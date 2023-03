Productores del Oscar cuentan cómo se dio a último minuto la actuación de Lady Gaga

Los productores detrás de los Premios de la Academia 2023 revelaron en una entrevista el lunes (13 de marzo) cómo la actuación de Lady Gaga se organizó en el último momento.

Como se informó antes de la gala de premios, la presentación de la estrella del pop y ganadora previa del Oscar no estaba pautada originalmente debido a su apretada agenda de rodaje de la secuela de Joker, Folie à Deux, con Joaquin Phoenix. Sin embargo, eso cambió la mañana del espectáculo, cuando a última hora, en un giro inesperado, fue anunciada como artista.

“Honestamente, y esto no es para darnos palmaditas en la espalda porque somos muy malos para eso, pero hemos establecido una confianza en la relación con Gaga a lo largo de los años”, dijo el productor ejecutivo de los Oscar, Ricky Kirshner, a The Hollywood Reporter. “Hice el Super Bowl con ella y Glenn ha hecho muchas entregas de premios con ella, incluida su interpretación de ‘Shallow’ en los Oscar”.

“Ella realmente quería hacer algo”, continuó. “La verdad es que estaba filmando su película, no hubo engaño involucrado. Y el jueves, a eso de las cuatro, recibimos un mensaje de texto que decía que quería intentarlo, que no tenía tiempo para organizar una gran actuación, pero que quería que fuera algo crudo y que la gente viera a la verdadera Gaga y, con una voz como la de ella, no necesitas mucho más que eso”.

La interpretación resultante de Mother Monster — como los fans llaman a Lady Gaga — de “Hold My Hand”, candidata al Oscar a mejor canción original, estuvo lejos de ser un espectáculo grandioso, pues la cantante optó por llevar como atuendo una sencilla camiseta negra y jeans rotos para ejecutar una versión simplificada de la balada de Top Gun: Maverick. “Es profundamente personal para mí, y creo que todos nos necesitamos unos a otros. Necesitamos mucho amor para caminar por esta vida”, dijo a la audiencia antes de sumirse en la canción.

Echa un vistazo a la actuación de Gaga en los Oscar a continuación.