Qué significa el fútbol para mí: Johann Vera sobre la perseverancia y el espíritu de Ecuador en el Mundial 2022

En honor a la Copa Mundial de la FIFA 2022, que comenzó el domingo (20 de noviembre) en Qatar, Billboard conversa con artistas latinos que son grandes fans del fútbol para indagar qué significa este deporte para ellos. Para nuestra segunda entrega, hablamos con el cantante pop ecuatoriano Johann Vera, quien se declara hincha del fútbol y se dispone a apoyar a la Selección Ecuatoriana en el torneo. A continuación, “Qué significa el fútbol para mí” de Vera, tal como le contó a Billboard.

Mi primer recuerdo del fútbol, ahora que lo pienso, se remonta a mi casa de Guayaquil. Me gustaba jugarlo en mi patio trasero. Para ser honesto, no soy el mayor fanático del fútbol, pero entiendo la euforia que provoca y la he vivido, y creo que el sentimiento no tiene comparación. Recuerdo que tenía unos seis años cuando la primera Copa del Mundo de Ecuador en 2002, y también oír a toda la ciudad gritar “gol” y celebrar. No hay nada más que produzca esa emoción de ver a todo un país unido. El país puede estar pasando por una mala situación, pero ese gol lo cambia todo.

Siempre quise hacer una canción para mi país y pensé que era muy importante traer ese sentimiento patriótico. Me parece que siendo un artista ecuatoriano que vive en el exterior, te das cuenta de lo importante y mágico que es tu país. Desde que comencé mi carrera, tuve muy presente mi país y mi bandera en todo lo que hago. Trabajé en “Donde nací” por mi cuenta, es un regalo que le quería dar a mi país. Esta canción y la Copa del Mundo traen positivismo y alegría a mi país.

Una vez hecha la canción, quise enviarla a la Federación Ecuatoriana de Fútbol para ver diferentes formas de promocionarla. A todos les encantó la canción, pero ya era tarde y ahí cambié el estribillo de la canción a: “Me dicen no, yo digo sí, así lo hacemos donde nací”. Creo que este espíritu de perseverancia se lo debo 100% a mi país. Lancé la canción solamente en las redes sociales, y mucha gente en mi país comenzó a reaccionar y a crear contenido con ella, y sentí, en ese momento, que ya había ganado.

Soy hincha de la Tri, de mi equipo, porque representan a mi país. Siento que viviendo en el exterior pesa más tu bandera. Puede que no sea el fanático del fútbol más grande del mundo, pero si la Tri está jugando, ahí estoy.

Confío en que este será el mejor Mundial para Ecuador. Ganar todo el torneo puede parecer algo inalcanzable, ¿pero por qué no? Tenemos un equipo increíble. Si Ecuador gana el Mundial, significaría mucho. Más allá del fútbol, creo que cambiará la situación de nuestro país y significaría un renacer.