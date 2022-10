Jaime Camil no temió interpretar a Vicente Fernández en ‘El Rey’

Jaime Camil no dudó interpretar al ídolo de la música ranchera Vicente Fernández en la serie biográfica El Rey, Vicente Fernández. El actor y cantante mexicano, conocido por sus papeles en comedias como Jane the Virgin y Qué pobres tan ricos, se lanzó a encarnar al difunto ícono cultural en este drama como suele abordar cualquier otro proyecto.

“Si dejas que el peso y la magnitud de Vicente Fernández se te siente en los hombros, nosotros que vivimos de nuestras emociones y de conectar con las emociones del público, imagínate tú si la primera emoción que me programo para un proyecto es miedo o incertidumbre, pues me estoy programando para el fracaso”, dice Camil a Billboard Español en entrevista telefónica desde Los Ángeles.

“Llevo haciendo esto 27 años y pues ya como que agarras una onda de que, aunque nunca pierdes las mariposas del estómago, las procesas de una manera diferente, como con ganas, con ímpetu, con deseo de hacer las cosas, de estar en el set”, afirma. “En vez de que te dé un pánico escénico y salgas corriendo, pues ya lo procesas como ‘guao, qué emoción, qué padre (genial) va a ser hacer esto'”.

Producida por Caracol TV de Colombia, donde se estrenó el 3 de agosto antes de su llegada a Netflix el 16 de septiembre para su difusión en el resto del mundo, El Rey, Vicente Fernández pasó más de dos años en desarrollo y contó con el apoyo del cantante y su familia. Fernández, de hecho, apareció en una breve promoción de la serie en abril de 2021 diciendo “Mi historia, mis canciones, mi sentir, y lo mucho que los quiero, muy pronto en Netflix”, ocho meses antes de fallecer a los 81 años.

Camil, quien dijo a Billboard que es “muy amigo” de dos de los hijos de Fernández, Alejandro y Gerardo, ha resaltado en el pasado que se respetaron los deseos de la familia a la hora de interpretarlo.

La serie de 36 episodios — actualmente entre las 10 producciones más vistas en Netflix en Estados Unidos y distintos países de Latinoamérica, y que llegó a ser No. 1 a nivel mundial para contenido en lengua no inglesa — sigue al artista a lo largo de varias décadas, de manera no lineal, desde su humilde infancia en su pueblo natal de Huentitán El Alto, en Jalisco, México, hasta su ascenso al estrellato. Fernández es interpretado por cuatro actores en las distintas etapas de su vida: Kaled Acab de niño, Sebastián García de adolescente, Sebastian Dante de joven, y Camil de adulto.

Para hacerlo, Camil no solo debió subir un poco de peso y dejarse crecer las patillas y el bigote, sino “ver horas y horas y horas ilimitadas de pietaje de Vicente en entrevistas” en busca de su esencia, recuerda. “Luego hicimos muchísimos ejercicios de conexión emocional y de conexión energética con los otros tres Vicentes, con nuestros coaches actorales, y así fue como pudimos darle una homogeneidad… [para] que la gente eventualmente pues no viera a cuatro diferentes actores, sino viera a la misma persona en diferentes edades”.

Asimismo, el actor mexicano, que a principios de los 2000 lanzó los álbumes Para estar contigo y Una vez más (este último con dos canciones que figuraron en la lista Hot Latin Songs de Billboard), debió aprender a entonar lo más parecido posible a Fernández, del que interpreta títulos tan emblemáticos como “Volver, volver”, “Por tu maldito amor” y, por supuesto, “El Rey”. La banda sonora de la serie — lanzada por Caracol TV y Sony Music el 3 de agosto en Colombia y el 14 de septiembre en el resto del mundo — incluye 20 canciones, 14 de ellas interpretadas por Camil.

“Cantar las canciones fue un reto muy importante porque yo me hice a la tarea de cantarlas en el tono original en las que las grabó Vicente”, dice el actor, explicando que en las décadas de 1970 y 80 los artistas solían grabar dos tonos arriba “para que disque brillaran más”, y luego ya las interpretaban en tonos más cómodos en los conciertos. “Eso fue un reto muy bonito en el estudio de grabación. El reto fue encontrar ciertos ademanes o ciertas formas que él tenía de hablar y eso acabaron siendo solamente las pinceladas del personaje o el betún del pastel, porque la mezcla del pastel era conectar emocionalmente con el público y hacer un personaje humano”.

Al preguntarle cuál es su canción favorita del también llamado “Charro de Huentitán”, Camil señala que responder esa pregunta le resulta ahora “imposible”.

“Si yo no hubiera estado en este proyecto y fuera un fan más al que le preguntaras, seguramente te diría ‘ah, “Volver, volver”, o “El rey”’, las clásicas”, dice, admitiendo que la música de Fernández fue más la música de sus padres que la suya. “Pero al haber sido parte de un proceso tan íntimo que me conectó de una manera tan especial, tan mágica y tan profunda con Vicente Fernández, no te puedo contestar”.

A lo largo de su carrera, Fernández obtuvo 40 entradas en la lista Top Latin Albums de Billboard, 26 de ellas en el Top 10 y seis No. 1. En Hot Latin Songs tuvo 65 entradas en total, incluyendo 20 Top 10 y un No. 1 (“El último beso” de 2009, que lideró por una semana). Asimismo, mantiene los récords de más éxitos en Hot Latin Songs para un artista solista regional mexicano, con 65; más entradas en Regional Mexican Albums para un solista del género, con 54, y más No. 1 para un artista solista regional mexicano en esa misma lista, con 17.

Sobre el legado de “Chente” y lo que su preparación para esta serie le dejó, Camil destaca que Fernández “solito puso la música charra o la música de mariachi en el mapa mundial, por necio, por perseverante, por terco”.

“Era muy decisivo, muy honorable. Cuando él te daba su palabra, hasta no cumplirla no estaba en paz”, dice Camil. “Hay rasgos de su personalidad que yo admiro mucho, la verdad, y me identifico mucho también con eso. ¡Es que imagínate! Vicente Fernández fue para la música mariachi lo que fue Elvis Presley para el rock ‘n’ roll”.