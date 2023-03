Conversaciones con los nominados al Oscar a mejor canción y música original

Este domingo (12 de marzo) se entregan los premios Oscar en Los Ángeles. Los nominados a mejor canción original y banda sonora hablan sobre ayudar a crear, y definir, los momentos más importantes de una película a través de la música.

Canciones

Dos de las candidatas de este año a mejor canción original, “Hold My Hand” de Top Gun: Maverick, y “Lift Me Up” de Black Panther: Wakanda Forever, son de secuelas de películas que también recibieron nominaciones en esta categoría. Top Gun produjo “Take My Breath Away”, ganadora del Premio de la Academia hace 36 años. Black Panther produjo “All the Stars”, nominada hace cuatro años.

“Applause”

Tell It Like a Woman (Samuel Goldwyn Films)

Música y letra de Diane Warren

Tell It Like a Woman es una antología de siete relatos, cada uno dirigido por mujeres de diferentes partes del mundo. Interpretada por la cantante de padres colombianos Sofia Carson, “Applause” le dio a Warren su 14ta nominación a mejor canción original, un total que solo otros siete compositores han alcanzado en la historia de los Oscar.

Ocupa un lugar destacado en la lista de nominados de todos los tiempos en esta categoría, pero aún no ha ganado.

Bromeo diciendo que he perdido 13 veces, pero no es así. He ganado 13 veces. El hecho de que mis colegas, que son lo mejor de lo mejor en la música y el cine del mundo, hayan elegido canciones mías todo este tiempo es, de por sí, una gran victoria.

Algunos compositores pierden su toque mágico después de un tiempo, pero no usted. ¿Por qué cree que esto es?

Puede que se vuelvan complacientes. Lo que pasa es que yo nunca me siento así. Mi lema es: “Sé un poco más inteligente, trabaja un poco más”. Esa es mi regla. Lo que quiero siempre es componer mejores canciones y mejorar mi oficio. No me voy de vacaciones. No me digo: “Sí, logré esto” o “ya estoy lista”. Más bien me digo: “Ok, ¿qué viene después?” Quiero superarlo. Tal vez sea parte de eso.

“Hold My Hand”

Top Gun: Maverick (Paramount Pictures)

Música y letra de Lady Gaga y BloodPop

Esta poderosa balada le dio a Lady Gaga su tercera nominación en esta categoría luego de sus candidaturas por por “Til It Happens to You” de The Hunting Ground y “Shallow” de A Star Is Born. (“Shallow” ganó hace cuatro años). Esta es la primera nominación para BloodPop. Top Gun: Maverick fue la película más taquillera en Estados Unidos y Canadá en 2022, según Box Office Mojo.

“Lift Me Up”

Black Panther: Wakanda Forever (Marvel Studios)

Música de Tems, Rihanna, Ryan Coogler y Ludwig Göransson; letra de Tems y Ryan Coogler

Con la arrolladora “Lift Me Up”, Rihanna hizo su esperado regreso a la música. La emotiva balada, que sirve como banda sonora de la escena final de la película que rinde homenaje a su difunto actor protagónico, Chadwick Boseman, debutó en el No. 2 de la lista Billboard Hot 100.

Dada la prolongada ausencia de Rihanna de la música, ¿por qué se guardó su momento para el final de la película?

Ludwig Göransson: Cuando escuchas su voz y la letra, ese es el punto en que al fin lo asimilas todo. Puedes ver el gran cineasta que Ryan [Coogler] es porque en la escena justo antes de escuchar la canción, hay silencio absoluto. Ves todos estos flashbacks, todos esos recuerdos, y luego los interrumpes [con] una canción en honor a Chadwick y [su personaje], T’Challa.

¿Cómo fue la energía cuando todos vieron la edición final de esa escena?

Fue diferente a cualquier otra cosa en lo que yo hubiera trabajado. Éramos como una gran familia que ha perdido a alguien, y sentarnos allí al final de todo, cuando hemos pasado por tanto juntos, fue una experiencia muy catártica.

¿Por qué trabaja tan bien con Coogler?

Hemos trabajado juntos desde que éramos estudiantes en la [Universidad del Sur de California], y hay algo mágico en eso, en cómo todavía se siente igual. Solo hay más gente mirando.

“Naatu Naatu”

RRR (Pen Studios)

Música de M.M. Keeravani; letra de Chandrabose

El compositor Keeravani y el artista y letrista Chandrabose han estado haciendo música durante 33 y 28 años, respectivamente. Esta es la primera nominación al Oscar para ambos. El éxito mundial “Naatu Naatu” musicaliza la escena más vibrante y optimista en una película por lo demás repleta de batallas.

¿Por qué es importante que esta canción esté nominada al Oscar?

Chandrabose: Yo he escrito 3.600 canciones, y de esas canciones, esta ha sido nominada, lo cual es un gran logro para mí. Obtener reconocimiento en mi patria [Telangana, India] es distinto a obtener reconocimiento en otros lugares, así que estoy muy feliz. Cruzo los dedos.

