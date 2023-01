Los latinos nominados al Oscar 2023, y dónde ver sus películas

Las nominaciones al Oscar se anunciaron la mañana del martes (24 de enero), y unos pocos artistas latinoamericanos figuran en la lista.

Como se anticipaba, la actriz cubana Ana de Armas fue nominada a mejor actriz por su desgarradora interpretación del ícono del cine estadounidense Marilyn Monroe en Blonde. Y el maestro mexicano del cine Guillermo del Toro recibió una postulación a mejor largometraje animado por su aclamada versión en stop-motion (cuadro por cuadro) del clásico Pinocchio.

Su compatriota y amigo Alfonso Cuarón también fue nominado, en el apartado de mejor cortometraje como productor de Le Pupille. Y la categoría de mejor largometraje internacional incluye una producción argentina: Argentina, 1985, de Santiago Mitre.

La ceremonia anual de los Premios de la Academia, en su 95a edición, se transmitirá en vivo por ABC el 12 de marzo a partir de las 8:00 pm (hora del este).

Conoce más de los nominados latinoamericanos a continuación (en orden alfabético):

ALFONSO CUARÓN

Nominación: Mejor cortometraje, por Le Pupille (The Pupils)

Producido por Cuarón y escrito y dirigido por la realizadora italiana Alice Rohrwacher (con quien el mexicano comparte la candidatura), Le Pupille es un drama de 37 minutos sobre un grupo de chicas rebeldes en un internado católico antes de la Navidad en la década de 1940, ambientado durante la guerra en Italia. Está disponible en Disney+.

Compite con: An Irish Goodbye, Ivalu, Night Ride, y The Red Suitcase.

Cuarón en los Oscar: Alfonso Cuarón ha ganado cuatro Premios de la Academia, a mejor dirección y edición en 2014 por Gravity, y a mejor dirección y cinematografía en 2019 por Roma. En total ha recibido 11 nominaciones, la primera de ellas a mejor guion original en 2003 por “Y tu mamá también”, que escribió con su hermano Carlos Cuarón.

ANA DE ARMAS

Nominación: Mejor actriz, por Blonde

Ana de Armas logra lo que ninguna otra actriz extranjera habría siquiera soñado: interpretar de manera convincente a un ícono estadounidense tan gigante como Marilyn Monroe. En Blonde, la actriz cubana — que ya había recibido grandes elogios por sus papeles de reparto en las taquilleras Knives Out y No Time to Die — ofrece su interpretación más valiente y desgarradora hasta la fecha al transformarse ante las cámaras en Norma Jean Baker. Escrita y dirigida por Andrew Dominik, la cinta de Netflix aborda de manera cruda la vida personal, romántica y profesional de la persona y artista. La Motion Picture Association of America le dio una clasificación NC-17 (no apta para menores de 17) por “algo de contenido sexual”.

Compite con: Cate Blanchett, Tár; Andrea Riseborough, To Leslie; Michelle Williams, The Fabelmans; y Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once.

De Armas en los Oscar: Esta es la primera nominación para la actriz cubana.

ARGENTINA, 1985

Nominación: Mejor largometraje international (categoría antes conocida como mejor película en lengua extranjera)

Dirigida por Santiago Mitre, Argentina, 1985 aborda un hecho histórico ocurrido en el país suramericano ese año: el Juicio a las Juntas Militares, en el que un equipo de abogados se enfrentó contra viento y marea a la dictadura militar. Los actores Ricardo Darín y Peter Lanzani interpretan a Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, la dupla de abogados en el centro de este suceso que pasó a la historia como uno de los pilares en la transición de la democracia argentina. Disponible en Amazon Prime Video.

Compite con: All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica), EO (Polonia) y The Quiet Girl (Irlanda).

Argentina en los Oscar: Argentina, 1985 es la octava película del país suramericano que compite por el premio al mejor largometraje internacional. Dos films argentinos lo han ganado en el pasado: La historia oficial de Luis Puenzo en 1985, y El secreto de sus ojos de Juan José Campanella en 2009.

GUILLERMO DEL TORO

Nominación: Mejor largometraje animado, por Guillermo del Toro’s Pinocchio

El realizador mexicano Guillermo del Toro le imprime su propio sello al clásico infantil sobre un muñeco de madera que adquiere vida ante el profundo anhelo de un hombre de ser padre. Hermosamente animado en stop-motion, el Pinocchio de Del Toro es mucho más oscuro que el clásico de Disney, con un padre en duelo, un personaje llamado Mussolini, bombardeos y un muñeco de madera visualmente más interesante. El elenco de voces incluye a actores de primera línea como Cate Blanchett, Ewan McGregor, David Bradley, Tilda Swinton y Ron Perlman. Dirigida por Del Toro y Mark Gustafson, la cinta puede verse en Netflix.

Compite con: Marcel the Shell with Shoes On, Puss in Boots: The Last Wish, The Sea Beast, Turning Red.

Del Toro en los Oscar: Ganador de dos Premios de la Academia, a mejor película y mejor dirección por The Shape of Water en 2018, Del Toro suma con esta seis nominaciones al Oscar. En 2007 se midió por el premio al mejor guion original por El laberinto del fauno, que además representó a México en el apartado de largometraje internacional; y el año pasado compitió por el premio a la mejor película con Nightmare Alley.

OTRAS MENCIONES:

Puss in Boots: The Last Wish de DreamWorks, protagonizada por Antonio Banderas y Salma Hayek, fue nominada a mejor largometraje animado. Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, la más reciente película del director mexicano Alejandro G. Iñárritu, obtuvo una única candidatura, a mejor cinematografía, del iraní-francés Darius Khondji.