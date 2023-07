Nominaciones Emmy 2023 en 7 categorías musicales (lista completa)

Adam Blackstone, que el año pasado ganó su primer Emmy en primetime a la mejor dirección musical por su trabajo en el Super Bowl Halftime Show, ha sido doblemente nominado en esa categoría este año. Está nominado como director musical de la 2022 Rock and Roll Hall Induction Ceremony y como uno de los dos directores musicales de The Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show Starring Rihanna (su co-nominado es Omar Edwards).

Relacionadas Disclosure to Release New Album This Week

Explorar Explorar Gustavo Santaolalla See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

Otros dos ganadores anteriores en esa misma categoría, Greg Phillinganes y Rickey Minor, también están nominados de nuevo. Phillinganes, que ganó en 2015 por Stevie Wonder: Songs in the Key of Life — An All-Star Grammy Salute, está nominado por su trabajo en otro homenaje a una leyenda de la música: Joni Mitchell: The Library of Congress Gershwin Prize for Popular Song. Minor, que ha ganado dos veces en esta categoría, por Taking the Stage: African American Music and Stories That Changed America y los Kennedy Center Honors, está nominado por Los Oscar.

Las nominaciones se anunciaron el miércoles (12 de julio). Los premios se entregarán el lunes 18 de septiembre.

Los titanes de la música pop Ed Sheeran y Max Martin fueron nominados, junto con Foy Vance, a la mejor música y letra original por “A Beautiful Game”, que escribieron para un episodio de Ted Lasso. Una segunda canción de esa serie, “Fought & Lost”, fue nominada en esa misma categoría. Fue coescrita por Tom Howe, Jamie Hartman y Sam Ryder.

Nicholas Britell tiene dos de las cinco nominaciones a la mejor composición musical para una serie (partitura dramática original). Está nominado por su trabajo en Andor y Succession. Britell también está nominado a la mejor música original para el tema principal de Andor.

Nora Felder, ganadora el año pasado por la supervisión musical de Stranger Things, vuelve a estar nominada en esa categoría por su trabajo en la serie.

Danny Elfman ha recibido dos nominaciones por su trabajo de Wednesday. Está nominado a la mejor composición musical para una serie (partitura dramática original) junto con Chris Bacon, también nominado, y a la mejor música original para el tema principal.

Laura Karpman ha recibido dos nominaciones por su trabajo en Ms Marvel. Está nominada a la mejor composición musical para una serie limitada o antológica, película o especial (partitura dramática original) y a la mejor música original para el tema principal.

La 75ª edición de los Premios Emmy se retransmitirá en directo de costa a costa desde Los Ángeles el lunes 18 de septiembre (8:00-11:00 p.m. ET/5:00-8:00 p.m. PT) en FOX. Los ganadores del Emmy Jesse Collins y Dionne Harmon, y la nominada al Emmy Jeannae Rouzan-Clay de Jesse Collins Entertainment serán los productores ejecutivos del programa.

Aquí está la lista completa de nominados en las siete categorías musicales.

Mejor dirección musical

The Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show Starring Rihanna; FOX; Jesse Collins Entertainment, DPS y Roc Nation; Adam Blackstone, director musical; Omar Edwards, director musical

Joni Mitchell: The Library of Congress Gershwin Prize for Popular Song; PBS; Ken Ehrlich Productions, Inc., Biblioteca del Congreso; WETA; Greg Phillinganes, director musical

Los Oscars; Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas; Rickey Minor, Director Musical

2022 Rock and Roll Hall of Fame Induction Ceremony; HBO Max; A Tenth Planet Production; Adam Blackstone, director musical

Saturday Night Live; Anfitrión: Austin Butler; NBC; SNL Studios en asociación con Universal Television y Broadway Video; Lenny Pickett, Director Musical; Leon Pendarvis, director musical; Eli Brueggemann, director musical

Mejor supervisión musical

Daisy Jones & The Six; “Track 8: Looks Like We Made It”; Prime Video; Hello Sunshine, Amazon Studios; Frankie Pine, supervisor musical

The Marvelous Mrs. Maisel; “Four Minutes”; Prime Video; Amazon Studios; Robin Urdang, supervisor musical

Stranger Things; “Chapter Nine: The Piggyback”; Netflix; Monkey Massacre Productions & 21 Laps Entertainment for Netflix; Nora Felder, supervisor musical