¿A quién espera conocer en los Oscar?

M.M. Keeravani: Espero conocer a Rihanna y decirle que “Disturbia”, “Rude Boy” y algunas otras son mis canciones favoritas. Me gustaría estrechar su mano. Y a Colin Farrell, estoy deseando saludarlo. Phone Booth es mi película favorita de siempre. Cada vez que veo una mala película, me irrito, llego a casa, veo algunas escenas de Phone Booth y me voy a la cama.

¿Qué sigue?

Keeravani: Espero que el mundo acoja más y más canciones, películas, argumentos y culturas indias. No solo mías, sino de mis colegas músicos, directores y cineastas en la India.

“This Is a Life”

Everything Everywhere All at Once (A24)

Música de Ryan Lott, David Byrne y Mitski; letra de Ryan Lott y David Byrne

El mánager de Son Lux contactó a Byrne para coescribir la canción del final de la fantástica película junto a Mitski y el trío Lott. (Los tres miembros de la banda crearon la partitura y la música de esta canción, aunque Ian Chang y Rafiq Bhatia no están acreditados por esta última). Byrne dijo que sí como buen fan de Swiss Army Man, la película de 2016 de los directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert.

Esta canción suena en medio del caos que presenta la película. ¿Cuál fue su enfoque?

David Byrne: Cuando acabas de ver esta película, con toda su locura y multidimensiones, esperarías una canción psicodélica absurda. Así que pensé: “No, no, no, no”. Eso no dice de qué trata realmente la película, [que es] sobre una familia y el perdón y la redención. La canción tiene que recordar eso… Si crees que trata de ojos saltones y dedos de perro caliente, no; se trata de algo más profundo y universalmente humano.

¿Cómo trabajó con Mitski?

Me dieron la difícil tarea de escribir letra y música que se entrelazaran con las de ella para que fuera casi como si estuviéramos conversando en una canción.

¿Cree que existen distintas versiones de la canción en el multiverso?

¡Sí! (Risas). En otro universo, esta sería una canción disco psicodélica.

De izquierda a derecha: Letitia Wright en Black Panther: Wakanda Forever, y Jamie Lee Curtis y Michelle Yeoh en Everything Everywhere All at Once. Wright: Courtesy of Marvel Studios. Curtis, Hsu: Allyson Riggs. Yeoh: Courtesy of A24.

Partituras

Los nominados de este año a mejor música original van desde John Williams, con su 48a nominación en la categoría por The Fabelmans, hasta Son Lux, que recibe su primera por Everything Everywhere All at Once. Sorprendentemente, Williams ha sido nominado en cada una de las últimas siete décadas, desde la de 1960 hasta la de 2020.

All Quiet on the Western Front

Volker Bertelmann (Netflix)

Esta es la segunda nominación al Oscar del compositor alemán, pero su primera en solitario y la primera bajo su propio nombre. Usaba Hauschka cuando fue nominado con Dustin O’Halloran hace seis años por la partitura de Lion. Al igual que ese film, All Quiet on the Western Front está nominada a mejor película.

¿Qué lo llevó a dejar de acreditarse como Hauschka y usar su propio nombre?

Descubrí que mucha gente estaba un poco confundida porque no sabía qué significaba Hauschka. ¿Es una mujer o un hombre o una banda? Entonces [decidí] reservar eso para mi trabajo artístico y hacer mi trabajo cinematográfico bajo mi propio nombre.

Como Hauschka, ha lanzado 20 álbumes o EPs de música electrónica. ¿Seguirá haciéndolo?

Lanzaré un nuevo disco en octubre. En noviembre, saldré de gira y tocaré en las grandes ciudades de Europa y tal vez en pequeñas giras por Estados Unidos y Japón.

Cuando fue nominado, emitió una declaración agradeciendo al director Edward Berger por la libertad creativa que le dio.

Es una de mis [experiencias] musicales en el cine más cercanas a Hauschka, en el sentido de que me permitieron experimentar.

Babylon

Justin Hurwitz (Paramount Pictures)

Hurwitz ha ganado dos premios Oscar, a mejor música original y mejor canción original por su trabajo para La La Land. Babylon es su quinta película con el director Damien Chazelle.

La película tiene lugar en la década de 1920 y la partitura utiliza instrumentos de jazz tradicionales, ¿pero cómo se le ocurrió algo que no sonara como el jazz de esa época?

Usando la alineación que habría en una fiesta de esos tiempos: un par de trompetas, trombones, saxos, una sección rítmica. Pero construimos muchas de estas piezas en torno a estos riffs inductores y agresivos, del tipo que podrías imaginar de una guitarra eléctrica distorsionada.

Hay un tema recurrente para los personajes de Manny y Nellie que es mucho más suave. ¿Cómo consiguió ese sonido?

