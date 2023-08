Mira a Jennifer Lopez cantar espontáneamente ‘I Will Survive’ en un bar en Italia en sus vacaciones

Incluso mientras se relaja en un pub de vacaciones, Jennifer Lopez no puede evitar ser la estrella del show. En un video publicado por la Taverna Anema e Core en Capri, Italia, durante el fin de semana, la cantante y actriz deslumbra a la multitud en el abarrotado bar interpretando el himno disco de 1978 de Gloria Gaynor, “I Will Survive”.

En el clip de la actuación improvisada del sábado, Lopez, ataviada en un vestido plateado digno de una entrega de premios, salta valientemente a la diversión cuando la canción suena en la máquina de karaoke, sostiene una pandereta en la mano izquierda y canta a todo pulmón la letra empoderadora mientras está sentada junto a otro cliente del local.

Y, como es una profesional, Lopez se aferra al micrófono para interpretar una de sus propias canciones, “Let’s Get Loud”, de su álbum debut de 1999 On the 6.

Aunque su esposo Ben Affleck no aparece en el video, Lopez claramente se estaba divirtiendo de lo lindo en otro clip que publicó de su viaje de verano en el que come unos deliciosos raviolis al aire libre mientras suena “Mambo Italiano” de Dean Martin en el fondo.

Lopez se ha estado preparando para lanzar su noveno álbum de estudio aún sin fecha This Is Me… Now, la secuela de su set de 2002 This Is Me…Then. Recientemente ofreció un adelante de su más reciente oda a Affleck, “Midnight in Vegas”, un homenaje a la boda de la pareja en la Ciudad del Pecado en 2022. Es al menos la tercera canción que ha escrito para su esposo actor, después de “Dear Ben” del álbum de 2002; “Dear Ben Pt. II” está programado para aparecer en Now.

Mira el video de la noche de fiesta de Lopez publicado en la cuenta de Instagram de la taberna.