Morat opina sobre viralización de ‘No se va’, el apasionado discurso de Almodóvar y otros momentos: Los40 Music Awards

Con actuaciones fascinantes de artistas como Rosalía, María Becerra, Manuel Turizo, Lola Índigo, Marc Seguí, Tiago PZK y muchos más, Los40 Music Awards eran el mejor lugar donde estar una fría noche de viernes en Madrid.

Explorar See latest videos, charts and news Morat rosalia Sebastian Yatra See latest videos, charts and news

La ceremonia de premios de 2022 se llevó a cabo el 4 de noviembre en el WiZink Center, cerca del centro de la ciudad. Si bien las actuaciones estuvieron entre los aspectos más destacados del espectáculo, también hubo entrevistas en la alfombra roja y un discurso de la ícono del cine Pedro Almodóvar que vale la pena incluir entre los mejores momentos de la noche.

Aquí algunos de los puntos destacados de este año en Los40 Music Awards.

Morat se pronuncia sobre la viralización de “No se va”

El sencillo de 2019 “No se va” de la banda colombiana actualmente tiene su momento — gracias a una versión del emergente Grupo Frontera. Su interpretación norteña de “No se va” pasó a ser tan solo la quinta canción regional mexicana en la historia del Hot 100, alcanzando el No. 57 tras entrar a la lista de todos los géneros en octubre. Sobre los nuevos aires que le dio Frontera a su sencillo, Morat dijo a Billboard en la alfombra roja: “La reacción de cuando lo escuchamos no fue tan sorprendente. Ya nos había pasado [con otras canciones]. Nos ponemos felices por ellos. Nos ponemos felices sobre todo por la canción, porque está trascendiendo”.

Rosalía se declara fan de una jugadora de fútbol

Cuando Rosalía recogió su premio al mejor álbum por Motomami en la categoría España, expresó su admiración por una de las presentadoras del galardón, Alexia Putellas, quien juega para el equipo femenino de fútbol de Barcelona y ganó un Balón de Oro este año. “Qué fuerte, porque yo soy tan fan de Alexia. ¡Yo no sabía que me lo estaba dando Alexia! Es muy fuerte, me acabo de dar cuenta. Es que soy muy fan de ella”.

Una motomami recoge el premio a Mejor Álbum en Categoría España: ¡Enhorabuena, @rosalia! 💃🏻



🔴 Sigue #LOS40MusicAwards en directo aquí https://t.co/D4dONPTR7f pic.twitter.com/RkrLjUFz9K — LOS40 (@Los40) November 4, 2022

Ricky Montaner habla de lo mucho que le ha dado “Llorar, llorar”

“Es una de mis canciones favoritas que hemos hecho en toda nuestra carrera”, dijo Ricky, del dúo Mau y Ricky, sobre su colaboración con Carin León. “Es una canción que nos ha dado alegría y ha evolucionado orgánicamente con el tiempo. La lanzamos hace unos meses y solo ahora estamos viéndola subir en las listas. Es una bendición y estoy muy orgulloso de ella”. El cantante y compositor también dijo que él y su hermano Mau la escribieron mientras vivían en México, cuando estaban grabando el programa La Voz México. “Necesitaba a un cantante mexicano que le diera el sello de aprobación […] y tuvimos muchísima química con Carin. Lo amo y estoy muy agradecido”. Ricky también adelantó que el próximo álbum de Mau y Ricky saldría el próximo año.

Tiago PZK se toma un momento para reflexionar

El álbum debut del músico argentino, Portales, representó un punto de inflexión para él. “Aprendí tanto de mí mismo y de lo que es tener una visión más clara. Me dio mi identidad”, dijo a Billboard. “Aprendí a trabajar bajo presión. Ahora que he lanzado mi primero, tengo que empezar a pensar en el próximo álbum. No hay descanso en el medio”.

Pedro Almodóvar exhorta a los fans a ver películas… en el cine

El legendario director, guionista y productor cinematográfico, Pedro Almodóvar, subió al escenario de Los40 para recibir el premio Golden 2022. Durante su discurso, le pidió a los fans que vayan al cine a ver películas. “Yo sé que vosotros no vais mucho al cine. Y no sé si os habéis enterado de que el cine, las salas, están atravesando una enorme crisis. Me concedo el poder de daros el consejo de que volváis a experimentar lo que es ver una película en una pantalla que es mucho más grande que tu salón de estar. Es que de verdad, los que no lo hayáis experimentado hasta ahora, es una experiencia que os va a marcar. El cine es algo hipnótico y para que esa hipnosis se lleve a cabo tú tienes que ser diminuto y estar rodeado de gente desconocida y en un lugar a oscuras”.

Gracias por un cine diverso, que nos hace sentir tanto y que ha cruzado tantas fronteras 💙 #PedroAlmodóvar, ganador del Golden Music Award por toda una vida dedicada al séptimo arte 🎬



🔴 Sigue #LOS40MusicAwards en directo aquí https://t.co/D4dONPUoWN pic.twitter.com/obnNFm6vam — LOS40 (@Los40) November 4, 2022

Sebastián Yatra no para de bailar

Si hay alguien que sin duda se divirtió más el viernes fue Sebastián Yatra. El astro colombiano bailó toda la noche mientras animaba a compañeros que subieron al escenario como María Becerra y Manuel Carrasco. Fue el máximo fan que también subió al escenario para aceptar el premio al mejor álbum (Dharma) en la categoría Global Latina.