Ted Lasso; “So Long, Farewell”; Apple TV+; Apple presents a Doozer Production en asociación con Warner Bros. Television and Universal Television; Tony Von Pervieux, Supervisor Musical; Christa Miller, supervisor musical

The White Lotus; “Bull Elephants”; HBO Max; HBO en asociación con Rip Cord y The District; Gabe Hilfer, supervisor musical

Mejor música y letras originales

Ginny & Georgia; “Hark! Darkness Descends!” / Título de la canción: “Marriage Is a Dungeon”; Netflix; A Netflix Original Series; Lili Haydn, música y letra; Ben Bromfield, música y letra

The L Word: Generation Q; “Questions for the Universe” / Título de la canción: “All About Me”; Showtime; SHOWTIME Presents, An MLR Original; Heather McIntosh, música y letra; Taura Stinson, Música y Letra; Allyson Newman, Música y Letra

The Marvelous Mrs. Maisel; “Susan” / Título de la canción: “Your Personal Trash Man Can”; Prime Video; Amazon Studios; Curtis Moore, música y letra; Thomas Mizer, música y letra

Ted Lasso; “Mom City” / Song Title: “Fought & Lost”; Apple TV+; Apple presenta una producción de Doozer en asociación con Warner Bros. Television y Universal Television; Tom Howe, música y letra; Jamie Hartman, música y letra; Sam Ryder, música y letra.

Ted Lasso; “So Long, Farewell” / Song Title: “A Beautiful Game”; Apple TV+; Apple presents a Doozer Production in association with Warner Bros. Television and Universal Television; Ed Sheeran, música y letra; Foy Vance, Music & Lyrics; Max Martin, música y letra

Weird: The Al Yankovic Story; Song Title: “Now You Know”; The Roku Channel; The Roku Channel, Funny or Die, Tango Entertainment; Al Yankovic, música y letra

Mejor composición musical en una serie (partitura dramática original)

Andor; “Rix Road”; Disney+; Lucasfilm Ltd.; Nicholas Britell, compositor

The Last of Us; “Long, Long Time”; HBO Max; HBO en asociación con Sony Pictures Television Studios, PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, y Naughty Dog; Gustavo Santaolalla, compositor

Succession; “Connor’s Wedding”; HBO Max; HBO in association with Project Zeus, Hyberobject Industries, Gary Sanchez Productions and Hot Seat Productions; Nicholas Britell, compositor

Wednesday; “Woe Is the Loneliest Number”; Netflix; A Netflix Series / An MGM Television Production; Danny Elfman, compositor; Chris Bacon, compositor

The White Lotus; “In the Sandbox”; HBO Max; HBO en asociación con Rip Cord y The District; Cristobal Tapia de Veer, compositor

Mejor composición musical en una serie limitada o de antología, película o especial (partitura dramática original)

Hocus Pocus 2; Disney+; Walt Disney Pictures; John Debney, compositor

Ms. Marvel; Time and Again; Disney+; Marvel Studios; Laura Karpman, compositor

Prey; Hulu; 20th Century Studios; Sarah Schachner, compositor

A Small Light; What Can Be Saved; National Geographic; ABC Signature; Ariel Marx, compositor

Weird: The Al Yankovic Story; The Roku Channel; The Roku Channel, Funny or Die, Tango Entertainment; Leo Birenberg, compositor; Zach Robinson, compositor

Mejor composición musical en una serie documental o especial (partitura dramática original)

Eva Longoria: Searching for Mexico; Veracruz; CNN; CNN Original Series, RAW; Tony Morales, compositor

Light & Magic; Gang of Outsiders; Disney+; Imagine Documentaries and Lucasfilm Ltd.; James Newton Howard, compositor

Pamela, A Love Story; Netflix; A Netflix Documentary / A Dorothy St Pictures, Tripod Media, Colony Entertainment Production; Blake Neely, compositor

Prehistoric Planet; Badlands; Apple TV+; BBC Studios in association with Apple; Hans Zimmer, Composer; Anže Rozman, Composer; Kara Talve, compositor

Still: A Michael J. Fox Movie • Apple TV+ • An Apple Original Film en asociación con Concordia Studio; John Powell, compositor

Mejor música original del tema principal