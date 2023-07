Primer álbum de rap en encabezar Billboard 200 cada año natural (lista completa)

Como informó Billboard el lunes (10 de julio), Pink Tape de Lil Uzi Vert entra en el Billboard 200 en el No. 1 en la edición del 15 de julio. Es el último año del calendario que hemos tenido que esperar para ver un álbum de rap en el No. 1 desde 1993, cuando Black Sunday de Cypress Hill subió a la cima el 7 de agosto.

En todos los demás años desde 1989, el primer álbum que alcanzó el No. 1 lo hizo en la primera mitad del año.

Licensed to Ill de Beastie Boys fue el primer álbum de rap que alcanzó el primer puesto del Billboard 200, el 7 de marzo de 1987. Ningún álbum de rap alcanzó el No. 1 en 1988, el último año en que ha sido así.

2Pac fue el primer álbum de rap del año en alcanzar el No. 1 en cuatro ocasiones, más que ningún otro rapero. Fue el primer álbum de rap en alcanzar el No. 1 en 1995 y 1996, cuando aún vivía, y en 2001 y 2005, después de su muerte. El rapero fue asesinado en un tiroteo en septiembre de 1996 a la edad de 25 años.

DMX fue el primer álbum de rap en alcanzar el No. 1 tres veces: en 1998, 1999 y 2000. Es el único rapero que tiene el primer álbum de rap del año en alcanzar el No. 1 en tres años consecutivos. El rapero murió en abril de 2021 a los 50 años.

Rick Ross y Nicki Minaj consiguieron cada uno el primer álbum de rap en alcanzar el No. 1 dos veces. Ross lo logró en 2008 y 2009; Minaj, en 2011 y 2012. Minaj es la única artista femenina que tiene el primer álbum de rap No. 1 de un año.

Una de sus bandas sonoras fue el primer álbum de rap que alcanzó el No. 1 en un año natural. Se trataba de Gridlock’d (1997), que contaba con estrellas de la talla de 2Pac y Snoop Doggy Dogg (como se le conocía entonces).

Un colectivo de supergrupos ha conseguido el primer álbum de rap No. 1 del año. Eso ocurrió en 2020, cuando Jackboys logró la hazaña. El grupo estaba formado por Travis Scott, Sheck Wes, Don Toliver y Chase B.

En cinco ocasiones, un álbum de rap fue el primero en encabezar el Billboard 200 en un año natural. Una vez, esto fue cierto en años consecutivos. El primer álbum en alcanzar el No. 1 en 2018 fue Revival de Eminem. El primero en lograr la hazaña en 2019 fue I Am > I Was de 21 Savage.

Aquí tienes la lista completa de los primeros álbumes de rap que alcanzaron el No. 1 en cada año del calendario:

987: Beastie Boys, Licensed to Ill (7 de marzo)

1988: ninguno

1989: Tone Lōc, Lōc-ed After Dark (15 de abril)

1990: MC Hammer, Please Hammer, Don’t Hurt ‘Em (9 de junio)

1991: Vanilla Ice, To the Extreme (5 de enero)

1992: Kris Kross, Totally Krossed Out (23 de mayo)

1993: Cypress Hill, Black Sunday (7 de agosto)

1994: Snoop Doggy Dogg, Doggystyle (15 de enero)

1995: 2Pac, Yo contra el mundo (1 de abril)

1996: 2Pac, All Eyez on Me (2 de marzo)

1997: Soundtrack, Gridlock’d (15 de febrero)

1998: DMX, It’s Dark and Hell Is Hot (6 de junio)

1999: DMX, Flesh of My Flesh, Blood of My Blood (9 de enero)

2000: DMX, ...And Then There Was X (8 de enero)

2001: 2Pac, Until the End of Time (14 de abril)

2002: Big Tymers, Hood Rich (18 de mayo)

2003: 50 Cent, Get Rich or Die Tryin’ (22 de febrero)

2004: OutKast, Speakerboxxx/The Love Below (10 de enero)

2005: 2Pac, Loyal to the Game (1 de enero)

2006: Juvenile, Reality Check (25 de marzo)

2007: Nas, Hip Hop Is Dead (6 de enero)

2008: Rick Ross, Trilla (29 de marzo)

2009: Rick Ross, Deeper Than Rap (9 de mayo)

2010: Ludacris, Battle of the Sexes (27 de marzo)

2011: Nicki Minaj, Pink Friday (19 de febrero)

2012: Nicki Minaj, Pink Friday: Roman Reloaded (21 de abril)

2013: ASAP Rocky, Long.Live.ASAP (2 de febrero)

2014: Schoolboy Q, Oxymoron (15 de marzo)

2015: Drake, If You’re Reading This It’s Too Late (28 de febrero)

2016: Future, Evol (27 de febrero)

2017: Migos, Culture (18 de febrero)

2018: Eminem, Revival (3 de enero)

2019: 21 Savage, I Am > I Was (5 de enero).

2020: Jackboys, Jackboys (11 de enero)

2021: Playboi Carti, Whole Lotta Red (9 de enero)

2022: Gunna, DS4Ever (22 de enero)

2023: Lil Uzi Vert, Pink Tape (15 de julio)