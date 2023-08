Ed Sheeran canta ‘Lego House’ en centro comercial tras trabajar un turno en tienda Lego

Tal vez Ed Sheeran se está poniendo al día con todos los trabajos tediosos que nosotros hicimos a los 20 años en negocios de comida y tiendas minoristas al hacerse pasar por agente de servicio al cliente durante distintas paradas de su extensa gira Mathematics. Hace unas semanas, estaba sirviendo perros calientes en el legendario Weiner Circle de Chicago, y el sábado visitó una tienda Lego en el enorme centro comercial Mall of America de Minneapolis para un turno como “especialista en ladrillos”.

Explorar Explorar Ed Sheeran See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

En un video en su Instagram, Sheeran aparece detrás del mostrador mientras una madre sorprendida dice: “¿¡Estás bromeando!? ¡Dios mío, a mi hija le va a dar algo!”. Luego, Sheeran se vuelve hacia la cámara para mostrar su uniforme oficial de la tienda Lego, que consiste en una camisa azul de Lego, la bata amarilla característica y, sí, una etiqueta con el nombre de “Ed”.

“Estoy aquí en el Mall of America en Minnesota y tengo mi traje de Lego para ser un especialista en ladrillos en la tienda Lego y luego tocar ‘Lego House’!”, Sheeran, que es un fan de Lego, le dice a la cámara. En el video, se lo ve ayudando a algunos jóvenes compradores a encontrar las piezas correctas, trasladando mercancía en un carrito y autografiando un set de una casa de Lego para una joven admiradora. Entonces, al terminar su turno, Sheeran toma una guitarra acústica y toca el tercer sencillo de su álbum debut de 2011, +, ante cientos de Sheerios (como se les conoce a sus fans).

“Eso estuvo súper divertido”, dice después del breve concierto junto a la feria de comida, adelantando una sorpresa para su show en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis más tarde esa noche. “Tengo un montón de estas minifiguras de ‘Autumn Is Coming’ y las voy a regalar en el concierto. Nos vemos en un rato”, dice.

En paradas anteriores de la gira, Sheeran se metió en un pub a cantar “I Want It That Way” de los Backstreet Boys, preparó sándwiches “philly cheesesteaks” en el sur de Filadelfia y visitó un salón de clases para tocar con estudiantes de banda de una escuela secundaria en Tampa.

Mira el video de Sheeran abajo.