Es un hermoso y suave Steinway mediano. Eso mezclado con un piano de espineta que tratado con tachuelas en los martillos y bastante desafinado. Luego, el tercer piano es uno vertical muy, muy desafinado y roto. Cuando combinas los tres, eso crea una cualidad frágil y rota que se sintió como su relación.

Colin Farrell (izquierda) en The Banshees of Inisherin y Gabriel LaBelle en The Fabelmans. Farrell: Jonathan Hession/Courtesy of Searchlight Pictures. laBelle: Merie Weismiller Wallace/Universal Pictures and Amblin Entertainment.

The Banshees of Inisherin

Carter Burwell (Searchlight Pictures)

La cuarta película de Burwell con el director Martin McDonagh le valió su tercera nominación al Oscar. La cinta recibió nueve nominaciones en total.

La película, en muchos sentidos, parece un cuento de hadas de los hermanos Grimm. ¿Lo vio de este modo?

Sí. Había escrito cerca de la mitad de la música y le estaba leyendo a mi hija la versión de La Cenicienta de Grimm. Llegamos a la parte en la que la malvada madrastra hace que sus hijas se corten partes de los pies para que entren en la zapatilla, y pensé: “Vaya, esto me parece familiar”. Me di cuenta de que estaba creando una fábula de alguna manera.

Aunque la película está ambientada en la Irlanda de 1923, su partitura no tiene elementos de música tradicional irlandesa. ¿Por qué?

Martin no quería que los tuviera porque, en todos los demás sentidos, la película es bastante específica sobre el tiempo y el lugar. Quería un elemento que la hiciera un argumento más general.

Es una partitura muy simple. ¿Es más difícil escribir menos que más?

Lo fue, pero definitivamente era lo correcto. A veces me preguntaba: “¿De veras he hecho mi trabajo?”. Por momentos era un desafío.

Everything Everywhere All at Once

Son Lux (a24)

Son Lux, el trío experimental integrado por Ryan Lott, Ian Chang y Rafiq Bhatia, se encargó de crear una partitura elemental para la banda sonora de esta bien titulada película multidimensional. Con esta nominación, Chang se convierte en el primer compositor nacido en Hong Kong en ser reconocido.

¿Para qué universo fue más divertido componer?

Ian Chang: El universo de la ópera fue muy divertido. Fue muy significativo asumir la tarea de [remezclar] una canción de ópera tradicional china. Eso nunca ha sucedido en una película que yo haya visto.

Ryan Lott: Solo la idea de que yo mismo pudiera saltar entre universos fue lo más gratificante… para mí, como compositor, sentirme camaleónico.

Rafiq Bhatia: Me encargaron el momento en que [el personaje de Evelyn] es una estrella de cine y [Waymond] es un hombre de negocios exitoso, y están en un estacionamiento y él se vuelve a ella y dice: “En otra vida, me hubiera encantado estar en otro lugar lavando ropa y tramitando impuestos contigo. Ese fue el único momento en que Daniel Kwan, en el curso de la edición de esta película o cualquier otra, tengo entendido, lloró.

¿Qué significaría para Son Lux ganar cualquiera de las dos categorías?

Bhatia: Cuando era niño, siempre me decía: “Eso no es para mí. No hay nadie que se parezca a mí haciendo eso”. Así que la idea de que esto pueda significar algo para algún joven es mucho más importante que lo que pueda significar para mí personalmente.

The Fabelmans

John Williams (Universal Pictures)

El total de 53 nominaciones al Oscar de Williams (incluidas cinco a mejor canción original) son superadas solo por Walt Disney. “Es casi imposible imaginar tal número de nominaciones”, dice el ganador de cinco Premios de la Academia. En este caso se le encargó la música de la historia semi-autobiográfica del director Steven Spielberg.

¿Sintió presión para musicalizar esta película, dado que la historia es tan personal para Spielberg?

Fue más bien una sensación de gratitud y privilegio… Steven y yo hemos sido amigos la mayor parte de nuestras vidas, y conocí bastante bien a sus padres y los admiraba mucho. Así que la historia de The Fabelmans, en cierto modo, fue muy personal para ambos.

Ese instante en que Michelle Williams baila a la luz de los faros del auto es desgarradora y romántica. ¿Cómo lo creó?

La escena de baile de Mitzi tiene una cualidad infantil de asombro e inocencia que habla mucho y con tanta profundidad de su personaje y su relación con los otros protagonistas de la película. La escena también evoca una especie de estado de ensueño… Al elegir instrumentos como el arpa y, en particular, ese solo de celesta, traté de reflejar esa sensación de atemporalidad y asombro infantil.

¿Le tocó a Spielberg las primeras notas de esta película en el mismo piano que tocó las primeras notas de Jaws (Tiburón), Close Encounters of the Third Kind (Encuentros Cercanos del Tercer Tipo) y tantos otras?

He usado el mismo piano la mayor parte de mis 50 años de colaboración con Steven… Y al igual que Steven, este piano se ha convertido en un querido amigo y un maravilloso compañero artístico.

