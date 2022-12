Encanto en el Hollywood Bowl: Cómo ver el concierto especial gratis desde casa

El elenco de Encanto se apoderará del Hollywood Bowl para un concierto inolvidable que se transmitirá exclusivamente por Disney+ el miércoles (28 de diciembre).

El público entrará a la Casa Madrigal cuando el elenco original de Encanto se reúna en el Hollywood Bowl, con la presencia de Stephanie Beatriz (como Mirabel), Adassa (como Dolores), Carolina Gaitán (como Pepa), Jessica Darrow (como Luisa), Diane Guerrero (como Isabela), Mauro Castillo (como Félix), Angie Cepeda (como Julieta) y Olga Merediz (como Abuela Alma), además de otros invitados especiales, incluidas los legendarios astros colombianos ganadores del Latin Grammy Carlos Vives y Andrés Cepeda, así como Lin Manuel-Miranda, quien hará una introducción.

Encanto at the Hollywood Bowl transforma el histórico recinto en el mundo de la película animada laureada con el premio Oscar.

Cómo ver Encanto at the Hollywood Bowl en Disney+

Encanto at the Hollywood Bowl se estrena de manera exclusiva en Disney+ el miércoles. El concierto en vivo de la película se emitirá por streaming sin costo adicional para los suscriptores del servicio, y contará con una orquesta de 80 músicos, 50 bailarines y efectos especiales fascinantes para brindar a los espectadores un asiento en primera fila para disfrutar del espectáculo musical que celebra el mundo, los personajes y las canciones de Encanto.

Quienes ya están suscritos pueden comenzar a ver Encanto at the Hollywood Bowl en streaming tan pronto como llegue a la plataforma.

¿No eres miembro de Disney+? Disney+ cuesta 9,99 dólares al mes para streaming con publicidad, 12,99 dólares al mes por streaming sin anuncios, y 19,99 por el paquete Trio Premium con Hulu y ESPN+.

¿Quieres probar Disney+ de manera gratuita? Desafortunadamente, la plataforma de streaming no ofrece pruebas gratis, pero hay otras formas de obtener una membresía gratuita y ahorrar en tu factura general.

Verizon ofrece actualmente una suscripción gratuita de seis meses a Disney+ y el paquete Disney+. Si eres cliente de Hulu, puedes agregar Disney+ por solo 1,99 dólares mensuales durante los primeros 12 meses. Puedes ver Disney+ desde tu TV, laptop, teléfono inteligente y otros dispositivos a través de la aplicación de Disney+.

Otros títulos que se transmiten actualmente por el servicio de streaming de Disney incluyen Willow, Turning Red, The Proud Family: Louder & Prouder, Dancing with the Stars, She-Hulk, Andor, I Am Groot, Tini Tour 2022: Farewell of the Year, Elton John: Farewell Tour Live From Dodger’s Stadium, BTS Permission to Dance on Stage LA Concert, Disenchanted y mucho más.

Para ver un adelanto, aquí está el trailer oficial de Encanto at the Hollywood Bowl:

Todos los productos y servicios recomendados por Billboard son elegidos de manera independiente por los editores. Sin embargo, Billboard puede recibir una comisión por los encargos realizados a través de sus enlaces a minoristas, y el minorista puede recibir ciertos datos auditables con fines contables.