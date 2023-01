Rihanna, Lady Gaga y otros son nominados al Oscar en las categorías musicales

Rihanna, quien se presentará en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl el 12 de febrero, podría actuar en una segunda megaplataforma exactamente un mes después: la 95a entrega anual de los Premios de la Academia. La cantante recibió su primera nominación al Oscar a la mejor canción original el martes (24 de enero) por coescribir “Lift Me Up” de Black Panther: Wakanda Forever.

Si Rihanna se presenta en los Oscar, como se espera, sería la primera persona en actuar en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl y los Oscar el mismo año desde Phil Collins en el 2000.

Lady Gaga recibió su cuarta nominación al Oscar, la tercera en la categoría de mejor canción original, por coescribir “Hold My Hand” de Top Gun: Maverick. Anteriormente estuvo nominada por coescribir “Til It Happens to You” de The Hunting Ground (2015) y “Shallow” de A Star Is Born (2018), por la cual ganó el premio. “Take My Breath Away” del Top Gun se alzó con el galardón en 1986.

Los compositores John Williams y Diane Warren ampliaron su considerable legado en los Oscar el martes. Williams recibió su nominación número 48, que amplía el récord, en la categoría de música original por The Fabelmans. Warren recibió su 14a nominación a mejor canción original, un total igualado por solo siete compositores en la historia: Sammy Cahn (26 nominaciones), Johnny Mercer (18), Paul Francis Webster (16), Alan Bergman (15), Marilyn Bergman (15), Alan Menken (14) y James Van Heusen (14).

Williams ahora ha recibido nominaciones por sus partituras en siete décadas consecutivas desde los años 60. Si gana, el compositor de 90 años pasaría a ser el ganador de mayor edad, superando a James Ivory, que tenía 89 años cuando ganó el premio al mejor guion adaptado por Call Me By Your Name.

Warren está nominada a mejor canción original por “Applause” de Tell It Like a Woman. Es el sexto año consecutivo que Warren tiene una canción nominada. Es la primera compositora o equipo de compositores en ser nominada seis años seguidos desde la racha de 1968-1973 de Marilyn y Alan Bergman. Aunque Warren aún no ha ganado un Oscar en competencia, recibió un Premio de la Academia honorífico, el Premio de los Gobernadores, el pasado 19 de noviembre.

Ryan Lott es el único nominado doble de este año, a mejor canción original y mejor partitura original, por su trabajo en Everything Everywhere All at Once. Está postulado a mejor canción por coescribir “This Is a Life” con David Byrne y Mitski; y a mejor música original junto a sus compañeros de Son Lux, Rafiq Bhatia e Ian Chang.

Carter Burwell fue nominado por la música de The Banshees of Inisherin. Es su tercera candidatura en esta categoría, después de Carol (2015) y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017).

“Naatu Naatu” de RRR está nominada a mejor canción original. Esta canción india en idioma telugu podría convertirse en la primera en lengua extranjera en ganar el premio desde “Jai Ho”, la canción festiva en hindi de Slumdog Millionaire que se llevó el premio hace 14 años. Antes de eso, el uruguayo Jorge Drexler ganó en 2005 por “Al otro lado del río” de Diarios de Motocicleta.

LOS NOMINADOS

Aquí una mirada más de cerca a los nominados en las dos categorías de música. En ambos casos, las obras nominadas se enumeran alfabéticamente por título de la película.

Mejor canción original:

“Lift Me Up”; música de Ryan Coogler, Ludwig Göransson, Rhianna, Tems; letra de Coogler y Tems; Black Panther: Wakanda Forever, Marvel Studios

“This Is a Life”; música de David Byrne, Ryan Lott, Mitski; letra de Lott y Byrne; Everything Everywhere All at Once, A24

“Naatu Naatu”; música de M. M. Keeravani; letra de Chandrabose; RRR, Variance Films

“Applause”; música y letra de Diane Warren; Tell It Like a Woman, Samuel Goldwyn Films

“Hold My Hand”; música y letra de BloodPop (Michael Tucker) y Lady Gaga; Top Gun: Maverick, Paramount Pictures

Música original:

All Quiet on the Western Front, Netflix; Volker Bertelmann

Babylon, Paramount Pictures; Justin Hurwitz

The Banshees of Inisherin, Searchlight Pictures; Carter Burwell

Everything Everywhere All at Once, A24; Son Lux

The Fabelmans, Universal Pictures; John Williams

ESTUVIERON ENTRE LOS FINALISTAS, PERO NO FUERON NOMINADOS

El 21 de diciembre, 15 canciones y 15 partituras fueron preseleccionadas para los premios Oscar.

