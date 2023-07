Peso Pluma, Arcángel, Nicki Nicole, Fonseca, Yatra, Nathy Peluso, Maria Becerra, Grupo Frontera y más confirmados para Latin Music Week 2023 en Miami

Billboard anunció hoy (19 de julio) los primeros artistas confirmados para la edición 2023 de Latin Music Week (Semana de la Música Latina) que tendrá lugar del 2 al 6 de octubre en el Faena Forum en Miami.

Arcángel, Edgar Barrera, Maria Becerra, Eladio Carrión, Fonseca, GALE, Grupo Frontera, Natanael Cano, Nathy Peluso, Nicki Nicole, Peso Pluma, Santa Fe Klan, Sebastian Yatra, Vico C, Yng Lvcas, y Young Miko participarán como parte de los cinco días de conversaciones, paneles y actuaciones exclusivas. La registración ya está abierta en BillboardLatinMusicWeek.com.

“Billboard Latin Music Week se enorgullece en juntar a los mejores y más emocionantes, brillantes y relevantes artistas y ejecutivos de la música y el entretenimiento. El muy diverso grupo de invitados de este año demuestran porqué la música latina está dominando los charts globales. Este será un año histórico para Latin Music Week con muchas personalidades más por anunciar”, dijo Leila Cobo, Chief Content Officer de Billboard, Latin/Español (directora de contenido latino y en español).

Maria Becerra, GALE, Nicki Nicole, Nathy Peluso y Young Miko participarán en el panel Boys Club No More!, enfocado en las mujeres en los charts. Paneles adicionales incluyen The New Mexican Revolution con los artistas Natanael Cano, Peso Pluma, Santa Fe Klan, y Yng Lvcas; y Edgar Barrera y Grupo Frontera unirán fuerzas en el panel Making the Hit LIVE, donde artistas y productores colaboran y crean un hit en vivo de cero. En el 2022, Making the Hit LIVE con el productor Ovy on the Drums y Blessd fue tan exitoso que los dos artistas lanzaron la canción que crearon en la sesión; el tema, titulado “Billboard,” ya se puede escuchar. La programación también incluirá la serie de conciertos Billboard En Vivo, cinco días de conciertos con los mejores artistas del momento, que serán anunciados pronto.

“El compromiso de Billboard es celebrar y fomentar la música y la cultura latina. Regresamos en octubre a Miami, que coincide con el Mes de la Herencia Hispana, para continuar promoviendo las voces Latinas a través de programación única y cuidadosamente seleccionada”, dijo Mike Van, presidente de Billboard.

Con más de 30 años de trayectoria, Billboard Latin Music Week es el evento más grande y de mayor trayectoria de la música latina a nivel mundial. Después de una edición sold out en el 2022 que incluyó paneles y conversaciones con Maluma, Ivy Queen, Chayanne, Romeo Santos, Christina Aguilera, Grupo Firme y Maluma, entre muchos otros, el evento regresa para coincidir con el Mes de la Herencia Hispana.

Billboard Latin Music Week coincide con los Premios Billboard de la Música Latina que tendrán lugar el 5 de octubre en el Watsco Center en Miami, y se transmitirán en vivo por la cadena Telemundo. La premiación se transmitirá simultáneamente por la cadena de entretenimiento Universo, y a través de América Latina y el Caribe por Telemundo Internacional.

Registración para Billboard Latin Music Week 2023 está abierta. Regístrate aquí:

BillboardLatinMusicWeek.com.