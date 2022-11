Vicente Fernández, Selena, Jenni Rivera y Juan Gabriel siguen vivos con su música

Este 2 de noviembre, México celebra la vida de sus muertos, y es larga la lista de aquellos que han dejado grandes legados musicales. Sin embargo, hay cuatro iconos a los que corría sangre mexicana por las venas que, aunque ya no están físicamente, siguen sobresaliendo por lanzamientos y proyectos póstumos. Así es como Selena, Vicente Fernández, Juan Gabriel y Jenni Rivera mantienen vivo su legado.

Selena

El 31 de marzo de 1995, a pocos días de cumplir 24 años, Selena Quintanilla Pérez fue asesinada por Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans.

Pese a su juventud al momento de su muerte, y al hecho que han pasado 27 años desde entonces, Selena continuó acumulando éxitos en las listas de Billboard, empezando con su álbum debut en inglés Dreaming of You. Lanzado tres meses después de su deceso (18 de julio de 1995), el disco debutó en el No. 1 del Billboard 200, algo nunca antes logrado por una artista latina.

El 26 de agosto de este año, Warner Music Latin lanzó Moonchild Mixes, una recopilación de temas que Selena grabó entre los 13 y los 16 años. Producido por su hermano AB Quintanilla, el álbum conserva su voz y le añade el toque y estilo característico de su música.

El álbum se convirtió en el séptimo No. 1 para Quintanilla en la lista Latin Pop Albums, empatando con Thalía y Shakira por más número unos entre artistas femeninas. Más impresionante aún, el puesto extiende el récord de Selena como la artista con más semanas en la primera posición del chart: todos sus álbumes combinados suman 173 semanas en el primer lugar; Enrique Iglesias le sigue, con 130 semanas acumuladas entre todos sus álbumes.

Jenni Rivera

Jenni Rivera perdió la vida a los 43 años en un accidente aéreo el 9 de diciembre del 2012. Apenas unas horas antes, en la ciudad de Monterrey en el norte de México, La Diva de la Banda había ofrecido un espectacular concierto.

Pese a su muerte prematura, ahí no acabaría su historia; simplemente se escribía un nuevo capítulo.

Días después de su fallecimiento, La Misma Gran Señora debutó en el No. 1 de Top Latin Albums de Billboard, mientras que Joyas Prestadas Pop y Joyas Prestadas Banda se colocaron en el No. 2 y No. 3 de la lista, respectivamente. Ahora, con sus hijos al mando de Jenni Rivera Enterprises, saldrá nueva música inédita de Rivera.

El ciclo empieza el miércoles (2 de noviembre) con “Misión cumplida”, una de las pocas canciones escritas y grabadas por Rivera que quedaron por publicarse, y que ahora han sido rescatadas y producidas por Sergio Lizárraga y Pavel Ocampo de Banda MS.

Juan Gabriel

Habían pasado tan solo dos días desde que Juan Gabriel diera su último concierto en The Forum en Inglewood, California cuando un infarto al miocardio acabó con su vida el 28 de agosto del 2016, a los 66 años. Según la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), el legendario cantautor mexicano escribió más de 1.800 canciones, muchas de las cuales fueron enormes éxitos de ventas. Al momento de su muerte, Juan Gabriel vivía un segundo pico en su carrera. Estaba en medio de su gira MeXXico Es Todo, tocando en arenas formato 360 ante llenos totales. El año anterior, había tenido la gira latina más lucrativa de Estados Unidos, con 31,8 millones de dólares en entradas vendidas, y al álbum latino más vendido del año, Los Duo.

Los éxitos no pararon después de su muerte.

Con su hijo y heredero Iván Aguilera encargado de mantener vigente su legado, en abril de este año se firmó un acuerdo mundial exclusivo con Virgin Music US Latin para representar el catálogo posterior a 2008 del cantante y grabaciones futuras. Bajo ese acuerdo, el 25 de agosto se dio a conocer “Ya,” el primer tema del álbum Los Dúo 3, y el último video musical que grabara Juan Gabriel antes de su muerte.

El 29 de septiembre, del mismo álbum se lanzó “Mía un año”, esta vez a duo con el grupo Eslabón Armado, apostando a la nueva sangre del regional mexicano. Y el 27 de octubre, llegó el tercer sencillo, con Anahí, quien acompaña a Juan Gabriel en el clásico “Déjame vivir”, originalmente lanzado por el cantante en 1984 al lado de Rocío Dúrcal.

Vicente Fernández

Al momento de su muerte a los 81 años en diciembre 12 del 2021, el “Rey de la Ranchera” tenía una deslumbrante carrera que incluía 40 álbumes en el listado Top Latin Albums de Billboard, 25 de ellos en el top 10 y seis No. 1. En Hot Latin Songs, tenía 61 canciones de 1987 al 2013, incluyendo 10 en el Top 10.

A casi un año de su partida, el legado de Fernández sigue vivo no solo en su música y sus películas de la época dorada del cine mexicano, sino también entre un público joven. Una de las series más populares actualmente en Netflix es El Rey, una dramatización de la vida de Fernández. La serie de 36 capítulos llegó a estar entre las 10 más vistas de Netflix en Estados Unidos y muchos países de América Latina.