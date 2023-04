‘La Usurpadora: The Musical’ revive clásico de telenovelas y éxitos latinos de los 90

La Usurpadora llega a los cines en una nueva adaptación musical presentada por Pantelion Films, 25 años después de la telenovela mexicana protagonizada por Gabriela Spanic y Fernando Colunga.

Dirigida por Santiago Limón y producida por Matt Walden y Paul Presburger, La Usurpadora: The Musical, al igual que la famosa telenovela de 1998, gira en torno a las gemelas idénticas Valeria y Victoria, quienes fueron separadas al nacer y 28 años después se conocen e intercambian vidas. La primera es humilde y amable, la segunda es rica y cruel.

Una banda sonora de 13 temas, producida por el productor ganador del Grammy y el Latin Grammy Sebastian Krys, acompaña a la película original.

“Matt Walden me llamó y me dijo que estaba convirtiendo una telenovela en un musical y le dije: ‘¡Eso es una locura, cuenta conmigo!’”, dijo Krys durante una presentación para la prensa en Miami el miércoles (5 de abril) por la noche. “Tiene sentido, porque la forma en que lo explicaría es que las telenovelas de por sí son exageradas, por lo que el siguiente paso lógico es que todos canten y bailen”.

Aunque la película tiene lugar en la actualidad, su banda sonora rinde homenaje a algunos de los mayores éxitos latinos de los 90, incluidos “La vida es un carnaval” de Celia Cruz, “Mi tierra” de Gloria Estefan, “Bidi Bidi Bom Bom” de Selena Quintanilla, “Vuelve” de Ricky Martin, “No podrás” de Cristian Castro, y muchos más.

“Buscamos aquí y allá para dar con el ajuste perfecto musicalmente, líricamente, y luego obteníamos los derechos”, explica Krys sobre su debut en una banda sonora, que tomó más de cuatro años en crearse. “He trabajado con muchos de esos artistas en muchas de sus grabaciones, como con Ricky Martin y Franco De Vita. He trabajado con Gloria 12 años, por lo que hacer esta banda sonora fue un poco abrumador, porque no quería echar a perder las canciones originales”.

“Una de las cosas que más me gustó de grabar las canciones es que nos dio total libertad de sentirlas a nuestra manera”, agrega Isabella Castillo, quien interpreta a Valeria y Victoria en el musical. “Fue un proceso de unos cuatro meses en el que tuvimos la libertad de jugar y experimentar con la armonía y las melodías. Eso es lo que se va a ver aquí. Tenemos mezclas de canciones, diferentes ingredientes y nuevos arreglos musicales que estas canciones no tenían antes. Es verdaderamente alucinante”.

Dar vida a los éxitos de los 90 en La Usurpadora: The Musical fue un motivo de alegría para el elenco, que también incluye a Alan Estrada como Carlos Daniel, objeto del amor de las gemelas.

“Para mí, los últimos 20 minutos en la película fueron mis favoritos de actuar”, dice. “La combinación de ‘Vuelve’ y ‘Cosas del amor’ me parece muy emocionante y van a ver cómo se desarrollan muchas en esa escena. Me da alegría. En la proyección de Los Ángeles, todos aplaudieron, como si estuvieran viendo una obra de teatro. Nunca había visto que algo así sucediera en una película, y de veras me gustó esa reacción. Como actores, queremos que, de alguna forma, nuestro trabajo que se recuerde”.

La Usurpadora: The Musical, en la que también actúan Susana Zabaleta, Jesús Ochoa, Alejandra Guzmán y Spanic, la excepcional actriz de La Usurpadora original, entre otros, se estrena el viernes en Estados Unidos y el 12 de abril en México.