Aquí están las 10 canciones que estaban en la lista de finalistas pero que no consiguieron quedar entre las nominadas.

“Time”; Drake, Giveon Evans, Jahaan Akil Sweet, Daniel Pemberton; Amsterdam, 20th Century Studios

“Nothing Is Lost (You Give Me Strength)”;The Weeknd, Steve Angello, Sebastian Ingrosso, Axel Hedfors, Simon Franglen; Avatar: The Way of Water, 20th Century Studios

“Ciao Papa”;Alexandre Desplat, Roeban Katz, Guillermo del Toro; Guillermo del Toro’s Pinocchio, Netflix

“Til You’re Home”; Rita Wilson; A Man Called Otto, Sony Pictures

“My Mind & Me”; Amy Allen, Jonathan Bellion, Selena Gomez, Jordan K Johnson, Stefan Johnson, Michael Pollack; Selena Gomez: My Mind & Me, Apple Original Films

“Good Afternoon”; Khiyon Hursey, Sukari Jones, Benj Pasek, Justin Paul, Mark Sonnenblick; Spirited, Apple Originals

“Stand Up”; Dernst “D’Mile” Emile II, Jazmine Sullivan; Till, Orion/United Artists Releasing

“Dust & Ash”; J. Ralph;The Voice of Dust and Ash, Matilda Productions

“Carolina”; Taylor Swift; Where the Crawdads Sing, Sony Pictures

“New Body Rhumba”; Pat Mahoney, James Murphy, Nancy Whang; White Noise, Netflix

“Vegas”; el mayor éxito de Elvis de Baz Luhrmann, había sido previamente declarado inelegible porque se inspira mucho en “Hound Dog”, el clásico de la década de 1950 coescrito por Mike Stoller y Jerry Leiber.

Aquí las 10 partituras originales que habían sido preseleccionadas pero no fueron nominadas el martes.

Avatar: The Way of Water, 20th Century Studios; Simon Franglen

Black Panther: Wakanda Forever, Marvel Studios; Ludwig Göransson

Devotion, Sony Pictures; Chanda Dancy

Don’t Worry Darling, Warner Bros.; John Powell

Glass Onion: A Knives Out Mystery, Netflix; Nathan Johnson

Guillermo del Toro’s Pinocchio, Netflix; Alexandre Desplat

Nope, Universal Pictures; Michael Abels

She Said, Universal Pictures; Nicholas Britell

The Woman King, Sony Pictures; Terence Blanchard

Women Talking, MGM/United Artists Releasing; Hildur Guðnadóttir

Dos partituras de alto perfil habían sido declaradas no elegibles anteriormente: Tár (compuesta por Hildur Guðnadóttir) y Top Gun: Maverick (compuesta por Hans Zimmer, Harold Faltermeyer, Lorne Balfe y Lady Gaga).

La ceremonia de los Premios de la Academia, en su 95a edición, será conducida por Jimmy Kimmel y se transmitirá en vivo el domingo 12 de marzo de 2023 por ABC desde el Teatro Dolby en Hollywood.

NOMINACIONES EN LAS CATEGORÍAS NO MUSICALES

Austin Butler fue nominado a mejor actor por su interpretación de Elvis Presley en Elvis de Baz Luhrmann. La cinta está nominada a mejor película, lo que le da a Luhrmann su segunda candidatura en esa categoría (como productor). Aún no ha sido nominado a mejor director.

Steven Spielberg fue nominado a mejor director por novena ocasión. Eso lo pone en un empate en el segundo lugar en la categoría con Martin Scorsese. El difunto William Wyler es el líder desde hace años, con 12 nominaciones.

All Quiet on the Western Front (Alemania) fue nominada tanto a mejor película como a mejor largometraje internacional (categoría antes conocida como mejor película en lengua extranjera). Es la octava película en la historia de los Oscar en ser nominada en ambas categorías. Le sigue a Z (1969), The Emigrants (1971/72), La Vita è Bella (1998), Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000), Amour (2012), Roma (2018) y Parasite (2019).