Lady Gaga canta versión minimalista de ‘Hold My Hand’ de ‘Top Gun: Maverick’ en los Oscar 2023

Lady Gaga took the stage at the Dolby Theater in Los Angeles on Sunday night (March 12) to perform her hit best song nominee “Hold My Hand,” from the blockbuster sequel Top Gun: Maverick.

“Escribí esta canción con mi amigo BloodPop para la película Top Gun: Maverick en el sótano de mi estudio”, dijo al comenzar su actuación. “Es profundamente personal para mí, y creo que todos nos necesitamos unos a otros. Necesitamos mucho amor para caminar por esta vida, y todos necesitamos un héroe alguna vez. Hay héroes a nuestro alrededor, en lugares sin pretensiones, pero es posible que descubras que puedes ser tu propio héroe incluso si te sientes roto por dentro”.

Entonces Gaga ofreció una versión simplificada de la poderosa balada de Maverick, acompañada solo por un piano para el primer verso y el coro antes de que se le unieran la batería y el bajo para el resto de la actuación. Fue na versión cruda y apropiada de esta pieza íntima, dada su emotiva introducción.

“Hold My Hand” alcanzó el puesto No. 49 en el Billboard Hot 100 en 2022, uno de los dos éxitos en el Hot 100 de Maverick, junto con “I Ain’t Worried” de OneRepublic. Lady Gaga ganó previamente el Oscar a la mejor canción original en 2019 por su dueto con Bradley Cooper “Shallow” de A Star Is Born, que llegó a la cima del Hot 100.

Top Gun: Maverick estaba nominada a seis Premios de la Academia este año, incluyendo también edición, guion adaptado y mejor película. Era una de dos secuelas taquilleras que competían por el Oscar a la mejor película, junto con Avatar: The Way of Water. El premio fue para Everything Everywhere All At Once.