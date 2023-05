‘La Sirenita’: Escucha la banda sonora de la nueva versión del clásico de Disney

A solo unos días de que La Sirenita (The Little Mermaid) llegue a las salas de cine, la banda sonora de la nueva versión con actores del clásico animado de Disney llegó a las plataformas de streaming el viernes (19 de mayo).

Los fans pueden esperar la música y letra de Alan Menken y Howard Ashman que fueron parte de La Sirenita original de 1989, así como nuevas letras encantadoras cortesía de Lin-Manuel Miranda.

En antesala al estreno de la película, los fans tuvieron la oportunidad de escuchar la impresionante interpretación de Halle Bailey de “Part of Your World” (y su versión coreana, cantada por Danielle del grupo de K-pop NewJeans), “Under the Sea” y “Kiss the Girl” interpretadas por Daveed Diggs. La banda sonora llega menos de dos semanas después de la premiere de la cinta en Hollywood.

Antes del lanzamiento, la integrante de Chloe x Halle se expresó en numerosas ocasiones orgullosa de traer una nueva forma de representación a la pantalla grande. En noviembre, compartió que lo más “conmovedor” de interpretar a la emblemática Ariel fue ver cómo reaccionaban las niñas al escucharla cantar “Part of Your World” cuando se lanzó el tráiler de la película en septiembre.

“Simplemente me hace llorar”, dijo. “El hecho de que todos estos pequeños negros y morenos puedan sentirse representados es realmente especial para mí. Sé que si hubiera tenido eso cuando era más joven, eso habría cambiado muchas cosas para mí y mi perspectiva sobre quién soy como individuo”.

Escucha la banda sonora de La Sirenita a continuación.