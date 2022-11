La canción favorita de Messi en el Mundial

Después de su victoria 2-0 sobre México durante la Copa del Mundo en Qatar el 25 de noviembre, el equipo argentino celebró cantando a gritos en los vestidores. La canción es “Muchachos, Ahora Nos Volvimos a Ilusionar” de La Mosca, la banda argentina de nueve miembros que toca una mezcla irresistible de ska, rock y pop con toques de tango.

No es la primera vez que el tema se asocia al fútbol. “Muchachos” ha estado en el radar de los fans desde que Lionel Messi dijo en una entrevista con Diario Olé que era su favorita entre muchas, y hasta cantó un par de estrofas en vivo.

Este sábado, cuando Argentina evitó la descalificación de la Copa con sus dos goles, uno anotado por el mismo Messi, la canción nuevamente cobró vida, apropiadamente. Después de todo, su primera estrofa dice: “En Argentina nací, tierra del Diego y Lionel; de los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré.”

Pero su letra original no era esa. Originalmente titulada, “Muchachos, Esta Noche Me Emborracho,” era una canción de amor, escrita en el 2003 por Guillermo Novellis, cantante de la Mosca, y Sergio Cairat. En julio del 2021, Fernando Romero, un fanático del equipo argentino, escribió la nueva letra para celebrar el camino de Argentina hacia la final de la Copa América. Cuando cámaras de televisión filmaron a fanáticos cantando el tema antes de la final de la Copa, la canción y su nueva letra se fueron virales, y llamaron la atención de Messi y sus compañeros de equipo.

También llamó la atención de Novellis y La Mosca, que grabaron una nueva versión del tema usando la mayoría de la letra de Romero (quien tiene crédito en la nueva versión. El tema y su video musical fueron lanzados un par de semanas antes del inicio de la Copa Mundial.

Hablamos con Novellis, quien al igual que Messi, está celebrando volverse a ilusionar.

Billboard: “Muchachos” es una canción medio melancólica. ¿Te sorprende que se haya convertido en un éxito de los hinchas del fútbol?

Novellis: Es una canción melancólica que tiene mucho de tango pero en su versión Mosca –es como todas nuestras canciones– está puesta en contexto de mucho ritmo, se puede bailar. Hará unos 5, 6 años la adoptó primeramente un equipo muy conocido que se llama Racing Club. Y después cada equipo la adaptó, con cada equipo adaptando la letra.

La nueva versión empezó con la Copa América. Era Fernando Romero, un fan hincha de Racing que decidió cambiarle la letra la canción que ellos siempre cantan. La verdad que la letra está muy buena. Tiene que ver con nuestras frustraciones, nuestros éxitos, nuestras esperanzas, Malvinas, finales perdidas y finales ganadas. Y por supuesto volver a tener la ilusión de ser campeones. Quizás por eso caló tanto con los hinchas y con los jugadores.

¿Cuándo decidieron grabarla?

Fue una decisión nuestra pero muy influenciada por nuestro manager, Santiago Ortiz. [Un par de semanas antes del mundial] le habían hecho la entrevista a Messi y le preguntaron cual es la canción favorita. Es como llegar a Roma y que te presente el Papa.

¿Conocen a Messi personalmente?

Si conocemos a Messi. Hemos tenido la oportunidad de verlo varias veces. Inclusive tocamos en su cumpleaños de 20. Y después nos hemos cruzado. No diría que somos amigos pero a partir de ahora lo seremos.

La semana pasada Argentina perdió en su primer partido. ¿Qué pensaron en ese momento?

Estábamos todos pensando en ese partido. El Mundial es muy corto. Yo quiero ganar todos los partidos. Tu puedes perder un solo partido. Y Argentina lo perdió al comienzo. Argentina venia de una racha muy favorable, invicta. Y quizás ese balde de agua fría haya hecho salir el orgullo. Yo siempre pienso que no hay mal que por bien no venga. EL futbol es un deporte muy maravilloso, que no responde a las estadísticas, como el tenis. Yo tengo una cábala con todos nuestros compañeros que es desearnos una feliz Navidad. Eso quiere decir que todo habrá salido bien.

¿Irán a Qatar?

Todo depende de que tengamos una feliz Navidad.

¿Son diferentes los hinchas de Argentina comparados con otros?

Yo creo que si es diferente el hincha. Lo vemos no solo en el futbol sino también en la música. El fan argentino no se conforma con ser espectador; quiere ser protagonista: desde la tribuna, desde el público y desde una grada. Y esta buenísimo.