Billy Porter, Ana de Armas y más presentarán premios en los Globos de Oro 2023

Billy Porter, Niecy Nash, Quentin Tarantino, Jamie Lee Curtis y Tracy Morgan serán algunos de los presentadores de los Globos de Oro 2023.

Ana de Armas, Ana Gasteyer, Colman Domingo, Michaela Jaé Rodriguez, Natasha Lyonne y Nicole Byer también están presentarán premios durante la ceremonia, que se transmitirá en vivo el 10 de enero de 8 a 11 p.m. (hora del este) por NBC y el servicio de streaming Peacock.

Como se anunció previamente, Jerrod Carmichael conducirá la gala, que se realizará en la sala habitual de los Globos, el Grand Ballroom del Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills. California. Eddie Murphy recibirá el Premio Cecil B. DeMille 2023 a la trayectoria en el cine, y Ryan Murphy el Premio Carol Burnett a la trayectoria en televisión.

La pianista Chloe Flower tiene previsto actuar en el evento. Su álbum debut homónimo, lanzado bajo Sony Music Masterworks, alcanzó el Top 5 de la lista de Billboard Classical Crossover Albums en marzo de 2022. Flower actuó en los Premios del Centro Kennedy, que se transmitieron el 28 de diciembre por CBS, en honor a la agasajada Tania León. Flower planea lanzar una nueva canción, “Golden Hour”, inspirada en su participación en los Globos de Oro.

The Banshees of Inisherin (Los espíritus de la isla) encabeza este año la lista de nominados en las categorías de cine, con ocho menciones, seguida por Everything Everywhere All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo), que recibió seis. Abbott Elementary lidera con cinco candidaturas los apartados de televisión.

Los Globos de Oro 2023 son producidos por dick clark productions y Jesse Collins Entertainment en sociedad con la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Jesse Collins y Dionne Harmon, una alta ejecutiva de la compañía de Collins, fungirán como productores ejecutivos.