¿Hay un camino viable del canto a la actuación? Lunay, Ambar Lucid e Isabela Merced hablan en ‘Cultura Clash’

El artista puertorriqueño Lunay debutó recientemente en la pantalla grande en The Valet junto al actor mexicano Eugenio Derbez. El cantante y rapero se encuentra entre una nueva generación de músicos que buscan un potencial camino en Hollywood, pero ¿hay un plan que se pueda seguir para esto?

Este es el tema del más reciente episodio de Cultura Clash con Lunay, la cantautora y aspirante a actriz Ambar Lucid (Elite), y la cantante y actriz Isabela Merced (Father of the Bride).

“La comunidad y mis fans me conocen por mi música”, dice el intérprete de “Soltera”. “Cuando digo que quiero entrar bien en el mundo de la actuación es como mi crossover. Tengo fans que están dispuestos a aceptarme en cualquier transición que quiera hacer, algo que realmente me hace poder entrar en este mundo. Me encanta cantar y actuar, y no hay otra manera. Estoy de veras concentrado en ambos”.

Si hay un camino viable de la actuación al canto, Merced, cuyo más reciente sencillo es “Agonía”, dice que sí lo hay, y los cantantes que se han abierto paso en la industria de la música podrían tener cierta ventaja. “Creo que si te estableces en una carrera de manera significativa, tendrás una transición fácil. Si vas a ser bueno en eso o no, eso depende de ti”.

En el episodio de esta semana, con A.J. Ramos como anfitrión y presentado por Capital One, los tres artistas también hablaron sobre las reacciones adversas que han recibido en redes sociales, el artista al que más admiraban cuando eran niños por romper las normas de género y mucho más.

Ahora en su segunda temporada, Cultura Clash destaca a artistas e influencers latinos que tratan temas de actualidad dentro de la cultura y la música latinas. Un nuevo episodio se trasmite todos los miércoles en Billboard.com, las redes sociales y el canal de YouTube de Billboard. Echa un vistazo al episodio de esta semana.