Película de concierto de BTS en Busan se estrena a principios de 2023

Si te perdiste el show de BTS el 15 de octubre en la World Expo 2030 de Busan, vas a tener otra oportunidad de vivir ese momento mágico a principios de 2023. Las superestrellas del K-pop estrenarán BTS: Yet to Come in Cinemas en cines de todo el mundo el 1 de febrero.

Según un comunicado en el que se anuncia la película, las imágenes del concierto se han convertido en una “edición cinematográfica especial, reeditadas y remezcladas para la pantalla grande”, con nuevos primeros planos y un “punto de vista completamente nuevo” del espectáculo. El multitudinario concierto en Busan, Corea del Sur, tuvo a los miembros de la banda — Jin, RM, Jimin, V, J-Hope, Suga y Jung Kook — interpretando algunos de sus más grandes éxitos, incluyendo “Dynamite”, “Butter” e “Idol”, así como el estreno en vivo de “Run BTS”, de su álbum lanzado en junio Proof.

La película, presentada por HYBE, Trafalgar Releasing y CJ 4DPlex, llegará por tiempo limitado a las pantallas en más de 110 países y territorios, con un evento especial el 4 de febrero dedicado a “proyecciones con palos de luz”, donde los miembros del ARMY — nombre oficial del club de fans de BTS — podrán iluminar los cines con los dispositivos luminosos característicos del grupo. Además del formato estándar, Yet to Come también tendrá una serie de versiones especiales que incluyen un campo visual de sumersión de 270 grados ScreenX, 4DX, que imita los efectos de la atmósfera en vivo del concierto, y 4DX Screen, que combina ambos formatos.

“Esperamos colaborar una vez más con los equipos de CJ 4DPlex y HYBE para llevar el impresionante concierto de Busan de BTS a la pantalla grande en esta edición cinematográfica especial”, dijo el CEO de Trafalgar Releasing, Marc Allenby, en un comunicado. “El compromiso del grupo con el público siempre se ha adaptado perfectamente al cine, y nos entusiasma recibir a fans de todos los rincones del mundo a esta celebración que no se deben perder”.

Los boletos estarán a la venta aquí a partir del 10 de enero a las 7 p.m. (hora del este).

“Estamos encantados de anunciar nuestra segunda colaboración ScreenX y la primera colaboración 4DX, 4DXScreeen con BTS”, agregó Jong Ryeol Kim, director ejecutivo de CJ 4DPLEX. “Esta película está hecha para ambos formatos especiales, en los que los fans pueden experimentar totalmente nuestra película a través de pantallas ampliadas con 3 ángulos diferentes y asientos móviles que se alinean con la música de BTS”.

Yet to Come es el quinto lanzamiento de Trafalgar con BTS, después de BTS Permission to Dance on Stage — Seoul: Live Viewing de este año, Break the Silence: The Movie de 2020, Bring the Soul: The Movie, de 2019, y Burn The Stage: The Movie de 2018. El concierto de Busan fue la última actuación de BTS como grupo de cara al futuro inmediato, pues los miembros mayores del grupo deben alistarse en el servicio militar obligatorio de Corea del Sur. El miembro más antiguo, Jin, se alistó para el servicio activo a principios de este mes.