Nicky Jam, Camilo, Santa Fe Klan y otros comparten sus tradiciones para el Día del Padre

El Día del Padre se celebra este domingo (18 de junio) y como la mayoría de los papás, artistas latinos como Nicky Jam, Camilo, Santa Fe Klan y Anuel AA tienen tradiciones favoritas para este día especial, así como recuerdos inolvidables de años pasados.

Ya sea comiendo un pastel extra azucarado o una comida deliciosa, bebiendo un buen vino o simplemente pasando tiempo con sus seres queridos, los artistas que aparecen en este resumen comparten lo que hace que su Día del Padre sea especial y único.

“Llamo [a mi papá] por teléfono y le doy una serenata si estoy lejos”, dice el astro de Encanto Mauro Castillo, quien hizo la voz de Félix en la cinta animada de Disney. “Si no, voy y lo abrazo y en persona y le canto”.

A continuación, este y otros músicos latinos comparten sus tradiciones favoritas del Día del Padre o los recuerdos que atesoran de esta fecha especial.

Camilo

“Es un día que me emociona muchísimo porque entre las cosas que soy, de las que más orgulloso me hacen sentir, es ser padre. Ser papá es algo que verdaderamente me llena de orgullo. Estar en casa, estar con mi familia, estar con mi papá, que tengo el privilegio de tener conmigo. Celebrarlo a él y a todos los papás que tengo cerca — me gusta celebrar a todos esos amigos que comparten conmigo la paternidad. Estar con mi hija, meterme a la piscina con ella, esas son mis cosas favoritas. Este es mi segundo Día del Padre y en el primero Índigo estaba muy chiquitita, pero ahora, que es un asunto más interactivo, hay mucho por hacer”.

Luis Fonsi

​​“El Día del Padre lo celebro con mi papá, y con toda mi familia. Siempre involucra comida rica, un buen vino y miles de besos y abrazos de mis hijos que son lo que más quiero en el mundo. No hay mejor regalo que eso”.

Mike Bahía

“El hecho de ser padre ha sido la oportunidad más linda de volver otra vez a aprender, de volver a sentirme vulnerable, de sentir un amor que nunca había experimentado pero también un miedo que nunca había experimentado. Pero sobre todo de saber que tengo la posibilidad de seguir aprendiendo, de seguir conociéndome a mí. Siento que ser padre hoy me hace mejor o me da conciencia para ser mejor desde la raíz. Y por lo menos tengo un deseo infinito, una energía atómica, de levantarme las mañanas a cambiar un pañal, cuando antes el simple hecho de pararse y hacer una actividad más temprano, se hacía difícil y hoy no. Hoy me levanto con los ojos hinchados de dormido para ir a cambiar un pañal, para ir a abrazarlo, pero con una sonrisa en la cara de verle su carita de felicidad. Es volverse a conectar con la inocencia, es volverse a conectar con tantas cosas lindas que la vida nos va acostumbrando a ella, las vuelven paisajes. Es volver a aprender, volver a disfrutar de las cosas simples”.

Anuel AA

“En el Día del Padre, mi tradición favorita es recordarme a mí mismo y a todos aquellos que me rodean que la familia es lo más importante y lo más real en la vida. En un mundo lleno de distracciones y caos, sé que lo más real y poderoso que tenemos es la sangre que corre por nuestras venas. Por eso, mi mayor alegría es poder mirar a mi hijo y a mis dos hijas a los ojos y que sientan lo orgulloso que estoy de ellos. En esos momentos de conexión profunda, sé que estoy construyendo un legado de amor y respeto”.

El Alfa

“En el Día del Padre, mi tradición favorita es abrazar esos momentos sencillos en familia. Sentarnos juntos, hablar, reír y tomarnos el tiempo de escucharnos unos a otros, eso es lo más valioso. En medio de una vida llena de movimiento y tumulto como la mía, he aprendido a apreciar lo simple y lo genuino. Porque al final del día, son esos momentos cotidianos los que nos nutren el alma y nos recuerdan lo que realmente importa”.

Santa Fe Klan

“En este Día del Padre me gustaría honrar a mi padre y abuelo para que mi hijo vea la cadena de agradecimiento al padre y que se honra la línea de hombres”.

Nicky Jam

“En el Día del Padre, mi tradición favorita es transmitir a mis hijos la importancia de soñar en grande. Les enseño que los sueños más poderosos son aquellos que nos desafían y nos llenan de miedo, porque son esos sueños los que nos impulsan a superarnos a nosotros mismos. Así que, en este día especial, celebremos el amor y la valentía de perseguir nuestros sueños más audaces. Porque, como bien dije una vez, ‘Si tu sueño no te asusta, es porque no es lo suficientemente grande’. Feliz Día del Padre, donde los sueños se encuentran con la valentía y el amor incondicional”.

Mauro Castillo

“Lo que hago el Día del Padre es darle una serenata a mi papá, lo llamo por teléfono y le doy una serenata si estoy lejos. Si no, voy y lo abrazo y en persona y le canto. También a la familia pero echándole a la modernidad, entonces en el grupo de la familia, siempre pongo una cancioncita para los papás. Bueno, mis hijos me hacen una torta de naranja que me encanta, pero tiene mucha azúcar y Tatiana mi esposa no me deja comerla muy seguido. ¡Por eso en el Día del Padre hay torta de naranja!”

Alex Cuba

“Este año para el Día del Padre tengo la buena fortuna de tener a mi padre Valentín Puentes conmigo en Canadá, tiene casi 80 años y sigue tocando y disfrutando de la música. He aprovechado para grabarlo y documentar algo de su trabajo y se siente como una verdadera bendición poder hacerlo. Estoy deseoso de alegrarlo, preparar su comida favorita y escuchar con mis hijos, en el resplandor de tres generaciones, los temas que ya hemos grabado y que lo están haciendo sentirse muy feliz y especial”.

Yeison Jiménez

“El Día del Padre es muy pero muy especial, porque me encuentro con mis dos seres queridas que son mis hijas. Y si a mí me preguntan, yo prefiero muy, muy tranquilo el plan. Prefiero que sea un plan de casa, de cocinar en familia, de una película, y de pronto una buena cena en la noche y acostarme a dormir con mis hijas. Creo que ese sería un buen plan para el Día del Padre”.

Santiago Cruz

“Digamos que no hay una tradición determinada, pero sí ha pasado desde que mis hijos entraron al colegio, que me han hecho regalos hechos por ellos y eso siempre termina siendo muy significativo. De hecho, un retrato mío que hizo mi hijo cuando pequeño, me lo tatué en el lado izquierdo de mi pecho. Así que esos regalos hecho en mano terminan siendo tremendamente significativos. Obviamente desayunito en la cama y consentimientos todo el día”.

Nio García

“En el Día del Padre, mi tradición favorita es honrar la lección más fuerte e importante que la vida me enseñó el año pasado: que estar presente es una verdadera bendición, sin importar las adversidades. He aprendido que lo único que realmente importa es el tiempo que les dedicamos a nuestros hijos y a nuestra familia. La fama, el dinero y las posesiones materiales son efímeros, pero las memorias que creamos juntos son para siempre. Quiero hacer de estar presente una tradición constante en mi vida, porque sé que es lo único que realmente cuenta. Celebremos el Día del Padre valorando el tiempo que compartimos con nuestros seres queridos y construyendo recuerdos que perdurarán por siempre”.