Jessie Reyez, Snow Tha Product y Adriel Favela hablan de romper las normas de género en ‘Cultura Clash’

Jessie Reyez, Snow Tha Product y Adriel Favela se reunieron en un nuevo episodio de Cultura Clash de Billboard para hablar sobre las maneras en que alteran los roles de género y por qué esto es importante en el campo de la música latina.

“Realmente no encajé la mayoría de las veces en mi carrera musical de 10 años hasta ahora”, dice el cantante regional mexicano Favela. “Me sentía perdido todo el tiempo, pero se trata de tener esa cultura mexicana-estadounidense y estar orgulloso de ella. Hubo un momento en que fui el primero en tatuarse en el regional mexicano y era algo malo. No fue hasta que decidí ser yo mismo y divertirme con eso que a la gente empezó a agradarle”.

La rapera mexicana-estadounidense Snow pudo verse reflejada en esto.

“Me criaron de una manera muy tradicional mexicana. Toman tu mayor inseguridad y la convierten en tu apodo. Entonces, definitivamente me hicieron eso”, señala. “Se refirieron mucho al tipo de persona que era, o a lo que hacía. Eso me hizo querer ser muy fiel a mí misma y así terminé poniendo todo en la música. Aprendí a amarme a mí misma por la forma en que los fans me amaban por ser yo misma”.

Cuando se trata de defender su arte, la cantautora colombiana-canadiense Reyez asegura que es “algo que se da por sentado en esta industria”.

“Me parece que me he vuelto un poco más inmune a eso con los años”, explica. “A veces solo tienes que divertirte. Tengo que tener cuidado de no convertirme en una caricatura de mí misma por ir contra la corriente. Solo necesito hacer lo que quiera, independientemente de si me dan aliento o no, porque los aplausos tienen que venir de adentro para que sean válidos”.

En el episodio de esta semana, conducido por A.J. Ramos de YouTube y presentado por Capital One, los tres artistas también hablaron sobre las reacciones adversas que han experimentado en las redes sociales, ver a los artistas que más admiraban de pequeños romper las normas de género y mucho más.

“El simple hecho de ser seres humanos merece respeto”, afirma con orgullo Favela.

Ahora en su segunda temporada, Cultura Clash, presenta a artistas e influencers latinos discutiendo temas de actualidad dentro de la cultura y la música latinas. Un nuevo episodio se trasmite todos los miércoles en Billboard.com, las redes sociales y el canal de YouTube de Billboard. Aquí puedes ver el episodio de esta semana.