‘Guardianes de la Galaxia 3’ incluye música de Radiohead, Beastie Boys, Springsteen y más

El director James Gunn emocionó a los fans sobre Guardians of the Galaxy Vol. 3 el lunes (3 de abril) al develar la banda sonora oficial de la película, que incluye una variedad de grandes clásicos de todos los tiempos.

La lista de canciones del Awesome Mix Vol. 3 trae una versión acústica de “Creep” de Radiohead, “No Sleep Til Brooklyn” de Beastie Boys, “Badlands” de Bruce Springsteen, “I’m Always Chasing Rainbows” de Alice Cooper, “San Francisco” de The Mowgli’s, y “Dog Days Are Over” de Florence + the Machine, entre otros éxitos.

La tercera entrega de la popular serie de películas de Marvel Studios sobre los Guardianes de la Galaxia es protagonizada por Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan y Pom Klementieff, además de Vin Diesel como Groot y Bradley Cooper como Rocket. En la película de próximo estreno, la adorada banda de inadaptados fija residencia en Knowhere antes de que sus vidas se vean sacudidas por el turbulento pasado de Rocket. Peter Quill reúne a su equipo y se embarca en una peligrosa misión para salvar la vida de Rocket.

Echa un vistazo a la lista de canciones de Guardians of the Galaxy Vol. 3: Awesome Mix Vol. 3 y escúchala aquí antes de que la cinta llegue a los cines el 5 de mayo.

“Creep” (Versión acústica) – Interpretada por Radiohead

“Crazy On You” – Interpretada por Heart

“Since You Been Gone” – Interpretada por Rainbow

“In the Meantime” – Interpretada por Spacehog

“Reasons” – Interpretada por Earth, Wind and Fire

“Do You Realize??” – Interpretada por The Flaming Lips

“We Care a Lot” – Interpretada por Faith No More

“Koinu no Carnival” (De “Minute Waltz”) – Interpretada por EHAMIC

“I’m Always Chasing Rainbows” – Interpretada por Alice Cooper

“San Francisco” – Interpretada por The Mowgli’s

“Poor Girl” – Interpretada por X

“This Is the Day” – Interpretada por The The

“No Sleep Till Brooklyn” – Interpretada por los Beastie Boys

“Dog Days Are Over” – Interpretada por Florence + The Machine

“Badlands” – Interpretada por Bruce Springsteen

“I Will Dare” – Interpretada por The Replacements

“Come and Get Your Love” – Interpretada por Redbone