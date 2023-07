¿Por qué generan controversia los corridos tumbados?

En Mayo, autoridades locales del famoso balneario de Cancún, México, prohibieron los conciertos en vivo de corridos tumbados, y otros géneros musicales que las autoridades estiman que fomenten la violencia.

Al mismo tiempo, en Estados Unidos y México, el artista más importante del momento en la música latina es Peso Pluma, la novísima estrella mexicana que esta semana ocupa nueve peldaños en el Billboard Hot 100.

Y aunque Peso Pluma es conocido por muchos estilos de música, desde sierreño romántico (como el hit “Ella baila sola” con Eslabón Armado) hasta canciones de fiesta como “La bebe,” también canta corridos tumbados, un subgénero de los tradicionales corridos mexicanos que fusiona el rap, el hip hop e incluso el reggaetón, y que a menudo aborda abiertamente la temática de las armas y las drogas.

No es el único. Artistas como Natanael Cano, Junior H, Luis R. Conriquez y Fuerza Regida, entre muchos otros, también cantan corridos tumbados como parte de su repertorio, logrando entrar a los charts globales de Billboard esos temas.

La música puede ser exitosa, pero en México ha sido motivo de controversia. A la par de su popularidad, los corridos tumbados levantan polémica precisamente por su temática en un país con miles de muertes violentas y más de 111.000 personas desaparecidas y no localizadas, según datos oficiales.

Por décadas, se han prohibido las presentaciones de narcocorridos — los corridos que hablan de la vida y hazañas de narcotraficantes verdaderos o ficticios — en varios estados mexicanos, y ahora, esas prohibiciones se han extendido contra los corridos tumbados en algunos lugares.

Específicamente, el 18 de mayo, las autoridades locales no permitieron realizar un segundo concierto de Alfredo Ríos, mejor conocido como “El Komander”.

El Komander tenía programada una segunda presentación el 19 de mayo en la Plaza de Toros junto a Chuy Lizárraga, Ángel Preciado y Francisco “El Gallo” Elizalde.

Pero el secretario general del ayuntamiento de Cancún, Jorge Aguilar Osorio, anunció en sus redes sociales que el ayuntamiento había aprobado una nueva medida que no permitiría realizar el concierto.

“La no realización del concierto tiene que ver con que el ayuntamiento ha decidido no seguir autorizando espectáculos públicos que fomenten la violencia”, dijo Aguilar Osorio. “Nosotros no limitamos la libertad de expresión. Los artistas pueden cantar la música que quieran. Pero las autoridades no pueden tener esta ambigüedad de estar buscando una mejor sociedad llena de paz y seguridad y por otra parte elevar las alertas cada vez que tenemos estos conciertos en virtud de las probabilidades de violencia que puede generar este tipo de espectáculos públicos”.

Ritmos polémicos

La controversia que despiertan los corridos tumbados hoy es la misma que en el pasado despertaron los llamados narcocorridos que glorifican a los narcotraficantes.

Por considerarse una apología del crimen, la difusión de narcocorridos está prohibida desde principios de los años 2000 en los estados de Baja California, Chihuahua y Sinaloa, esta última tierra del capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán. La prohibición consiste en millonarias multas e incluso el veto a conciertos a quienes los interpreten en vivo.

Las sanciones contra los corridos han alcanzado incluso a las famosas agrupaciones Los Tigres del Norte, multada en 2017 por autoridades de Chihuahua por cantar narcocorridos, y Los Tucanes de Tijuana, que fueron vetados por autoridades de Tijuana en 2008 para tocar en vivo por presuntamente enviar un saludo a un capo durante un concierto en esa ciudad.

En cuanto a los corridos tumbados, estos son igualmente populares entre los jóvenes a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Las letras sobre el consumo de drogas y la guerra entre cárteles son parte fundamental de la composición de esta vertiente musical, aunque con el tiempo, algunos intérpretes han integrado líricas de amor y desamor.

“A la gente le gusta el sonido de los tumbados, que cuando empezaron hablaban de droga y otras situaciones, pero ahora hablan de desamor”, dice a Billboard Español Danny Felix, autor e intérprete de ese género musical, y coautor de varios de los primeros éxitos de Natanael Cano.

Para Oswaldo Zavala, periodista y académico en la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), el discurso de apología se asiente desde una postura político-social que busca regular este tipo de expresiones culturales asociadas con el narcotráfico.

“Hay una forma de imaginar el norte de México como un lugar de violencia, en el caso de los corridos tumbados, o Latinoamérica en general, y también de mucha sensualidad y erotismo. Esas dos vías están constantemente activadas en mucha de la música popular que se consume actualmente”, opina el especialista.

Tan debatido está el asunto de los corridos, que hasta el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se ha pronunciado al respecto en varias ocasiones. “Prohibido prohibir”, dijo la semana pasada en una de sus conferencias diarias con la prensa, subrayando que no creía en las censuras. Pero, agregó: “Tenemos el derecho y la obligación de orientar a los jóvenes y dar nuestra opinión de que no debe aceptarse nada que lleve al consumo de droga […] Hay un amplio repertorio de canciones que no tienen que ver con la droga ni con la violencia”.