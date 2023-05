¿Cuál es tu película favorita de Jennifer Lopez? ¡Vota!

Dos décadas después de saltar a la fama con el papel protagónico en Selena, Jennifer Lopez sigue demostrando su poder de congregación en el cine con la película de suspenso y acción The Mother (La Madre), que se estrenó el 12 de mayo y lidera por segunda semana consecutiva el top 10 de Netflix con más de 94 millones de horas vistas a nivel global a la fecha, convirtiéndose en el debut más exitoso de la plataforma en 2023, según Variety.

Explorar Explorar Jennifer Lopez See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

Paralelo a su carrera musical, la superestrella neoyorquina de origen puertorriqueño ha llevado una carrera prolífica como actriz, protagonizando más de 30 películas en una variedad de géneros y papeles, pero mayormente en comedias románticas.

Desde una planificadora de bodas que se enamora de quien resulta ser su próximo cliente en The Wedding Planner (Experta en Bodas), hasta una mucama que se enamora de un famoso político en Maid in Manhattan (Sueño de Amor) o una nuera no tan ingenua que se enfrenta a su suegra antes de la boda en Monster-in-Law (Si Te Casas… Te Mato), J.Lo se ha convertido en un ícono del rom-com, siendo estas unas de sus más recordadas.

En cuanto a suspenso y drama, hizo el papel de una madre que se enfrenta a su exesposo para luchar por su vida y la de su hija en Enough (Nunca Más); el de Puchi, la esposa de Héctor Lavoe, en la cinta biográfica estelarizada por Marc Anthony El Cantante (2006); y el de Ramona Vega en Hustlers (Estafadoras de Wall Street), sobre un grupo de exempleadas de un club de striptease que se unen para darles a sus clientes de Wall Street de su propia medicina, por mencionar algunas.

La multifacética Diva del Bronx ha actuado en películas biográficas, animadas, de acción, drama, suspenso, y comedias románticas. ¿Cuál es tu película de favorita de Jennifer López? Participa votando en nuestra encuesta.