca-Cola Creations. ¡Esperamos que nuestros fans amen esta bebida!”.

Los fanáticos de Rosalía también tendrán la oportunidad de pujar por recuerdos de la cantante como un casco autografiado, un atuendo de gira, un póster y otros artículos de colección en una subasta. Las ganancias apoyarán a la Fundación Antonio Gala, una organización sin fines de lucro con sede en España que otorga becas a jóvenes creadores.

El nuevo sabor de Coca-Cola Move, disponible en latas y botellas, se lanzará en Estados Unidos y Canadá el 20 de febrero. Coca-Cola colaboró ​​previamente con DJ Marshmello en un sabor de edición limitada el año pasado.